Nowa, kompaktowa brona talerzowa w ofercie Bometu

Brona talerzowa Perseus z Bometu dedykowana jest dla mniejszych gospodarstw do ciągników o mniejszej mocy. Tym samym producent uzupełnia swoją ofertę bron talerzowych o szerokości roboczej do 3 m.

Kompaktowa brona talerzowa to uniwersalna maszyna, która sprawdzi się przy wielu pracach polowych poczynając od uprawy pożniwnej, poprzez mieszanie nawozów z glebą, a kończąc na uprawie przedsiewnej.

Bomet Perseus

W ramach serii kompaktowych bron talerzowych producent wprowadza do swojej oferty 7 modeli o szerokościach roboczych od 1,3 do 2,7 m. Konstrukcja maszyny pozwala na pracę z głębokością roboczą od 6 do 16 cm, a jej regulacja odbywa się poprzez pozycjonowanie wału doprawiającego.

Zwarta budowa

Tym, co charakterystyczne dla kompaktowych bron talerzowych, jest ich zwarta budowa, dzięki czemu mogą one współpracować z mniejszymi ciągnikami, aniżeli w przypadku klasycznych „talerzówek”.

W przypadku Perseusa zapotrzebowanie na moc ciągnika waha się od 40 do 85 KM w przypadku wariantu o szerokości roboczej 2,7 m. Zaletą maszyny jest również stosunkowo niska masa własna, która w żadnym z modeli nie przekracza 1 t.

Prosta konstrukcja

Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piasty bezobsługowe, a po obu stronach maszyny znajdziemy ekrany boczne ograniczające wyrzucanie ziemi poza pas roboczy. Co ciekawe, uzębione talerze mają 510 mm średnicy i zostały zamocowane pod kątem natarcia sięgającym 15 stopni. Każdy z talerzy osadzony jest na gumowych elastomerach, dzięki czemu elementy robocze nie powinny ulegać uszkodzeniom nawet przy najechaniu na przeszkodę. fot. materiały prasowe

Producent oferuje trzy rodzaje wałów: rurowy – o średnicy 500 mm, strunowy gładki – o średnicy 280 mm oraz strunowy uzębiony o średnicy 320 mm.

A ceny?

Cena Perseusa jest uzależniona od szerokości roboczej oraz od zastosowanego wału doprawiającego. Dla przykładu za wersję o szerokości roboczej 1,3 m z wałem rurowym zapłacimy 8,4 tys. zł. Wersja 2 m wyposażona w wał strunowy uzębiony została wyceniona na 11,2 tys. zł, a za maszynę o szerokości 2,7 m z wałem strunowym gładkim przyjdzie nam zapłacić 12,5 tys. zł (ceny brutto).