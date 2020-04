Nowa kosiarka rozdrabniająca KPR500 w ofercie Pronaru

Kosiarka rozdrabniająca Pronar KPR500 znajdzie zastosowanie w przypadku wykaszania i rozdrabniania traw, ściernisk, krzaków, czy zarośli.

Producent z Narwi poszerza swoją ofertę kosiarek o nowy segment – kosiarkę rozdrabniającą.

W kosiarce KPR500 zamontowano trzy głowice tnące, dzięki czemu uzyskano szerokość roboczą wynoszącą 5 m. Na każdej z głowic znajdziemy 3 solidne noże, dzięki którym rośliny będą ścięte, a skoszony materiał zostanie dokładnie rozdrobniony.

Z danych producenta wynika, że minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika, który będzie z nią współpracował wynosi 120 KM. Kosiarka charakteryzuje się wagą na poziomie 2,8 t.

Konstrukcja

Kosiarka KPR500 skonstruowana jest z pokładu głównego z dwoma skrzydłami – prawe i lewe, a także z układu zawieszenia połączonego z dyszlem. Co istotne, w czasie pracy boczne skrzydła mogą wychylać się do 25 stopni względem pokładu głównego.

Strefy najbardziej narażone na uderzenia i ścieranie – skrzydła, pokład główny, a także strefa mulczowania, są wzmocnione specjalnymi blachami o wyższej wytrzymałości.

Ograniczony nacisk na podłoże

W trakcie koszenia kosiarka porusza się na sześciu szerokich kołach. Taka konstrukcja pozwoli na równomierne rozłożenie nacisku na podłoże oraz umożliwi pracę nawet w podmokłym terenie.

Wysokość koszenia w przypadku kosiarki KPR500 mieści się w przedziale od 25 do 400 mm. Co istotne, do regulacji wysokości roboczej nie potrzeba dodatkowych narzędzi – odbywa się ona poprzez zmianę liczby płyt dystansowych, które ograniczają zakres pracy siłownika.

Transport

Po hydraulicznym złożeniu skrzydeł bocznych szerokość maszyny nie przekracza 3 m. W czasie transportu kosiarka zawieszona jest na czterech szerokich kołach, co zapewnia dobrą amortyzację podczas szybkiego poruszania się po drogach. Dla bardziej wymagających użytkowników maszyna może zostać doposażona w dodatkową amortyzację hydrauliczną.

Do transportu producent zaleca maksymalne podniesienie kosiarki do góry, dzięki czemu możemy uzyskać duży prześwit, gwarantujący bezpieczny transport maszyny.

Kosiarka KPR500 będzie dostępna w sprzedaży już od początku maja. Katalogowo maszyna została wyceniona na 70 tys. zł netto.