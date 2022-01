Nowa Kubota M6001 Utility zastępuje serię MGX

Japoński koncern Kubota nie zasypuje gruszek w popiele i mimo światowych problemów z dostępnością podzespołów, wprowadza na pola nową serię ciągników M6001 Utility.

W założeniach nowa seria ma zastąpić serię MGX, ale Japończycy zaznaczają, że M6001 Utility to zupełnie nowy rozdział w ciągnikach tej wielkości. Przeznaczone dla małych i średnich gospodarstw nowe Kuboty są, jak twierdzi producent, uszyte na miarę.

Tak właściwie na dwie miary, bo nowa seria ma dwa rozstawy osi i jak można się domyślić, także dwa motory napędowe. Pod maską nowej serii M6001 U znajdziemy dwa nowe, czterocylindrowe silniki spełniające normę emisji spalin Stage V. Oba montowane w nowej serii ciągników Kubota silniki dość znacząco różną się pojemnością skokową.

Dwa różne silniki, dwa rozstawy osi

Inżynierowie Kuboty postanowili w nowej serii modelowej zastosować dwa rozstawy osi, które różni dokładnie 100 mm. Dzięki temu cała linia modeli M6001 U ma stać się bardziej uniwersalna w zastosowaniach gospodarskich i pozarolniczych. Świadczy o tym także zastosowanie dwóch silników o znacznie różniącej się pojemności skokowej i mocach od 102 do 141 KM.

Typ silnika/ pojemność skokowa Rozstaw osi Kubota V3800 / 3,8 l 2440 mm Kubota V6106 / 6,1 l 2540 mm

Jak widać, w ciągnikach o mniejszym rozstawie osi wynoszącym 2440 mm montowany jest silnik o pojemności 3,8 l. Natomiast znacznie większy, choć także czterocylindrowy motor o pojemności 6,1 l występuje w modelach o większym rozstawie osi. Ciekawostką jest fakt, że w każdym rozstawie dostępna jest zwiększająca komfort amortyzacja przedniej osi.

Za przeniesienie napędu odpowiada trzyzakresowa zrobotyzowana skrzynia biegów Powershift z ośmioma biegami przełączanymi pod obciążeniem. Oferuje łącznie 24 biegi do przodu i tę samą liczbę biegów do tyłu, a w połączeniu z rewersem elektrohydraulicznym .

Na uwagę zasługują też funkcje IntelliShift oraz innowacyjna Down Hill Control, która automatycznie zarządza trakcją ciągnika w czasie zjazdu po pochyłościach terenu i tym samym wzmacnia zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Nowa seria M6001 Utility posiada także znaczny udźwig tylnego zawieszenia. W zależności od wersji może on wynieść od 5000 do 6100 kg i zarządzany jest oczywiście elektronicznie przez EHR. Tak spore wartości możliwe są dzięki wydajności pompy hydraulicznej od 76 do 89 l/min.

Nowa Kubota M6141 Utility z wiekszym rozstawem osi fot. mat.prasowe

"U" jak użyteczność

Komfort pracy ma zapewnić funkcjonalna kabina, która zawieszona jest na silentblokach i standardowo wyposażona w spory szyberdach zapewniający dobrą widoczność w czasie pracy z ładowaczem. W jej wnętrzu znajdziemy także klimatyzację oraz ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zamontowane na sporym podłokietniku.

Nowa seria ciągników Kubota M6001 Utility zbudowana została z myślą o jej wszechstronnym zastosowaniu w każdej dziedzinie rolnictwa, o czym świadczy nawet “Utility” w nazwie całej serii ciągników.

Nowe ciągniki wyprodukowane wyłącznie w Japonii zobaczymy w Europie już w drugim kwartale tego roku.