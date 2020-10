Nowa ładowarka teleskopowa Merlo TurboFarmer 65.9

Tym razem firma zmodernizowała gamę wysokowydajnych ładowarek. Model TF65.9 wnosi kilka nowych rozwiązań mogących znacznie podnieść wydajność, komfort i bezpieczeństwo pracy.

Firma Merlo wprowadziła do sprzedaży nowy model ładowarki teleskopowej TF65.9. Maszyna należy do rodziny TurboFarmer o wysokiej wydajności. Napędzana jest silnikiem Deutz o mocy 170 KM, dysponuje udźwigiem 6500 kg, maksymalną wysokością podnoszenia 8,8 m i rozpędza się do 40 km/h. Maszyna jest dostępna w trzech różnych wersjach – bez zawieszenia kabiny (TF65.9T), z zawieszeniem kabiny (TF65.9TCS) oraz z zawieszeniem kabiny i bezstopniową przekładnię CVT w układzie napędowym (model TF65.9TCS-CVTRONIC).

Maksymalny udźwig modelu TF 65.9 to aż 6500 kg

Nowy system zarządzania



W nowym modelu zmodernizowano wiele zespołów i wprowadzono kilka nowych rozwiązań. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na nowy system ASCS odpowiadający za zarządzanie pracą większości funkcji roboczych. W skład systemu wchodzi 10,1-calowy wyświetlacz, a także nowy joystick sterujący ruchami roboczymi w sposób proporcjonalny – jedną z jego cech jest zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem joysticka (trącony przypadkiem nie wykona żadnego ruchu wysięgnika). Na kolorowym wyświetlaczu systemu ASCS operator może śledzić i ustawiać pożądane parametry pracy ładowarki. System pozwala m.in. na określanie granicznej geometrii ruchów wysięgnika, ustawienie maksymalnych prędkości ruchów wysięgnika, zliczanie liczby cykli pracy, zachowanie kontroli nad stabilnością ładowarki. Warto dodać, że nowy model dysponuje systemem do bocznej korekcji nachyleń co pozwala na bezpieczne wysokie podnoszenie ładunków.

Nowy joystick pozwala na sterowanie pracą wysięgnika i skrzyni biegow

Zaawansowana hydraulika



Nowy jest również układ hydrauliczny High Flow (HF), który wyróżnia się pompą o zmiennej wydajności osiągającej przepływ maksymalny 160 l/min. Cechuje go też nowa funkcjonalność pozwalająca np. na opuszczanie grawitacyjne, precyzyjne zarządzanie przepływem na wyjściach hydraulicznych, zapamiętywanie pozycji wysięgnika i osprzętu i szybki automatyczny powrót do niej (funkcja „Set Point”), wykonywanie ruchów podążających za współrzędnymi kartezjańskimi (całkowicie pionowy ruch ładunku) pod wpływem jednego ruchu joysticka czy możliwość aktywowania trybu pływającego wysięgnika – przydaje się chociażby podczas pracy z zamiatarką.

Duży wyświetlacz systemu ASCS umożliwia nadzór nad licznymi funkcjami ładowarki

W ładowarce TF65.9 zmieniono też miejsce montażu akumulatora i wyposażono go w całkowicie automatyczny wyłącznik, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o jego wyłączaniu przed dłuższym okresem nieużywania. Opcjonalnie maszynę można też wyposażyć w amortyzację wysięgnika teleskopowego.