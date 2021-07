Nowa linia mulczerów Berti

Włoski specjalista od kosiarek bijakowych firma Berti zaprezentowała właśnie nową gamę mulczerów.

Nowa linia maszyn nosi nazwę Land/P i składa się z trzech modeli oznaczonych symbolem 400, 500 i 600. Oznaczenie liczbowe informuje o szerokości danego modelu w cm. Nowe kosiarki bijakowe są maszynami zawieszanymi, na czas transportu składają się hydraulicznie do szerokości poniżej 3 m.

W serii Berti Land/P na nowo został zaprojektowany korpus maszyny. Dzięki czemu zwiększyła się o 35 proc. jej przepustowość podczas rozdrabniania.

Nowe rozdrabniacze mogą współpracować z ciągnikami o mocy do 300 KM, minimalna moc ciągnika niezbędna do pracy z najmniejszym modelem wynosi 100 KM. Minimalne wymogi co do obrotów WOM ciągnika to 1000 obr./min. Prędkość wirnika podczas pracy wynosi od 1950 do 2050 obr./min.

Standardowo mulczery wyposażone są w tylny wał kopiujący o średnicy 19,4 cm ( Land/P 400) natomiast większe modele mają wał o średnicy 22 cm. W opcji można go zastąpić czterema kołami skrętnymi o rozmiarze 10.0/75 R15.3. W opcji można również zamówić hydraulicznie regulowaną klapę tylną korpusu maszyny.

Jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest także podwójne sprzęgło odśrodkowe pozwalające na płynniejszy rozruch maszyny czy też instalacja drugiego rzędu przeciwnoży w celu zwiększenia stopnia rozdrobnienia. To oczywiście nie koniec wyposażenia dodatkowego lista jest długa.

Kosiarki bijakowe są również dostępne na www.gieldarolna.pl