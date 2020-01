Nowa marka premium? Z wizytą w firmie Agro-Tom

W ostatnim czasie nasza redakcja miała przyjemność gościć w siedzibie firmy Agro-Tom w Pogorzeli, w województwie wielkopolskim. Przekonaliśmy się na własne oczy, jak przebiega proces produkcji i testowania maszyn.

Firma Agro-Tom została zarejestrowana we wrześniu 2005 r. Początkowo zajmowała się importowaniem, remontowaniem i sprzedażą maszyn używanych. Właściciel marki Tomasz Kaniewski dostrzegł wówczas, że bardzo dobrze sprzedają się maszyny do głębokiej uprawy - głównie agregaty ścierniskowe. Podjął on wówczas decyzję o zaprojektowaniu i wykonaniu pierwszej tego typu maszyny.

Agregat ścierniskowy radził sobie bardzo dobrze w rodzinnym gospodarstwie, zaczęły pojawiać się pierwsze zapytania o możliwość zakupu tejże maszyny od okolicznych rolników. Zadecydowano wówczas o wystartowaniu z produkcją. Początkowo w ofercie znajdowały się przede wszystkim agregaty ścierniskowe, następnie doszły agregaty uprawowe, talerzowe, głębosze, siewniki oraz rozsiewacze. Obecnie w ofercie znajduje się ok. 50 modeli maszyn wróżnych konfiguracjach.

TESTOWANE NA WŁASNYCH ZIEMIACH

Wszystkie nowości, zanim trafią do sprzedaży, poddawane są licznym testom polowym, po to, aby już na tak wczesnym etapie wyeliminować jak najwięcej tzw. chorób wieku dziecięcego i do finalnego klienta dostarczyć maszynę dopracowaną i sprawdzoną. Dobrym przykładem tejże praktyki może być flagowa maszyna - siewnik do uprawy uproszczonej ATSU. Został on wyprodukowany ponad rok temu i przez ten czas był intensywnie testowany w warunkach polowych, jego konstrukcja została udoskonalona, by właśnie teraz oficjalnie trafić do sprzedaży. - Obecnie trwają prace, aby przeprojektować go do technologii strip-till; założeniem jest stworzenie wymienialnego modułu uprawowego, a więc w ramach jednej ramy będziemy mogli zaproponować dwie maszyny - podkreśla Wojciech Kaniewski, dyrektor firmy Agro-Tom.

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

W firmie zatrudnionych jest ok. 120 pracowników. Praca w zakładzie odbywa się w systemie dwuzmianowym. - Na ten moment jesteśmy w stanie wyprodukować ok. 1500 maszyn rocznie. Liczba zamówień obecnie przekracza nasze zdolności produkcyjne, w związku z czym czas oczekiwania na maszynę wynosi 2-3 miesiące. Z jednej strony cieszy nas to, że klienci są gotowi poczekać na maszynę, a z drugiej strony planujemy inwestycje w zakresie zwiększenia możliwości produkcyjnych - kolejna planowana inwestycja to budowa nowej hali montażowej - podkreśla Kaniewski.

W 2012 r. zakończono budowę kompleksu biurowego i produkcyjnego. W ramach działu produkcyjnego firma ma nowoczesną lakiernię proszkową oraz śrutownię, spawalnię z robotem spawalniczym, magazyny oraz hale przeznaczone do nowoczesnej obróbki skrawania.

Jednym z celów postawionych przed firmą jest chęć dążenia do bycia firmą samodzielną i niezależną. - Chcemy jak najrzadziej korzystać z kooperacji. Staramy się coraz większą część podzespołów wytwarzać u siebie, np. piasty bezobsługowe i siłowniki hydrauliczne. Pozwala to na zaprojektowanie i wyprodukowanie dokładnie takich podzespołów, jakich w danym momencie potrzebujemy - d odaje Wojciech Kaniewski.

CELE NADRZĘDNE

W Pogorzeli kładzie się nacisk na produkcję maszyn do gospodarstw wielkoobszarowych - od 4 do 12 m szerokości roboczej. Firma specjalizuje się w produkcji maszyn zaawansowanych technologicznie. Takie też maszyny w dużym stopniu trafiają na eksport. Głównymi kierunkami eksportu są Europa oraz Afryka. Cała sprzedaż odbywa się poprzez sprzedaż dilerską zarówno w Polsce, jak i poza nią. Dla firmy Agro-Tom bardzo ważne jest zachowanie przejrzystej struktury sieci dilerskiej, tak by dilerzy prowadzili sprzedaż na wyznaczonym terenie.

Główne cele firmy to umacnianie pozycji marki, a także rozpoznawanie marki jako segmentu premium. - Nasze maszyny są solidne i masywne. Największy nacisk kładziemy na jakość. Rolnik ma mieć jak najmniej obsługi - tam, gdzie się da, stosujemy łożyska bezobsługowe, punkty smarowne zastępujemy tulejami samosmarującymi. Zależy nam na zwiększeniu komfortu podczas pracy naszymi maszynami. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku krajowym nie jesteśmy najtańsi, ale wiemy też, że nasze maszyny charakteryzują się wysoką trwałością oraz że bezobsługowo służą naszym klientom przez wiele lat. Ponadto gwarantujemy łatwy dostęp do części zamiennych - są one w stałej produkcji - podsumowuje Maria Gorynia, specjalista ds. marketingu.

MULTUM NOWOŚCI

Co ważne, w firmie Agro-Tom dużą wagę przywiązuje się również do rozwoju działu inżynieryjnego. Dzięki temu obecny zespół podzielony jest na dwie części - pierwsza z nich zajmuje się udoskonalaniem obecnych maszyn, a druga część skupia się tylko i wyłącznie na nowościach. Stąd na ostatnich targach Agro Show w Bednarach marka zaprezentowała aż 7 nowych produktów, a maszyny z obecnej oferty zostały unowocześnione oraz częściowo zmodernizowane.

LICZNE NAGRODY

W siedzibie firmy znajdziemy wiele nagród, które firma Agro-Tom wygrała w różnych konkursach. Za jedną z najważniejszych z nich Wojciech Kaniewski uważa Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za rolniczy agregat talerzowy GTH XL. Ten sam agregat zdobył pierwsze miejsce w konkursie "Maszyna Rolnicza Roku 2017" organizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie. Bardzo ważne są również nagrody przyznawane za działania na rzecz rozwoju technologii, w tym "Lider Nowych Technologii w Branży Rolniczej" za całokształt prowadzonych działań i wdrażanie wyrobów nowej generacji oraz jedna z najświeższych nagród - w XVIII ogólnopolskim konkursie "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wkrótce testy pługa i głębosza firmy Agro-Tom.