Nowa opona Agri Star II firmy Alliance

Grupa Alliance Tyre wypuściła na rynek nową oponę radialną Ari Star II przeznaczoną do ciągników rolniczych. Jej cechą charakterystyczną są dwie warstwy klocka bieżnika ułożone pod różnymi kątami.

Opona Agri Star II została wykonana w technologii Stratified Layer (SLT). Oznacza to, że klocki bieżnika składają się z dwóch warstw ułożonych w stosunku do opony pod różnymi kątami. Kiedy górna warstwa opony klocka ulegnie zużyciu (około 40 proc. wysokości bieżnika) to dzięki zastosowaniu innego kąta dolna warstwa klocka ma przyczepność porównywalną z nową oponą.

Nowe opony mają podwójne schodkowe opasanie, które stabilizują bieżnik opony. Klocki opony w środkowej części zachodzą na siebie co zapewnia dobre właściwości trakcyjne i poprawia trwałość opony.

Nowe opony Agri Star II są dostępne w dwóch seriach: 75 i 85 i pełnej gamie rozmiarów. Pierwszą z serii można montować na felgach w rozmiarze od 16 do 42 cali, natomiast drugą na felgach od 20 do 50 cali. Opona ma dopuszczenie do ruchu z prędkością 65 km/h oraz 7 letnią gwarancję producenta.