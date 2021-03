Nowa opona do dużych ciągników - Kleber Topker IF

Nowa gama opon Kleber Topker IF została zaprojektowana do wszechstronnego użytku w maszynach rolniczych o mocy powyżej 200 KM.

Gama rolnicza Kleber Topker IF na rok 2021 obejmuje pięć rozmiarów na przednią oś oraz sześć rozmiarów na tył. Opony te otrzymały karkas stworzony w standardzie IF (Improved Flexion), co oznacza że odznaczają się one lepszym uginaniem, a jej korpus jest bardziej odporny niż w standardowej oponie rolniczej.

Wyższa nośność

W porównaniu do zwykłego ogumienia nowe opony Kleber dzięki karkasowi w standardzie IF oferują o 20 proc. wyższą nośność przy tym samym ciśnieniu lub taką samą nośność przy ciśnieniu niższym o 20 proc.

Oznacza to, że rolnicy mogą wykorzystywać maszyny z większą masą i cięższymi narzędziami, a także używać na polu sprzętu, który dzięki pracy przy niższych ciśnieniach będzie wywierać mniejszy nacisk na podłoże. W efekcie przełoży się to na mniejsze ugniatanie gleby, poprawę plonów oraz wyższą produktywność.

Przykładowo, przewożąc obciążenie 10 000 kg na tylną oś, Kleber Topker IF umożliwia rolnikom pracę przy ciśnieniu o 0,2 bara niższym niż standardowy Kleber Topker (w wersji bez konstrukcji IF). Alternatywnie przy ciśnieniu 1 bar Kleber Topker IF może przenosić dodatkowe 765 kg ładunku, co daje wzrost o 18 proc. i umożliwia przenoszenie cięższych narzędzi bez negatywnego wpływu na zagęszczenie gleby.

Lepsza przyczepność

Zdaniem producenta opony te zapewniają także lepsze panowanie nad ciągnikiem i wyższy poziom komfortu pracy operatora. Niższe ciśnienie pozwala bowiem zwiększyć przyczepność nawet o 15 proc. w porównaniu ze standardową oponą.

W modelu Topker IF zastosowano żebra zachodzące na siebie w środkowej części bieżnika, co pozwala na zmniejszenie poziomu wibracji przenoszonych na maszynę podczas jazdy po drodze. Użytkownicy docenią także konstrukcję bieżnika, która zapewnia dobre właściwości samooczyszczania i pozwala utrzymać przyczepność w trudnych warunkach polowych.

Opony z gamy Kleber Topker IF będą dostępne w następujących rozmiarach:

- przód: IF 600/65 R28; IF 600/70 R28; IF 600/70 R30; IF 650/65 R34; IF 650/60 R34

- tył: IF 650/85 R38; IF 800/70 R38; IF 650/75 R38; IF 710/70 R38; IF 710/70 R42; IF 710/75 R42.