Nowa Pantera pojawi się na polach

Ropa zmodernizowała swój nowy kombajn do buraków Pantera 2S. Otrzymał on technologie znane z większego modelu Tiger 6S.

Prezentując nową Panterę 2S, niemiecki producent przedstawia ją jako najpotężniejszy dwuosiowy kombajn buraczany na świecie. Nowa Pantera 2S jest teraz wyposażona w ten sam 16-litrowy silnik rzędowy Volvo Penta o mocy 796 KM i maksymalnym momencie obrotowym 3650 Nm co w większym, trzyosiowym kombajnie Tiger 6S. Silnik Volvo oferuje moment 3550 Nm już przy 1000 obr./min, co pozwala na dłuższą pracę przy niższych obrotach oraz niższe zużycie paliwa. Jednostka napędowa jest także zgodna z normami Stage V.

Nowa kabina

Pantera 2S otrzymała także pochodzącą z większego modelu panoramiczną kabinę. Obsługa mechanizmów sterowania stała się jeszcze bardziej intuicyjna dzięki zastosowaniu dotykowego sterowania funkcjami maszyny poprzez dwa 12,1-calowe terminale. Dzięki kamerom poza funkcjami można na nich wyświetlać obrazy z przenośnika wyładowczego i opróżniania zbiornika. Podczas cofania na terminalu pojawia się odpowiedni obraz z kamery.

Za pomocą nowego ergonomicznego joysticka umieszczonego na lewym podłokietniku obsługuje się przenośnik rozładunkowy i wyładunek zbiornika. Z kolei na prawym joysticku pięć klawiszy funkcyjnych można dowolnie przypisać do ulubionej funkcji.

Jeszcze lepsze czyszczenie i zbiór



Zaawansowana technika zbioru wykorzystana już w trzyosiowym kombajnie Tiger 6S trafia teraz do Pantery 2S. Ropa nazywa to R-Trim (automatyczna regulacja wysokości kombajnu) i R-Contour, automatyczna regulacja głębokości redlic poszczególnych rzędów głowicy zbierającej. Oba systemy dostosowują swoją głębokość roboczą na długości pola do zmieniających się warunków uprawy, takich jak wysokość korony lub nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy, co umożliwia półautonomiczne prowadzenie głowicy.

Nowy kombajn niemieckiej Ropy Pantera 2S zostanie wprowadzony do produkcji seryjnej w sezonie buraczanym 2022.