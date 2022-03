Nowa przyczepa Pöttinger Jumbo tnie krócej

Wysokowydajne przyczepy silosowe Jumbo firmy Pöttinger zostały niedawno wyposażone w możliwość jeszcze krótszego cięcia. Oznacza to wyższą jakość paszy bez strat wydajności załadunku.

W tej chwili współczesne rozwiązania techniczne dają przyczepom możliwość najkrótszego cięcia na odcinki 34 mm. Firma Pöttinger stwierdziła, że tak być nie może i dzięki nowej koncepcji napędu, rotorowi i belce nożowej z 65 nożami, przyczepa Jumbo 8000 tnie paszę o prawie 30 proc. krócej, dokładnie na odcinki 25 mm, potrzebując do tego tylko 15 proc. więcej mocy niż wcześniej.

Czujniki, automatyka i noże

Noże są zabezpieczone indywidulanie i mogą skutecznie omijać ciała obce. Automatyka załadunku odczytuje informacje z dodatkowego, dostępnego na życzenie czujnika zamieszczonego na uchwycie skrobaków.

Perfekcyjne, krótkie cięcie zapewnia duże zagęszczenie, fot. mat. prasowe producenta

Proces załadunku jest optymalizowany przez cztery czujniki (moment obrotowy na rotorze, ciśnienie hydrauliczne, naprężenie materiału itd.). Nowy czujnik przekazuje zagęszczenie wstępne paszy bezpośrednio powyżej rotora i aktywuje podłogę rusztową, zanim pojawi się ryzyko uszkodzenia struktury paszy. Jumbo 8000 dzięki temu optymalnie wypełnia przestrzeń załadunkową niezależnie od zbieranego materiału.

Po co nam krótko pocięta pasza?

Krótsze cięcie zwiększa zysk. Taką paszę można lepiej zagęścić, co prowadzi do szybkiego spadku wartości pH. To zmniejsza ryzyko złej fermentacji i ma pozytywny wpływ na stabilność jakości kiszonki. Z drugiej strony pozytywnie wpływa na zdrowie zwierząt i ich wydajność.

Kolejnym elementem niosącym korzyści z krótkiego cięcia przez Jumbo 8000 jest o 10 proc. większe zagęszczenie w przestrzeni załadunkowej w porównaniu z przyczepą tnącą na odcinki 34 mm. Dzięki możliwości zwiększenia załadunku wzrasta opłacalność.

Mimo relatywnie mniejszym odstępom między nożami, które wynosi 25 mm, możliwe jest zastosowanie automatycznej ostrzałki do noży Autocut. To również prowadzi do oszczędności paliwa i czasu. Autocut gwarantuje stale ostre noże. Dzięki czemu zapotrzebowanie na moc jest mniejsze i spada zużycie paliwa, jak zapewnia producent nawet o 20 procent.