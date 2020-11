Nowa seria ciągników New Holland T5 Dynamic Command

New Holland poszerzył swoją popularną rodzinę ciągników T5 o nowe modele Dynamic Command w przedziale mocy od 110 do 140 KM. Serię wyróżnia fantastyczna zwrotność oraz wszechstronność zastosowań w gospodarstwach zarówno mieszanych, jak i mlecznych począwszy min. od pracy z ładowaczem czołowym, prac transportowych, po napędzanie maszyn wykorzystujących WOM jak kosiarki, prasy rolujące czy agregaty aktywne.

Ciągniki tej serii charakteryzują się nowymi rozwiązaniami i wprowadzonymi innowacjami min.:

Kabina z niskim profilem dachu przy zachowaniu przestrzeni i wysokiego poziom komfortu,

Innowacyjny układ neutralizacji spalin Hi-ESCR2, pozwalający na spełnienie najnowszych norm emisji spalin Stage V, nie wymaga żadnych nakładów konserwacyjnych, dzięki czemu redukuje koszty eksploatacji

Niezrównana wszechstronność dzięki kompaktowym wymiarom

Dzięki swoim kompaktowym wymiarom ciągnik T5 Dynamic Command jest maszyną bardzo wszechstronną. Minimalna wysokość całego ciągnika przy odpowiednim ogumieniu i w opcji z dachem o niskim profilu to zaledwie 2 695 mm, rozstaw osi 2490 mm, a kąt skrętu kół przednich 55o. Dzięki temu ciągnik jest niezwykle dynamiczny i zwrotny, tak że wjedzie do prawie każdego budynku gospodarczego co jest ogromną zaletą przy wykonywaniu prac np. z ładowaczem czołowym.

Przekładnia Dynamic Command™ - nowoczesna i niezawodna

Ośmiostopniowa półautomatyczna przekładnia typu Powershift 24x24 Dynamic Command została stworzona z myślą o połączeniu komfortu pracy napędem bezstopniowym i wysokiej skuteczności w przeniesienia mocy silnika na koła. Skrzynia DCT posiada po 8 biegów w trzech zakresach, które odpowiadają najczęściej używanym biegom przy pracach polowych i w transporcie. Dzięki temu operator może precyzyjnie dobrać bieg ciągnika odpowiednio do zadania bez zmiany zakresu, co zwiększa wydajność pracy. Czas zmiany biegu to 1/10 sekundy i nawet na stromych podjazdach ciągnik zmieniając bieg nie wytraca prędkości. Przekładnia Dynamic Command pozwala również na szybką zmianę kierunku jazdy, co idealnie się sprawdza przy intensywnych pracach z ładowaczem czołowym i pozwala je wykonać szybciej oraz płynniej. W połączeniu z takimi funkcjami jak StartStop, która pozwala na zatrzymanie ciągnika bez użycia sprzęgła, zwiększa się komfort i wydajność pracy, a zmniejsza zmęczenie operatora.

Niskoemisyjny silnik FPT NEF spełniający wymogi normy Stage V z technologią ECOBlue™ HI-eSCR2 i innowacyjny systemem oczyszczania spalin.

Sprawdzony i niezawodny 4-cylindrowy silnik NEF, zaprojektowany przez FTP Industrial o pojemności skokowej 4,5 l cechują świetne osiągi i moc maksymalna wynosząca 140 KM oraz potężny moment obr. 630 Nm w najmocniejszym modelu T5.140. Seria T5 Dynamic Command z silnikiem NEF, jest wyposażona w nowy, opracowany przez firmę FPT Industrial innowacyjny układ Hi-ESCR2, spełniający wymogi normy emisji spalin Stage V. To rozwiązanie dla neutralizacji spalin nie wymaga żadnych nakładów konserwacyjnych, dzięki czemu redukuje koszty eksploatacji. Zajmuje on mało miejsca pod maską, zapewniając tym samym maksymalną widoczność. Kompaktowe wymiary, brak układu EGR i prosta konstrukcja zapewniają maksymalną niezawodność silnika.

Kabina Horizon™ o pojemnej kubaturze (zaadaptowana z większej serii T6) zapewnia duży komfort, niezrównane pole widzenia i ergonomię.

Ciągniki T5 DynamicCommand wyróżnia najlepsze środowisko pracy operatora w tej klasie maszyn, które zapewnia zaadaptowana z większej serii T6 kabina Horizon™. Unikalna przestronność, niski poziom hałasu 72 dB, wyśmienita ergonomia, nowoczesne i intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania na podłokietniku SideWinder™ składają się na komfort obsługi. Najlepszą w klasie widoczność w każdym kierunku, osiągnięto dzięki jednoczęściowej szybie przedniej i dużej powierzchni przeszklenia kabiny. Szerokie pole widzenia potęgują panoramiczne lusterka boczne z regulowanym górnym segmentem, który zapewnia świetny widok drogi przy poruszaniu się z dużą prędkością. Dodatkowo w serii T5 DCT istnieje możliwość opcji niskiego dachu, gdzie wysokość ciągnika przy odpowiednim rozmiarze ogumienia może wynosić niecałe 2,7 m i jest to jeden z najniższych ciągników w tej klasie na rynku. Panoramiczne okno dachowe wraz z monolityczną szybą przednią, bardzo ułatwia pracę np. z ładowaczem czołowym, gdzie mamy niezrównaną widoczność w każdym kierunku, nawet przy maksymalnie podniesionej łyżce.

Ciągniki są już dostępne w punktach dealerskich New Holland w całym kraju. A gdyby ktoś miał ochotę dowiedzieć się więcej o nowej serii T5 Dynamic Command bez wychodzenia z domu to zapraszamy do obejrzenia video relacji z wirtualnej premiery, która odbyła się 23 października, podczas której zaprezentowane były dwa modele T5.140 Dynamic Command oraz T5.140 Auto Command w wyjątkowych wersjach Blue Power a cały zapis z tego wydarzenia jest dostępny na kanale YouTube, na profilu NewHollandAG, pod linkiem.