Pöttinger to firma znana z produkcji maszyn zielonkowych. Zaledwie kilka dni temu odbył się pokaz nowej serii przyczep samozbierających Jumbo. A to nie jedyne nowości w maszynach zielonkowych.

Nowa seria przyczep Pöttinger Jumbo 7000 ma być jak zapewnia producent jeszcze bardziej wydajna i efektywna. By to osiągnąć jej kluczowe komponenty zostały skonstruowane na nowo.

Firma zapewnia, że nowa seria przyczep będzie mogła współpracować z ciągnikami o mocy 500KM. Maszyna charakteryzuje się także nowym dizajnem oraz jeszcze lepszym podwoziem, które w wyposażeniu opcjonalnym może spełniać wymagania pozwalające na poruszanie się przyczepą z prędkością 65 km/h. Oczywiście maszyna może służyć także do odwozu kukurydzy od sieczkarni. Wkrótce dokładnie przedstawimy wszystkie nowe rozwiązania nowej serii przyczep.

Sensosafe chroni zwierzęta

Czas rozrodu saren i innych małych zwierząt nakłada się na czas pierwszych pokosów. Naturalnym odruchem tych zwierząt jest bezruch, przez co nie uciekają przed pracującą maszyną. To instynktowne zachowanie powoduje, że bardzo trudno wykryć w gęstej zazwyczaj trawie koźlaki, zające czy bażanty. Przez to zwierzęta są mocno okaleczane lub nawet zabijane. Aby chronić zwierzęta Pöttinger opracował system Sensosafe. Składa się on z belki zamontowanej na przedniej kosiarce i dodatkowej belki zamontowanej pomiędzy ciągnikiem i kosiarką przednią. Obsługuje ona kosiarki boczne. Cały system może pracować z maszynami do 10 m szerokości.