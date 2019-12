Nowa w rodzinie - Valtra serii F

Zaprezentowane na Agritechnice fińskie ciągniki z serii F to maszyny specjalistyczne, głównie przeznaczone do sadów i winnic.





Do tego typu zadań małe Valtry predysponuje mała szerokość, która może wynosić od 1,3 do 1,8 m, a więc idealna sprawa do wąskich przestrzeni pomiędzy cennymi roślinami – minimalizowanie otrząsania owoców. Ponadto specjalnie ukształtowane podwozie w połączeniu z przednią osią umożliwia skręt kół o 55 stopni. Możliwe są więc ciasne nawroty o promieniu 3,6 m.

Seria F może zostać skonfigurowana w trzech głównych wersjach. Można wybrać ciągnik z ogrzewaną i klimatyzowaną kabiną lub bez niej (szerokość 1,5 - 1,8 m) lub wybrać model bardzo wąski (szerokość 1,3 - 1,5 m), bez kabiny i z ramą ochronną (ROPS). Ta wersja może mieć wysokość zaledwie 1,4 m, czyli idealnie do szklarni czy tuneli foliowych.

Silnik Valtry F to czterocylindrowa konstrukcja FTP o pojemności 3,4 l zgodna z normą Stage IIIB. Cztery modele mieszczą się w zakres mocy od 75 do 105 KM.

Dla małego Fina można wybrać skrzynię biegów w układzie 24x12 lub 24x24 z mechanicznym lub elektrohydraulicznym rewersem. W obu przypadkach maksymalna prędkość to 40 km/h.

Układ hydrauliczny opisywanych maszyn może mieć wydajność nawet 97 l/min., a udźwig tylnego TUZ to 3 t. Obroty wałka mogą wynosić 540/540E/1000 obr/min.

Rozstaw kół traktora to 2148 lub 2124 mm, długość transportowa 3950 mm, a masa 4400 kg.

Kończąc nadmieńmy, że tak naprawdę to konstrukcja Valtry serii F nie jest do końca fińska. To projekt włoskiej firmy Carraro Agritalia, która pod własną marką sprzedaje podobny model Agricube F. Ponadto produkuje Massey Fergusona 3700F, Claasa Nexosa F i John Deere’a 5GF.