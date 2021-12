Nowa wersja rozsiewacza Unia RCW

Chyba każdemu rolnikowi w Polsce nazwa RCW kojarzy się z rozsiewaczem do wapna. Nasz rodzimy producent maszyn Unia właśnie wprowadził na rynek zupełnie nową wersję tych rozsiewaczy.

Pojawią się one w ofercie firmy już w tym roku. Warto dodać, że cała rodzina nowych rozsiewaczy przyczepianych serii RCW, RCW Plus oraz RCW Helix posiada unijną homologację (EU 167/2013). Homologacja jest niezbędna by sprzedawać maszyny tego typu np. we Francji.

Unia RCW

Nowy model rozsiewacza RCW charakteryzuje się zmienioną stylistyką. Ma również wzmocnioną konstrukcję ramy oraz zwiększony kąt pochylenia ścian bocznych skrzyni nawozowej, dzięki czemu wysiewany materiał nie zawiesza się i bez przeszkód osypuje się na przenośnik podłogowy. Rozsiewaczem RCW można wysiewać zarówno nawozy i wapna granulowane jak i sypkie. Szerokość rozrzutu zależy od wysiewanego nawozu i może wynosić nawet 36 m co sprawia, że maszyna jest bardzo wydajna.

Skrzynia nawozowa rozsiewacza RCW może mieć w zależności od modelu od 4500 do 13 000 l pojemności. W najmniejszym rozsiewaczu standardowo montowane są koła o rozmiarze 500/60-22,5. Rozsiewacz może też występować w wersji H, wtedy prześwit pod ramą jest o 25 cm wyższy od wersji standardowej. To zwiększenie producent osiągnął dzięki zamontowaniu na osi rozsiewacza kół R38.

Najmniejszy z rodziny RCW 4500. fot. Unia

Od pojemności skrzyni 9000 l wzwyż rozsiewacze noszą oznaczenie TD co oznacza, że poruszają się na tandemowym, resorowanym układzie zawieszenie, a największy model – RCW 130 TD, wyposażony jest w zawieszenie typu „Boogie” z tylną osią skrętną.

Dzięki rozpoczęciu współpracy z z firmą Trimble możliwe jest doposażenie rozsiewaczy w system ISOBUS oraz funkcje zmiennego dawkowania, która zapewnia najwyższą precyzję wysiewu i pozawala aplikować nawóz w oparciu o mapy zasobności.

Rozsiewacz wapna RCW w wersji H. fot. Unia

Unia RCW Plus

Ten model jest dedykowany dla dużych gospodarstw rolnych, w których wydajność i efektywność są najważniejsze. Skrzynie nawozowe modelu RCW Plus mają pojemność 10 000 lub 12 000 l, a bogate wyposażenie standardowe sprawia, że już podstawowe wersje maszyn są proste i wygodne w obsłudze. Wersje H (podobnie jak w modelach RCW) są wyższe od standardowych o 25 cm.

W modelach serii RCW Plus można opcjonalnie zamontować belkę do wysiewu nawozów pylistych o szerokości roboczej 9 m, dzięki której możliwe jest dokładne aplikowanie wapna pylistego. Warto podkreślić, że UNIA jest jedynym producentem w kraju, który oferuje takie rozwiązanie.

Rozsiewacze standardowo są wyposażone w sterownik Pilot Joy znany z naszych innych maszyn. W wyposażeniu dodatkowym znajdziemy również komputer Superior, który umożliwia obsługę wszystkich funkcji hydraulicznych maszyny przy pomocy dotykowego ekranu oraz pakiety ISOBUS firmy Trimble, dzięki którym maszyna osiąga maksymalną precyzję.

RCW Plus 12000 w wersji Helix. fot. Wołosowicz

Unia RCW Helix

To specjalistyczny model przeznaczony do wysiewu nawozów pylistych. RCW Helix ma pojemność skrzyni wynoszącą 15 000 l oraz belkę wysiewającą o szerokości 12m. Jest również wyposażony w plandekę zakrywającą skrzynię ładunkową. Z uwagi na fizyczne właściwości wapna pylistego jest wyposażony w dwa przyłącza hydrantowe, dzięki którym możliwe jest szybkie ładowanie wapna z cysterny samochodowej.

Przeładunek wapna pylistego z cysterny do rozsiewacza. Na zdjęciu rozsiewacz w wersji Plus z systemem Helix, ale w wersji RCW Helix przeładunek przebiega w taki sam sposób. fot. Wołosowicz

Standardowo maszyna posiada resorowane zawieszenie typu „Boogie” z tylną osią skrętną, wyposażoną standardowo w opony o rozmiarze 600/50-22,5. Zastosowany rodzaj zawieszenia ułatwia manewrowanie rozsiewaczem na polu oraz podczas poruszania się po drogach publicznych. W standardzie RCW 150 HELIX sterowany jest za pomocą komputera Superior. Opcjonalnie dostępne są również 3 warianty sterowania ISOBUS, dzięki którym możliwa jest aplikacja w oparciu o mapy zasobności.