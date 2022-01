Nowa wersja siewnika Lemken Solitar

Już jesienią 2022 roku w ofercie firmy Lemken pojawi się nowa wersja agregatu uprawowo siewnego Solitar DT.

Nowy agregat uprawowo-siewny został gruntownie przeprojektowany przez inżynierów Lemkena. Wszystko po to by poprawić komfort obsługi oraz zwiększyć wydajność pracy maszyny.

Nowy Solitar składa się z kilku sekcji roboczych. Pierwszą z nich jest wał oponowy, który ma za zadanie zgęścić glebę przed dalsza uprawą. Tuż za nim znajdziemy sekcję która składa się z dwóch rzędów talerzy wklęsłych o średnicy 45,5 cm. Ich zadaniem jest doprawienie gleby przed umieszczeniem w nich nasion.

Jeśli potrzebna jest mniejsza intensywność uprawy to w opcji można zamiast talerzy wklęsłych zamówić sekcję składającą z dwóch rzędów talerzy falistych. Uprawiają one glebę z mniejszą intensywnością, dzięki czemu mniejsza jest także utrata wilgoci glebowej. W obu przypadkach każdy talerz jest indywidualnie zabezpieczony przed przeciążeniem za pomocą szerokiej sprężyny, która jednocześnie jest uchwytem talerza.

Nowy Solitar DT łączy w sobie kilka sekcji roboczych. fot. Lemken

Za sekcją uprawową znajduje się wał oponowy. Pełni on z jednej strony funkcję podwozia transportowego dla maszyny, a z drugiej jest odpowiedzialny za zagęszczanie uprawionej gleby. Za nim można zamontować dodatkowy wały dogniatający glebę w linii wysiewu nasion. Za nim znajdują się dwutalerzowe redlice OptiDisc z kółkiem kopiującym. Redlice zawieszone są na równoległoboku, dzięki czemu doskonale kopiują teren. Druga zaletą jest równy nacisk redlicy na glebę, niezależnie od głębokości wysiewu.

Zbiornik ziarna Solitara DT ma pojemność 5100 litrów. Jest także dostępny w wersji z dwoma zbiornikami. Podwójny zbiornik umożliwia wykorzystanie Solitara do jednoczesnego siewu nasion z nawozami lub siewu dwóch rodzajów nasion. W wersji z dwoma zbiornikami dostępne będą dwa warianty wysiewu. Pierwszy, gdzie ziarna i nawóz mieszają się razem w przewodzie transportującym i są umieszczane w bruździe siewnej razem, przez jedną redlicę. Natomiast w wariancie drugim oba zbiorniki posiadają oddzielne linie powietrzne i nawóz z pierwszego zbiornika będzie umieszczany w linii siewu nasion ale poniżej ich poziomu przez dodatkowe redlice nawozowe umieszczone przed wałem zagęszczającym.

Jeśli chodzi o redlice to Lemken postawił na sprawdzone redlice OptiDisc. fot. Lemken

Nowy Solitar dozuje nasiona/nawóz poprzez aparaty wysiewające napędzane elektrycznie. W standardzie są one odporne na działanie nawozów mineralnych. Jeden aparat wysiewający będzie obsługiwał sekcję o szerokości 1,5/2 m po to by zapewnić jak najwyższą precyzję dawkowania wysiewanego materiału. Nowy siewnik ma być dostępny w ofercie producenta od jesieni 2022. Początkowo będzie produkowany w dwóch wersjach cztero- i sześciometrowej.