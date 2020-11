Nowe brony Pöttinger Lion 403 C i Lion 503 C. Szerokie i wszechstronne

Pöttinger wprowadza do oferty nowe modele bron aktywnych: Lion 403 C i Lion 503 C o szerokościach roboczych 4 i 5 m. Maszyny mogą współpracować z ciągnikami o mocy do 320 KM.

W nowych bronach Lion 403 C i Lion 503 C konstruktorzy postawili szczególny nacisk na łatwość obsługi i elastyczność zastosowania.

Łatwa regulacja

Wszystkie miejsca obsługi regulacji i ustawienia maszyny są tak zlokalizowane, aby operator miał wygodny i bezpieczny do nich dostęp. Praktyka pokazuje, że tylko wtedy korzystanie z możliwości dopasowania maszyny do warunków pracy jest w pełni wykorzystywane.

W bronach z typoszeregu LION 103 C można szybko i łatwo, z boku maszyny ustawić optymalną głębokość roboczą zapewniającą dobre przygotowanie gleby do siewu. Wystarczy wyciągnąć zatyczkę, przesunąć bolec i ustawić żądaną głębokość roboczą. Ustawienie głębokości może się odbywać w przedziałach co ok. 1 cm.

Składana rama

Rama jest składana. Kozioł zawieszenia i cała rama są osadzone na maszynie. Efektem tego jest krótka i zwarta budowa, która jest do 30 cm krótsza niż w przypadku innych bron. Dzięki temu punkt ciężkości przesunął się bliżej tylnej osi, co ma niebagatelne znaczenie na właściwości jezdne i stabilność ciągnika. Do transportu po drogach obydwa modele można złożyć do szerokości zaledwie 2,55 m.

Nie tylko solo

Oprócz zastosowania brony wirnikowej do pracy solo, maszynę można wykorzystać znacznie szerzej – w kombinacji z zawieszanymi siewnikami Aerosem FDD - z przednim zbiornikiem na ziarno.

Komfortowa regulacja szyny uderzeniowej

Dużą zaletą szyny uderzeniowej jest to, że jej prowadzenie na głębokości odbywa się automatycznie przez wał. Dzieje się to niezależnie od pozycji przy ustawianiu głębokości roboczej.

Szyna uderzeniowa jest stale prowadzona we wcześniej zdefiniowanej odległości od gleby i nie zmienia swojego położenia względem zębów, ani ustawionej wysokości od gleby. To opatentowane rozwiązanie skutkuje zawsze najlepiej przygotowaną glebą do siewu i równomierną strukturą gruzełkowatą, również przy zmieniających się warunkach glebowych.

Oferta wałów na każdy typ gleby

Ostatni etap procesu przygotowania gleby do siewu zamykają wały. Do wyboru są wał ugniatające zębaty, pierścieniowo-zębaty i wał gumowy.

Nowe brony Lion serii 103 C są już dostępne w polskiej dystrybucji.