Nowe ciągniki Case IH Puma AFS Connect to nowy rozdział w historii tej poważanej serii, fot. mat. prasowe

Ciągniki Case IH Puma pojawiły się na rynku 15 lat temu. Teraz na scenę wkracza pełna linia przeprojektowanych ciągników Puma AFS Connect CVXDrive 185-260 i Multicontroller 185-220 ze skrzynią powershift oraz wydłużonym rozstawem osi.

Nowa gama ciągników Case IH Puma to jak twierdzi producent, największy przełom w tej serii od momentu wprowadzenia jej na rynek. Ciągniki charakteryzują się jeszcze lepszym komfortem, wydajnością oraz większymi możliwościami i usługami rolnictwa precyzyjnego.

Maszyny produkowane w austriackim St Valentin, mają teraz bowiem większą i cichszą kabinę, konfigurowalne funkcje, integralną telematykę AFS Connect, większą moc oraz większą uniwersalność.

Udoskonalenia kabiny nowych ciągnków Case IH Puma AFS Connect to clou ulepszeń

Oprócz znanej już stylistyki przodu z ulepszonym oświetleniem, jedną z najbardziej widocznych zmian w nowych ciągnikach Puma AFS Connect jest nowy projekt kabiny, która ma teraz o 8 proc. większą kubaturę, dając operatorowi więcej miejsca na głowę i nogi oraz dodatkowe miejsce do przechowywania.

Udało się także obniżyć poziomu hałasu do 66 decybeli, jednego z najniższych w sektorze, dzięki m.in. wnętrzu wyposażonemu w wysokiej jakości wykończenia stosowane w samochodach. Powiększono też o 11 proc. powierzchnię szyb celem jeszcze lepszej widoczności i bezpieczeństwa, a wycieraczka przedniej szyby zapewnia zasięg do 240 stopni.

Z kolei, aby połączyć komfort z wydajniejszą obsługą i kontrolą, nowy podłokietnik Multicontroller zarówno w modelach Multicontroller (z 19-biegową przekładnią powershift PowerDrive), jak i CVXDrive (z bezstopniową przekładnią CVX) zawiera teraz więcej funkcji, z których wiele można dostosowywać.

Podłokietnik posiada pokrętło enkodera typu „obróć i naciśnij”, którego można użyć w razie potrzeby jako alternatywnej obsługi nowego, dotykowego 12-calowego monitora AFS Pro 1200. Za pomocą terminala można skonfigurować reakcje przekładni CVX i zawieszenia przedniej osi oraz skonfigurować podświetlane diodami LED przełączniki zaworów hydrauliki zgodnie z preferencjami. Obsługa monitora AFS 1200 jest ponadto uzupełniona o przyciski szybkiego dostępu.

Ponadto za pomocą terminala z AFS Pro 1200, operator może konfigurować i sterować prowadzeniem AccuGuide, wprowadzać ustawienia ciągnika i narzędzi ISOBUS oraz konfigurować telematykę AFS Connect.

Półaktywne hydrauliczne zawieszenie kabiny, które można dostosować do indywidualnych preferencji lub zmieniającego się terenu, gwarantuje operatorowi wysoki komfort jazdy. Natomiast opcjonalne, zaawansowane zawieszenie (AVS) własnej konstrukcji Case IH, ten komfort może jeszcze bardziej poprawić, integrując półaktywne zawieszenie kabiny, tylny podnośnik i przednią oś oraz koordynując je za pomocą oprogramowania, które natychmiast reaguje na zmieniające się nawierzchnie.

Nowe modele ciągników Case IH Puma AFS Connect są również dostępne z systemem Tractor Implement Management (TIM), który rozszerza połączenia ISOBUS z kompatybilnym sprzętem, umożliwiając narzędziu automatyczną regulację prędkości ciągnika i kierowania w zależności od obciążenia, np. gęstości pokosu podczas pracy z prasą belującą.

Sprawdzone układy napędowe teraz z niestandardowymi możliwościami

Najnowsze ciągniki Case IH Puma łączą kompaktowy rozstaw osi 2,88 m z mocą znamionową w zakresie 180-220 KM (modele Multicontroller) i 180-260 KM (modele CVXDrive) oraz maksymalną odpowiednio od 224-260 KM i 224-302 KM dzięki systemowi Power Management.

Sześciocylindrowe silniki FPT NEF o pojemności 6,7 litra Stage V, zapewniają nowym ciągnikom Case IH Puma AFS Connect maksymalny moment obrotowy o wartości 1250 Nm przy 1500 obr./min w największym modelu oraz nawet o 11 proc. większą moc w całym zakresie. Okres międzyobsługowy silnika został z kolei wydłużony do 750 godzin.

Ponadto zastosowane w modelach Puma CVX, większe oraz mocniejsze osie pozwalają na dopuszczalną masę całkowitą ciągnika do 15 000 kg i montaż tylnych opon w rozmiarze 710/70 R42, zwiększając tym samym powierzchnię styku nawet o 18 proc., co zapewni jeszcze lepszą przyczepność i ochronę gleby.

Z kolei prędkość maksymalną 50 km/h można osiągnąć przy 1550 obr./min, co pozwoli wydajnie zminimalizować zużycie paliwa. Zbiornik paliwa jest teraz większy o 15 proc. i mieści 470 litrów oleju napędowego oraz 54 litry płynu DEF, co pozwala wydłużyć pracę nawet o trzy godziny. Nowa zabudowa wspomnianego zbiornika zawiera ponadto skrzynkę na narzędzia i schowek, a także integralny pięciolitrowy zbiornik do mycia rąk.

Nowe usługi telematyczne AFS Connect

W nowej generacji ciągników Case IH Puma dostępna jest teraz rozbudowana telematyka AFS Connect, która rejestruje i przesyła dane z pracy do portalu internetowego MyCaseIH oraz umożliwiania, za zgodą właściciela, zdalne monitorowanie i wsparcie maszyny przez dealera. Pięcioletnia subskrypcja AFS Connect to teraz standard.

Ta ostatnia dostępna jest dzięki dodaniu usług Safeguard Connect, obejmujących rozszerzoną gwarancję przegląd przedsezonowy, wspomnianą zdalną pomoc dealera, wsparcie Max Service 24/7, subskrypcję AFS Connect i pełne szkolenie operatora.