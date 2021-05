Nowe ciągniki Deutz-Fahr serii 5. Uniwersalne w każdym calu

Grupa SDF modernizuje ciągniki Deutz-Fahr serii 5. Zmiany dotyczą nie tylko wymogów norm emisji spalin. Zmieniła się stylistyka, która upodobniła się do ciągników wyższych serii, ale sporo zmian zaszło również „pod maską”.

„Mocne silniki FARMotion Stage V, nowe przekładnie z funkcją APS, wydajny układ hydrauliczny, rozbudowany pakiet oświetlenia LED, doskonała widoczność 360°, systemy rolnictwa precyzyjnego SDF Smart Farming Solutions oraz nowy design: Seria 5 reprezentuje kierunek ewolucji w ciągnikach marki Deutz-Fahr” - podają w komunikacie nt. nowych ciągników przedstawiciele Grupy SDF. Przyjrzyjmy się bliżej zmianom.

Silniki FARMotion

W skład serii 5 ciągników Deutz-Fahr wchodzi 5 modeli z silnikami o mocy od 95 do 126 KM. Jednostki napędowe to produkt własny o nazwie FARMotion. Co ciekawe, najmniejszy z nich – 95-konny D-F 5095, dysponuje silnikiem 4-cylindrowym (FARMotion 45, 3849 cm3), po czym 102-konny model 5105 zasila 102-konna jednostka 3-cylindrowa (FARMotion 35, 2887 cm3). Pozostałe modele: 5105, 5115 i 5125 napędzają silniki 4-cylindrowe.

Przekładnie z APS

Na uniwersalność serii 5 ciągników Deutz-Fahr wpływa m.in. modułowość przekładni napędowych i możliwość wyposażenia w trzy rodzaje przeniesienia napędu. Skrzynie mogą być wyposażone np. w elektrohydrauliczny rewers, funkcję Stop&Go (zatrzymanie ciągnika za pomocą hamulca; po zwolnieniu hamulca ciągnik ponownie rusza), regulację czułości rewersu.

Nową funkcją jest automatyczna zmiana półbiegów APS (Automatic PowerShift). Ważne jest przy tym to, że funkcję zmiany półbiegów można regulować w prosty sposób – za pomocą potencjometru, tym samym dopasowując ją warunków pracy.

Szeroki jest też zakres prędkości jazdy, w zależności od typu przekładni, prędkość minimalna wynosić może 300 m/h (do prac wykonywanych z super reduktorem), a maksymalna 40 km/h (prędkość maksymalna osiągana przy ekonomicznych obrotach silnika - do przejazdów w transporcie, przy obniżonym zużyciu paliwa, zmniejszonym hałasie i przy obniżonych wibracjach.

WOM - 4 prędkości i niezależny wałek

WOM może mieć 4 prędkości (540/540E/1000/1000E) i jest załączany elektrohydraulicznie. Nowością jest tutaj możliwość zamówienia WOM zsynchronizowanego, wyposażonego w niezależny wałek wyjściowy. Opcjonalne wyposażenie obejmuje również przedni TUZ z WOM z prędkością 1000 obr/min. i udźwigiem 2100 kg.

Hydraulika i WOM

Układ hydrauliczny może mieć maksymalnie 4 obwody i może być wyposażony w pompę o wydajności nawet 90 l / min.

W skład serii 5 ciągników Deutz-Fahr wchodzi 5 modeli z silnikami o mocy od 95 do 126 KM, fot. SDF

Nowa Seria 5 może być wyposażona w podnośnik sterowany EHR. Zapewnia szybkie i precyzyjne sterowanie w pracy z maszynami zawieszanymi. EHR posiada także przydatne funkcje, takie jak amortyzacja drgań czy funkcja AutoWOM. Udźwig maksymalny wynosi nawet 5400 kg.

Warto też dodać, że układ kierowniczy jest z funkcją SDD redukującą liczbę obrotów kołem kierownicy.

Hydrauliczny hamulec postojowy HPB gwarantuje bezpieczny postój, nawet na stromych zboczach i z dużym obciążeniem. Producent zapewnia o większej zdolności hamowania nawet do 250 proc. w porównaniu do układów tradycyjnych.

Zdalna kontrola

Nowa Seria 5 może być wyposażona w sprzęt do łączności zdalnej. Pakiet wyposażenia „SDF Smart Farming Solutions” otwiera dostęp do ciągnika i umożliwia zbierania danych.

Moduł CTM umożliwia komunikację online, i zdalne pobieranie danych dotyczących wydajności maszyny podczas pracy w oparciu o informacje o lokalizacji, zużyciu paliwa, średniej prędkości jazdy, czasu pracy. Biuro ma także dostęp do ewentualnych kodów błędów i alarmów.

Nowa kabina TopVision

Producent zapewnia, że nowa kabina TopVision zapewnia doskonały komfort i ergonomię sterowania, dzięki niskiemu poziomowi hałasu, wysokiej jakości materiałom oraz starannemu rozmieszczeniu wszystkich elementów sterowniczych.

Czterosłupkowa konstrukcja kabiny pozwala na uzyskanie dużej powierzchni szyb, co daje widoczność w zakresie 360°. Kabinę zamontowano na hydraulicznych silent-blockach, które zwiększają komfort podczas każdej pracy.

Nowa kabina Deutz-Fahr TopVision, fot. SDF

Rozbudowany pakiet oświetlenia to do 12 reflektorów roboczych montowanych w dachu. Oprócz tego, dodatkowe lampy robocze można zamontować również na słupkach kabiny oraz w nowej masce silnika. Wszystkie reflektory są dostępne w wersji LED.

Regulowane koło kierownicy, fotel amortyzowany pneumatycznie, składany fotel pasażera, otwierany szyberdach, wydajna klimatyzacja z 10 nawiewami, radio DAB z Bluetooth i porty USB to tylko niektóre z rozwiązań zastosowanych w Serii 5 w celu zapewnienia komfortu.