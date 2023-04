Choć kolejki stały przy symulatorze Moto GP to główną atrakcją Case IH była prezentacja ciągnika Puma 260 CVXDrive, fot. K.Pawłowski

W tym roku na targach Agrotech marka Case IH nie tylko pokazała nowości, ale także próbowała dać odwiedzającym trochę rozrywki. Był zatem symulator wyścigów MotoGP, był zabytkowy Farmall podkreślający rocznicę tej serii ciągników, a nad wszystkim czuwał Ireneusz Bieleninik.

Kolejki przy symulatorze jazdy sportowym motocyklem, konkursy z nagrodami i opowieści Irka Bieleninika zdominowały stoisko Case IH na Agrotechu

Nowości marki Case IH to m. in. ciągniki Puma 260 CVXDrive i sadowniczy Quantum

Duże zainteresowanie zyskał Connect Room pokazujący możliwości systemu AFS Connect

Znany konferansjer, od lat związany z amerykańską marką należącą do CNH Industrial, przeprowadzał konkursy, rozmawiał z przedstawicielami marki i opowiadał o tym co dzieje się na stoisku Case IH. A działo się sporo.

Dla fanów motocykli przygotowano stanowisko z motocyklem marki Aprilia w roli głównej, na którym można było wirtualnie przejechać kilka okrążeń na torze. Ci którzy złapali bakcyla jazdy na jednośladzie, mogli udać się do pobliskiego kącika z motocyklami włoskiej marki, gdzie specjaliści z Aprilii pokazywali co mają w ofercie. Atrakcję zorganizowano z okazji przedłużenia umowy sponsorskiej między teamem Moto GP, a firmą Case IH.

Tuż obok parkował zabytkowy Farmall Cub, który podkreślał, że w 2023 r. linia Farmall obchodzi 100-lecie. Więcej o historii ciągników z tym znaczkiem piszemy w innym artykule.

Zabytkowy Farmall Cub, fot. K.Pawłowski

Poznajcie Connect Room

Nas najbardziej zainteresowały nowości firmy Case IH oraz postawiony po środku stanowiska marki należącej do koncernu CNH pokój z mnóstwem ekranów wypchany najnowszą technologią.

Ów pawilon pokazywał możliwości systemów teleinformatycznych Case IH. W Connect Room można było zobaczyć jakie korzyści płyną z zastosowania AFS Connect, który jest dostępny w ofercie firmy od 2019 r. kiedy to model Magnum otrzymał nowe możliwości.

W tej chwili wszystkie większe modele marki Case IH, zaczynając od najmocniejszych modeli serii Puma, poprzez Optum, Magnum po kombajny Axial Flow posiadają system AFS Connect w standardzie. Technologia umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą maszyn i danymi. Całość można analizować, sprawdzać, a potem optymalizować wydajność i efekty naszej pracy.

Bardzo ważne jest to, że wyświetlanie maszyn odbywa się w czasie rzeczywistym, więc rolnik widzi co się dzieje z maszyną w każdej chwili.

Dodatkowo jeśli pozwolimy na analizę danych przez dealera, będziemy mogli być powiadamiani o nadchodzących problemach i awariach przez serwis. W systemie widać parametry maszyny, godziny pracy, obroty silnika, zbliżające się przeglądy – dosłownie wszystko – nawet do 30 dni wstecz.

AFS Connect przez trzy lata jest dostępne dla klientów bez żadnych opłat, potem można wykupić dostęp na rok lub dłużej. System będzie w przyszłości montowany także w lżejszych maszynach, takich jak mniejsze Pumy, Maxxum czy w wybranych ładowarkach teleskopowych.

Największa Puma

Na targach pokazano także nowości stricte maszynowe. Najważniejszą z nich była prezentacja ciągnika Puma 260 CVXDrive. Pierwszy pokaz tego pojazdu odbył się na targach SIMA 2022 w Paryżu. W maszynie zastosowano sześciocylindrowy silnik FPT NEF o mocy 260 KM lub 302 KM z doładowaniem EPM w transporcie lub w pracach z WOM.

Case IH Puma 260 CVXDrive, fot. K.Pawłowski

Moc to nie wszystko. W najmocniejszej Pumie zastosowano nową kabinę znaną z modelu Optum, we wnętrzu także zastosowano kilka elementów z większego ciągnika. Oprócz systemu AFS Connect w standardzie użytkownik Pumy 260 znajdzie nowy i ergonomiczny podłokietnik MultiController oraz nowe ekrany i więcej miejsca na przechowywanie. Zastosowano także większy zbiornik paliwa oraz powiększono okresy serwisowe (co 750 godzin).

Z technicznych nowości warto jeszcze wymienić przekładnie CVT, która w Pumie 260 jest standardem i jedyną opcją. Przy okazji zmian wzmocniono i nieco przekonstruowano przednią oraz tylną oś.

Nowa Puma jest także cichsza od poprzedników, maksymalny poziom hałasu w kabinie wynosi zaledwie 66 dB,

Case IH dla sadowników

Nieco skromniejszą premierą, schowaną nieco w cieniu wielkiej Pumy była pierwsza prezentacja w Polsce ciągników Quantum przeznaczonych do pracy w sadach. W tym wypadku nowością są głównie silniki FPT 3,6l 16V o mocach maksymalnych od 76 do 121 KM, które od teraz spełniają normy Stage V. Przekładnie zastosowane w nowych sadownikach to HiLo 32x12 lub 42x16 (z creeperem).

Case IH Quantum 100F, fot. K.Pawłowski

Nagroda dla ciągnika, nagroda dla klientów

Oprócz nowych silników w przypadku Quantum warto jeszcze wymienić takie cechy jak: płaska podłoga w kabinie na czterech słupkach, nowy design pod postacią ściętej maski, amortyzowana przednia oś (w opcji), oświetlenie LED, wyświetlacz cyfrowy na prawym słupku zastępujący liczniki za kierownicą czy nowy system filtracji powietrza w kabinie.

Ciekawa prezentacja i nowości na stoisku marki Case IH nie uszło uwadze jury targów Agrotech. Premierowy ciągnik Case IH Puma 260 CVXDrive z systemem AFS Connect zdobył Złoty Medal Agrotech 2023, zaś nagroda Top Design za elegancję i kompleksowy styl wystąpienia targowego zebrała cała ekipa Case IH.

Dla klientów marki Case IH też były niespodzianki. Każdy kto zdecydował się na zakup ciągnika dużej mocy podczas targów, otrzymał skuter Aprilia SR GT 125 za symboliczną złotówkę! Ale jeśli ktoś jeszcze się zastanawia to oferta jest cały czas ważna i trwa do 17 kwietnia.