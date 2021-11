Nowe ciągniki John Deere 6R - zmodernizowana seria i nowe modele

Mija 10 lat od zaprezentowania pierwszej generacji ciągników John Deere 6R. Dzisiaj pokazano nową odsłonę tych maszyn - 14 modeli o mocach od 110 do 250 KM. Co się zmieniło? Oto nowa seria John Deere 6R.

Seria 6R ciągników John Deere to niewątpliwie od początku istnienia tej linii wyznacznik komfortu i innowacyjnych rozwiązań. Nie inaczej też jest z nowymi maszynami, w których postawiono przede wszystkim na tzw. inteligentne rozwiązania. Maszyny zaprezentowano dzisiaj (15.11.2021 r.) podczas międzynarodowej, wirtualnej konferencji prasowej.

To co je wyróżnia już na pierwszy rzut oka, to nowe wzornictwo. Maska i lusterka są dobrze znane z serii większych ciągników firmy John Deere, natomiast system nazewnictwa i numeracji został zaczerpnięty z modeli serii 7R, 8R i 9R. Po nazwie serii 6R obecnie podane jest osobne wskazanie znamionowej mocy silnika.

Nowe modele i przekładnie

Nową serię John Deere 6R stanowi 14 traktorów o mocach od 110 do 250 KM. Ponadto wśród czterech zupełnie nowych modeli znajdują się czterocylindrowy 6R150, przeznaczony zwłaszcza do gospodarstw o profilu mieszanym, oraz sześciocylindrowy 6R185 (234 KM), specjalistyczny ciągnik dla rolników i usługodawców, którzy spędzają więcej czasu na drogach.

Nowa seria 6R- wielkości ciągników i moc, fot. JD

Ciągnik 6R185 charakteryzuje duża moc i jednocześnie wysoka zwrotność ze względu na niewielki rozstaw osi wynoszący zaledwie 2,76 m, przez co jest bardziej zwarty niż większe modele serii 6R o rozstawie osi 2,8 lub 2,9 m. A to według producenta ma się przełożyć na wyjątkową efektywnością paliwową na drodze.

Nowa seria John Deere 6R, fot. JD

Z kolei 6R150 jest obecnie największym w swojej serii modelem czterocylindrowym. Zwiększono tutaj również rozmiar opon — do kół tylnych dostępne są opcje aż do rozmiaru 650/65 R38. Dzięki małemu rozstawowi osi, wynoszącemu zaledwie 2,58 m, maszyna ta jest bardzo zwrotna. Niska masa własna wynosząca 6,5 t oraz całkowita masa dopuszczalna 10,45 t oznaczają, że ciągnik 6R 150 charakteryzuje się ładownością wynoszącą 4 t, co jest w tej klasie wartością bardzo znaczącą. Dlatego - jak podkreśla John Deere - model ten oferuje osiągi ciągnika sześciocylindrowego wraz z zaletami maszyny czterocylindrowej.

Model 6R 150 wyposażono także w większą, 155-litrową pompę hydrauliczną, która w połączeniu z systemem ważenia dynamicznego zapewnia znacznie większą wydajność ładowacza czołowego.

W nowym portfolio dostępnych jest też więcej opcji przekładni. W przypadku modeli czterocylindrowych oprócz przekładni AutoQuad Plus i przekładni bezstopniowej AutoPowr klienci mają teraz do wyboru także opcję CommandQuad.

1-Click-Go - wszystkie ustawienia za jednym kliknięciem

Kluczową nową cechą serii 6R jest zintegrowany system 1-Click-Go AutoSetup, dzięki któremu ustawianie parametrów ciągnika i narzędzia jest dużo łatwiejsze i szybsze. Jedną funkcją uruchamia się zapisane ustawienia do pracy z daną maszyną. Ponadto wszystkie potrzebne ustawienia można wcześniej zaplanować i zarządzać nimi w chmurze. Obejmują one między innymi dane agronomiczne, takie jak granice pól, linie prowadzenia i dawkowanie środków.

Nie ma deski rozdzielczej

Jeśli chodzi o komfort pracy, to m.in. wyeliminowano deskę rozdzielczą znajdującą się za kierownicą, co nie tylko poprawia widoczność do przodu, ale też zwiększa kontrolę operatora przy użyciu konsoli w podłokietniku i z prawej strony. Wszystkie ustawienia i wskaźniki są udostępniane na wyświetlaczu słupka narożnego.

Kolejną nową cechą jest E-joystick, który przydaje się zwłaszcza podczas prac z ładowaczem czołowym. Operator może swobodnie konfigurować układ przycisków oraz łatwo zmieniać kierunek jazdy za pomocą przycisku rewersera, natomiast dotychczasową klapę bezpieczeństwa zastępuje specjalny system wykrywania dłoni.

W nowych traktorach John Deere 6R pojawiły się też nowe opcje sterowania ładowaczem czołowym, fot.JD

Na potrzeby ładowaczy czołowych obecny jest też system ważenia dynamicznego, który umożliwia ważenie w ruchu, bez konieczności zatrzymywania. Ponadto funkcja powrotu do pozycji umożliwia ustawianie ładowacza na właściwej pozycji jednym kliknięciem, natomiast funkcja poziomowania horyzontalnego zapobiega rozsypywaniu pobranego materiału.

Dodatkowa moc również przy hydraulice

W nowej generacji traktorów 6R udoskonalono działanie IPM (inteligentne zarządzanie mocą). Oznacza to, że funkcjonowanie systemu nie ogranicza się do zastosowań związanych z transportem i WOM, ale też w razie potrzeby zapewnia dodatkową moc w zastosowaniach wymagających pracy układu hydraulicznego.

Pędzący jeleń - a raczej ciągnik z jelonkiem w logo i nazwie - nowy John Deere 6R185, fot. JD

Modele czterocylindrowe dostarczają do 20 KM mocy, a sześciocylindrowe do 40 KM na potrzeby korzystania z wentylatorów, pomp i najbardziej energochłonnych maszyn korzystających z układu hydraulicznego, na przykład prasoowijarek, wozów asenizacyjnych czy siewników rzędowych.

Wkrótce więcej szczegółowych informacji i materiałów z naszych doświadczeń nt. ciągników John Deere 6R.

