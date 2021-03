Nowe ciągniki John Deere serii 9: mocniejsze i inteligentniejsze

Firma John Deere wprowadziła na rynek nowy asortyment ciągników serii 9R na rok 2021, z flagowymi modelami 9R 640 i 9RX 640 o mocy maksymalnej 691 KM na czele.

Najnowsze maszyny serii 9R, 9RT i 9RX są nie tylko mocniejsze i wydajniejsze, ale także bardziej "inteligentne". Dzięki temu operatorzy i kierownicy gospodarstw rolnych będą mogli korzystać z kolejnych usprawnień w zakresie łączności sieciowej i automatyzacji.

Nowe, mocniejsze serce

W premierowych ciągnikach zastosowano nowe i jak zapewnia producent - bardzo oszczędne silniki John Deere PowerTech o pojemności 13,6 l, czyli te same co w kombajnach JD X9. Wyjątkiem są topowe modele o mocy maksymalnej od 627 KM, w których nadal znajduje się sprawdzony silnik Cummins o pojemności 15 l.

Wspomniane nowe silniki mają sześć cylindrów i układ wtrysku paliwa typu HPCR, by jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu hałasu o nawet 50 proc. Aby przenieść ogromną moc silnika na podłoże, wszystkie modele oferują dodatkowe opcje dociążenia, które pozwalają na uzyskanie masy całkowitej 30,4 t.

Inteligentnejsze

Odbiornik StarFire 6000 został wbudowany w dach kabiny i dostępny jest w standardzie podobnie jak duży wyświetlacz CommandCente 4600, pełna zgodność z protokołem AEF ISOBUS i aktywacja AutoTrac.

John Deere oferuje ponadto pełny pakiet aktywacyjny w celu uzyskania maksymalnej automatyzacji za dodatkową opłatą wynoszącą 6800 zł ceny katalogowej. Obejmuje on rozwiązania automatyki skrętu AutoTrac, kontrolę sekcji, kontrolę zmiennego dawkowania, pasywne prowadzenie narzędzia, udostępnianie danych w polu MachineSync, a teraz także system automatycznego tworzenia linii prowadzących AutoPath.

Ponadto oferowana przez John Deere nowa funkcja AutoSetup pozwala rolnikom i usługodawcom wcześniej planować zadania w centrum operacyjnym Operations Center. Zadania automatycznie pojawiają się na wyświetlaczu w kabinie, gdy maszyna wjeżdża na pole, a operator musi je tylko potwierdzić jednym naciśnięciem przycisku.

W systemie tym można ustawić parametry takie jak klient, gospodarstwo, pole, granice pola, linie prowadzenia, szerokość/przesunięcie narzędzia, produkty, aplikowana dawka, aplikowanie środków stosownie do lokalizacji, ustawienia dokumentacji i nazwa operatora.

Po ukończeniu zadania wszystkie dane można bezprzewodowo przesłać do Operations Center. AutoSetup pozwala nie tylko zaoszczędzić nawet 90 proc. czasu poświęcanego na konfigurowanie pracy w terenie, ale także generować przejrzystą dokumentację oraz unikać błędów i zapobiegać utracie danych.

Niezwykły komfort pracy

Po wjechaniu na pole operatorzy z pewnością docenią niezwykły komfort jazdy. Jest on zasługą nie tylko układów zawieszenia opracowanych osobno dla modeli 9R, 9RT i 9RX, ale również nowej kabiny. Opracowana przez John Deere specjalna amortyzacja przedniej osi HydraCushion jest teraz dostępna dla wszystkich modeli 9R, natomiast kabina zawiera nowoczesne elementy wyposażenia przedstawione na targach Agritechnica 2019 dla ciągników serii 7 i 8.

Dostępny jest też fotel ActiveSeat drugiej generacji ze skórzaną tapicerką, ogrzewaniem siedziska, aktywnym obiegiem powietrza, funkcją masażu z regulowanymi elektrycznie elementami. Najwyższej jakości cyfrowe radio w standardzie posiada DAB+ z ekranem dotykowym o przekątnej 6,5 cala i systemem nagłośnienia 6.1 zapewnia nowoczesne możliwości informacyjno-rozrywkowe i jest kompatybilne z Apple CarPlay.

Zastosowane z kolei światła LED zapewniają doskonałą widoczność, którą udało się jeszcze bardziej poprawić z każdej strony dzięki zmniejszonemu rozmiarowi układu oczyszczania spalin i opcjonalnym kamerom.

Maksymalizacja niezawodności i ograniczenie kosztów eksploatacji

Podczas opracowywania nowych maszyn John Deere serii 9 zadbano nie tylko o zapewnienie lepszych osiągów, dodatkowych możliwości automatyzacji i jeszcze większego komfortu, lecz także o maksymalizację niezawodności i dalsze ograniczenie kosztów eksploatacji. Jednym z wielu wprowadzonych ulepszeń jest znaczne wzmocnienie przekładni e18, osi, napędów gąsienic i podwozia, co wpłynęło na zwiększenie nośności i produktywności.

W celu zmniejszenia nakładu pracy i wydatków na konserwację wydłużono wiele okresów między przeglądami premierowych maszyn. Na przykład nowy napęd wentylatora w układzie chłodzenia serwisuje się teraz co 5000 h. To samo dotyczy tłumika drgań skrętnych.

Standardową gwarancję fabryczną wydłużono do dwóch lat lub 2000 h pracy. Co więcej, warunki opcjonalnego rozszerzenia gwarancji PowerGard Protection/Plus są teraz o nawet 40 proc. bardziej korzystne finansowo dzięki wydłużeniu okresu objęcia gwarancją do ośmiu lat lub 8000 godz. pracy oraz dalszemu obniżeniu udziału własnego.

Najnowocześniejsze rozwiązania John Deere Connected Support dla dealerów również przyczyniają się do osiągnięcia maksymalnego czasu sprawności operacyjnej maszyn. Ostrzeżenia Expert Alerts umożliwiają przewidywanie uszkodzeń maszyny, a także pozwalają na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kosztownych napraw i nieplanowanych przestojów.

Poniżej zestawienie ciągników John Deere serii 9 z roku modelowego 2021:

Model Moc maks. (ECE-R120)

9R 440 356 kW / 484 KM

9R / 9RX 490 396 kW / 539 KM

9R / 9RX 540 437 kW / 594 KM

9R / 9RX 590 477 kW / 649 KM

9R / 9RX 640 508 kW / 691 KM

9RT 470 380 kW / 517 KM

9RT 520 421 kW / 572 KM

9RT 570 461 kW / 627 KM.

