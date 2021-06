Nowe ciągniki Landini serii 4 - kompakty z szerokimi możliwościami

Do sprzedaży trafiły właśnie nowe ciągniki Landinii serii 4. Kompaktowe maszyny mają nową stylistykę, ale nie tylko to się zmieniło.

W skład zmodernizowanej serii 4 ciągników Landini wchodzą 3 modele: 4-060, 4-070 i 4-080, dysponujące silnikami o mocach odpowiednio: 61, 68 i 75 KM. Wśród nowej serii nie ma natomiast dotychczasowych większych ciągników serii 4 z silnikami 3,6 l generującymi moce do 107 KM, ale tutaj wchodzi już seria 5 z traktorami od ok. 80 KM.

Nowe ciągniki wyposażono w 4-cylindrowe silniki Kohler o pojemności 2,5 l (do tej pory był stosowany Deutz AG). Za oczyszczanie spalin - zgodne dla normy Stage 5 - odpowiada m.in. pakiet katalizatorów: DOC i DPF.

Kierowca ma do dyspozycji 4 biegi w trzech zakresach, a do tego na każdym z biegów dostępny jest półbieg włączany osobną dźwignią (z użyciem sprzęgła). To daje łącznie 24 przełożenia do przodu i tyle samo wstecz. Zmiana kierunku jazdy odbywa się z wykorzystaniem rewersu mechanicznego. W opcji dostępny jest rewers elektrohydrauliczny i półbieg załączany przyciskiem bez użycia sprzęgła

Mimo kompaktowych gabarytów, producent solidnie zadbał o komfort w kabinie. Siedzenie operatora może być amortyzowane pneumatycznie, a obok znalazło się też siedzisko dla pasażera. Kabina jest oczywiście klimatyzowana.

Wśród elementów sterowania, wpływających na jakość obsługi maszyny, warto podkreślić chociażby elektrohydraulicznie załączanie przedniego napędu i WOM. Kolumna kierownicza jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Niewątpliwie ciekawostką jest przycisk pamięci obrotów.

Koła standardowo są w rozmiarze: z przodu 360/70R20, a z tyłu 420/70R30. Felgi mają regulowany rozstaw. Z tyłu obok podnośnika znalazła się dźwignia przełącznika obrotów WOM: 540/540E. Sam podnośnik ma udźwig maksymalny 3000 kg i jest sterowany mechanicznie.

Układ hydrauliczny wyposażono w pompę o wydajności maksymalnej 52 l/min. i dodatkowych 30 l/min. dedykowanych układowi kierowniczemu. Z tyłu mogą się znaleźć 2 lub 3 pary złączy hydraulicznych.

Rozstaw osi w ciągnikach to 2,1 m, a masa własna zamyka się w niecałych 3000 kg.

Niewątpliwie nowe Landini serii 4 to nowoczesny kompakt charakteryzujący się dobrym poziomem wyposażenia. Oczywiście co charakterystyczne dla producentów z Półwyspu Apenińskiego, stylistyka maszyn również jest na wysokim poziomie.

Dystrybutor zapewnia, że cena ciągników jest konkurencyjna i porównywalna do najpopularniejszych kompaktów w tym przedziale mocy obecnych na rynku.