Zobacz galerię

Niedawno sporo pisaliśmy o Kioti i ich nowej ofercie na ciągniki rolnicze. Ofensywa koreańska trwa i podczas Zielonego Agro Show mogliśmy po raz pierwszy na ogólnopolskiej wystawie rolniczej zobaczyć nowe modele marki TYM, kolejnej firmy z półwyspu koreańskiego.

Premierowe ciągniki zostały wystawione podczas Zielonego Agro Show w Moto Park Ułęż przez firmę Pronar - znanego polskiego producenta różnej maści maszyn. W Pronarze kiedyś produkowano traktory także pod własną marką. Potem producent z Podlasia sprowadzał ciągniki Kioti, a teraz zajął się importem traktorów marki TYM, która do tej pory była reprezentowana tylko poprzez Hydro-Masz Zapole i ich dealerów.

Koreańskie ciągniki TYM znane są głównie z niewielkich maszyn, które dość ochoczo kupowano do zastosowań komunalnych. Podobnie zresztą było z bezpośrednią konkurencją spod znaku Kioti.

Obok maszyn nieco mniejszych, zarówno Kioti , jak i TYM, zawsze oferowały maszyny mocniejsze, większe, typowo rolnicze, ale nie były one zbyt popularne. Obie firmy w tym roku na polskim rynku zaprezentowały nowe, mocniejsze ciągniki z całkowicie zmienionym designem.

TYM bardziej charakterny

Do tej pory ciągniki TYM z wyglądu nie wyróżniały się niczym ciekawym. Po zmianach jest o wiele lepiej, ciągniki nabrały charakteru, mogą się podobać, są po prostu jakieś, choć oczywiście to czy są ładne czy nie, to już indywidualna kwestia każdego z nas. Nam się podobają, ale na rynku znajdziemy oczywiście ciekawsze stylistycznie pojazdy.

Design nowego TYM-a T130 jest bardziej agresywny, ciekawszy stylistycznie i na pewno dla wielu po prostu atrakcyjniejszy, fot. K.Pawłowski

Na stoisku Pronaru największym i najmocniejszym ciągnikiem był premierowy TYM T130, wyposażony w czterocylindrowy silnik Deutz TCD3.6L4 o mocy 129 KM (95 kW) przy pojemności skokowej 3621 cm3.

Ciągnik zrobił na nas pozytywne wrażenie, wykonanie wygląda na całkiem niezłe, a maszyna sprawia wrażenie dopracowanego. W porównaniu do konkurencyjnego, choć nieco słabszego Kioti HX1201, maszyna marki TYM ma więcej do zaproponowania we wnętrzu jeśli chodzi o wyposażenie i gadżety.

Obsługa hydrauliki, WOM czy joysticka ładowacza jest bardzo podobna. Kabina jest zdecydowanie mniejsza niż w Kioti, ale sama pozycja za kierownicą jest porównywalna. Operator siedzi na pneumatycznym fotelu, tablica liczników jest prosta i przejrzysta, ale nie tak ładna jak w Kioti.

Na plus ciągnika TYM przemawiają inne gadżety. Np. w maszynie oferowanej przez Pronar zastosowano system bezkluczykowy, więc odpalanie sprzętu odbywa się za pomocą przycisku.

Z innych praktycznych rzeczy kierowca ma do dyspozycji indukcyjną ładowarkę do smartfonu oraz podgrzewacz lub ochładzacz (w zależności od potrzeb) napoju w specjalnej niszy na kubek. Małe rzeczy, a naprawdę cieszą.

Ładowarka indukcyjna do smartfonu pod ręką - mała rzecz, a cieszy, fot. K.Pawłowski

Z nieco ważniejszych elementów warto wymienić 10,1 calowy wyświetlacz, na którym można sterować radiem, danymi z komputera pokładowego oraz sprawdzać widok z kamer. W standardzie TYM oferuje kamerę tylną, przednia jest w opcji. Na ekranie można stosować widok z obu kamer jednocześnie, co z pewnością przyda się w czasie pracy.

10,1 calowy ekran we wnętrzu TYM T130, fot. K.Pawłowski

Silnik Deutz, sterowanie hydrauliki Bosch

Z zewnątrz można sterować hydrauliką za pomocą specjalnych przycisków na tylnych błotnikach. Oprócz tego ciągnik wyposażono w wydajny system świateł LED, zarówno z przodu, z tyłu oraz po bokach. O takich udogodnieniach jak klimatyzacja nie będziemy wspominać, bo to jest już standard w każdym ciągniku.

O ile Kioti stawia na produkty własnego koncernu, to w TYM-ie mamy do czynienia z wieloma systemami zapożyczonymi od światowych potentatów. Silnik pochodzi z palety Deutz, zaś elektroniczny system sterowania hydrauliką to produkt firmy Bosch.

Na błotnikach z tyłu zamontowano przyciski do sterowania hydrauliki, fot. K.Pawłowski

Zmiany w całej gamie TYM

Ciągnik wystawiany w Ułężu wyposażony był w przekładnię typu Power Shuttle 36/36. Udźwig podnośnika wynosi nieco ponad 3,7 t, w standardzie występują dwa wyjścia hydrauliczne z tyłu i jedno z przodu (z możliwością rozbudowy o jeszcze jedno wyjście z tyłu). WOM dysponuje prędkościami 540/750/1000 obr./min. Opony rolnicze z przodu mają standardowy rozmiar 380/85 R 24, zaś z tyłu 460/85 R38.

Obok najmocniejszego ciągnika TYM parkował także nieco mniejszy model T78, który również reprezentował nowy design koreańskiej marki.

TYM T78, fot. K.Pawłowski

Kompaktowy ciągnik został wyposażony w silnik Deutz AG o pojemności 2925 cm3 o mocy 75,3 KM. Mniejszy model nie ma ekranu, systemu inteligentnego kluczyka oraz automatycznej skrzyni w standardzie (w tym wypadku przekładnia posiada 16 przełożeń do przodu i tyleż samo do tyłu).

Odświeżony wygląd ma trafić także do innych modeli marki TYM. Na razie w mniejszych modelach koreańskiej firmy nie ma zmian. W Ułężu pokazano kilka pojazdów tego typu, m. in. model T475 o mocy niecałych 50 KM, w którym marka TYM wykorzystuje silniki własnej konstrukcji.

Koła prosto z Pronaru

Pronar jest znany z przyczep i innych maszyn, ale także z produkcji kół i obręczy i w swoim portfolio posiada firmę Pronar Wheels. Doświadczenie firmy wykorzystano w maszynach TYM, ktore będą wyposażane w koła polskiej produkcji.

Koła i opony będą pochodzić z oferty firmy Pronar Wheels, fot. K.Pawłowski

Jaka jest cena opisywanych ciągników? W tej chwili jeszcze nie są one znane. Przedstawiciele firmy Pronar zapewniają, że kwoty za które będzie można kupić koreańskie ciągniki będą konkurencyjne do Kioti, Zetora i innych firm.