Nowe części robocze do kultywatorów Pöttingera

Pöttinger rozbudowuje ofertę elementów roboczych do swoich kultywatorów. Od teraz klienci mogą zamawiać wąskie dłuta Durastar umożliwiające głębokie spulchnienie gleby do nawet 35 cm głębokości oraz redlicę skrzydełkową Durastar Plus.

Obie nowości mogą zostać zastosowane zarówno w dobrze znanym 3-belkowym, zawieszanym kultywatorze Synkro 1030 oraz w ciąganym kultywatorze Terria.

Głębokie spulchnianie gleby

Pöttinger oferuje do głębokiego spulchniania w zakresie konserwującej uprawy gleby nowe wąskie dłuto Durastar. Narzędzie to jest dostępne do 3 i 4-belkowych, ciąganych kultywatorów Terria, jak również do zawieszanych kultywatorów Synkro 1030.

Wąskie dłuto intensywnie spulchnia glebę do głębokości 35 cm eliminując szkodliwe zagęszczenie gleby fot. mat. prasowe

Nowe dłuto ma szerokość 40 mm. Dzięki długiej, wyciągniętej formie zastępuje działanie blachy kierującej. Osobna blacha kierująca do wąskiego dłuta nie jest więc konieczna.

Wąskie dłuto intensywnie spulchnia glebę do głębokości 35 cm eliminując szkodliwe zagęszczenie gleby. Dzięki temu struktura gleby jest lepsza i w konsekwencji system korzeniowy lepiej się rozwija. Zdaniem producenta, wersja Durastar gwarantuje długi czas użytkowania i efektywną pracę na polu.

Efektywne mieszanie

Od zimy 2020 Pöttinger oferuje także redlicę skrzydełkową w wersji Durastar Plus. Redlica skrzydełkowa Durastar Plus w miejscu krawędzi tnącej jest zabezpieczona hartowaną metalową płytką, która zwiększa wytrzymałość narzędzia.

Redlica Durastar Plus w stosunku do wersji Classic ma być aż o 400 proc. bardziej wytrzymała fot. mat. prasowe

Jak podkreśla producent, czas użytkowania wzrósł o 400 proc. w porównaniu z redlicą Classic. Redlice skrzydełkowe Durastar Plus są dostępne do 3 i 4- belkowych kultywatorów Terria, jak również dla 3-belkowych kultywatorów Synkro 1030.