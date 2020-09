Nowe funkcje dla przyczep wielozadaniowych i przyczep do transportu sieczki CARGOS

Bad Saulgau, 24 września 2020 r. Dzięki nowym możliwościom wyposażenia CLAAS na sezon 2021 zwiększa zakres zastosowań, wydajność i komfort obsługi swoich przyczep wielozadaniowych i przyczep do transportu sieczki.

Obsługa ISOBUS z nowym terminalem CEMIS 700

Do wszystkich nowych modeli przyczep samozbierających CARGOS oraz przyczep do transportu sieczki z wyposażeniem BUSINESS dostępny jest nowy uniwersalny terminal sterujący CEMIS 700, kompatybilny z systemem ISOBUS. W roli terminalu obsługowego CEMIS 700 zastępuje terminal COMMUNICATOR II. Wygodną obsługę gwarantuje 7-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, z funkcją dotykową i automatycznym przełączaniem trybu dzień i noc, 10 podświetlanych klawiszy stałych oraz regulator obrotowo-przyciskowy. Wyposażenie obejmuje również wejście kamery dla obrazów w czasie rzeczywistym z maksymalnie dwóch urządzeń, zgodność z ISO 11783, a także funkcje Aux-O i Aux-N oraz UT1 i UT2.

Większa pojemność dla przyczepy CARGOS 8400

Kolejną nowością są nadstawki burt do przyczepy wielozadaniowej CARGOS 8400. Zwiększają one pojemność skrzyni ładunkowej zgodnie z normą DIN o 2,5 m3 – aż do 38 m3. Poprzez sprawdzone rozwiązania przyczep serii CARGOS, takie jak znane ze swojej żywotności podwójne noże CLAAS oraz mocno obniżony hydrauliczny przenośnik w podłodze, CLAAS oferuje w tym segmencie bardzo kompaktowy, a jednocześnie niezwykle wydajny pojazd dla gospodarstw oraz przedsiębiorstw usług rolniczych.

Kolejny układ sterowania wymuszonego dla serii CARGOS 700

Dla przyczep do transportu sieczki serii CARGOS 700 firma CLAAS oprócz sterowania nadążnego i elektroniczno-hydraulicznego sterowania wymuszonego oferuje teraz również mechaniczno-hydrauliczne sterowanie wymuszone. Dzięki temu układ sterowania wymuszonego, który dotychczas był zarezerwowany wyłącznie dla konfiguracji BUSINESS, można zastosować także w przyczepie CARGOS 700 w wersji wyposażenia TREND.

Mechaniczno-hydrauliczny układ sterowania wymuszonego działa na zasadzie wypierania z jednym (tandem) lub dwoma (tridem) siłownikami hydraulicznymi na dyszlu i zespołem hydraulicznym z akumulatorami ciśnieniowymi o dużej pojemności jako zabezpieczenie przeciążeniowe. Siłowniki hydrauliczne są zamocowane po stronie ciągnika na kulach Scharmüller 50, a każdy z nich jest wyposażony w solidne, przykręcane zabezpieczenie najazdowe. Dostępne są również wychylne podpory dla siłowników hydraulicznych. W podwoziach tandem skrętna jest ostatnia oś, a w podwoziach tridem – pierwsza i ostatnia. Podczas pracy układ sterowania wymuszonego funkcjonuje niezależnie od ciągnika i nie wymaga stałego połączenia. Ponadto działanie systemu odbywa się bez elektroniki. Hydrauliczno-mechaniczna zasada działania zapewnia chroniące glebę manewrowanie oraz stabilność toru jazdy osi nadążnej zarówno na równym terenie, jak i na zboczach.

Do pracy układu sterowania wymuszonego wymagany jest zaczep ciągnika zgodny z normą ISO 26402.