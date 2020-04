Nowe kombajny New Holland CX7 i CX8. Co się zmieniło?

W nadchodzącym sezonie żniwnym pojawią się na rynku zmodernizowane kombajny zbożowe marki New Holland serii CX7 i CX8. Serię tworzy 5 modeli: pięcioklawiszowe CX7.80, CX7.90 oraz sześcioklawiszowe CX8.70, CX8.80 i CX8.90.

W kombajnach wprowadzono szereg udoskonaleń, oferujących użytkownikom większy komfort, szerszy zakres parametrów możliwych do ustawienia i wyższe osiągi – przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich aspektów środowiskowych wynikających z pracy tych dużych maszyn.

Wszystkie modele kombajnów serii CX7 i CX8 napędzane są obecnie silnikami Cursor 9 o pojemności skokowej 8,7 dm3, produkcji Fiat Power Train. Jednostki te spełniają najsurowsze normy emisji spalin Stage 5. Dzięki temu, negatywny wpływ na środowisko naturalne - związany z używaniem tych maszyn na polach - został ograniczony do minimum.

Dodatkowo, w zależności od warunków drogowych podczas przejazdów między polami, prędkość obrotowa silnika może zostać zredukowana do 1400 obr/min. Moce maksymalne silników we flagowych kombajnach konwencjonalnych marki New Holland - zależnie od modelu - wynoszą od 340 do aż 460 KM.

Kombajny zapewniają użytkownikom z jednej strony niskie nakłady eksploatacyjne (zużycie paliwa nawet 1,2 dm3/t zebranego ziarna), a z drugiej – spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań prawnych dotyczących poziomu emisji spalin. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowych materiałów podłoża i udoskonalonej konstrukcji elementów układu oczyszczania spalin: katalizatora DOC (Diesel Oxidation Catalsyst) utleniającego tlenek węgla i węglowodory oraz SCR (Selective Catalytic Reduction) – redukującego tlenki azotu.

Silniki wykorzystują jedynie czyste powietrze, dzięki czemu poprawia się proces spalania, sprawność i zmniejsza zużycie paliwa.

Układ oczyszczania spalin w silniku FPT Cursor 9 Stage 5

Zastosowanie pompy hydrostatycznej, współpracującej z 4-zakresową skrzynią biegów zapewnia ergonomię podczas prac polowych. Zmiana przełożeń odbywa się przy pomocy wygodnego selektora, umieszczonego na konsoli sterującej. Bardzo duże, szerokie opony (900/60R32 z przodu oraz 600/65R28 z tyłu) rozkładają ciężar maszyny na większej powierzchni styku z gruntem, co zmniejsza efekt ugniatania gleby i ma wpływ na wielkość plonu. Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego poprawia własności trakcyjne w trudnym terenie. Opcjonalnie dostępny jest również napęd tylnej osi.

Dostępny jest również opcjonalnie napęd gąsienicowy przedniej osi, co dodatkowo zmniejsza efekt ugniatania gleby i jeszcze bardziej ułatwia poruszanie się maszyny w trudnych warunkach.

Nowością w sezonie 2020 jest tutaj standardowo zastosowany w gąsienicach SmartTrax, zestaw ograniczający poprzeczne odchylenia gąsienic na pochyłościach, co wpływa na zwiększenie trwałości samych gąsienic i poprawia ich prowadzenie.

Modyfikacji poddana została również rama napędu gąsienic. Spawana rama zastąpiona została odlewem żeliwnym, co wpłynęło na możliwość zawężenia tolerancji wykonawczych. W połączeniu z ulepszoną procedurą ustawiania współliniowości gąsienic umożliwia skrócenie czasu ich regulacji do 4 godzin. Nie ma już konieczności powtarzania czynności związanych z demontażem i ponownym montażem półosi napędowych oraz podkładek dystansowych. Regulacja odbywa się poprzez mechanizm śrubowy.

Gąsienice SmartTrax™

Regulacja ustawienia gąsienic

Wymiana sekcji klepiska pod bębnem młócącym

W maszynach CX serii 7 i 8 zastosowano wiele rozwiązań poprawiających ergonomię pracy operatora podczas prac konserwacyjnych jak np. wyjmowane od przodu sekcyjne klepisko o powierzchni 1,18 m2, które zapewnia szybką wymianę – do 20 minut (np. do zbioru kukurydzy).

Młocarnia w kombajnie CX8.90, to sprawdzona w tej serii czterobębnowa konstrukcja, której głównymi elementami są: bęben młócący o średnicy 750 mm, odrzutnik, separator obrotowy o średnicy 720 mm oraz odrzutnik słomy. Duża średnica bębnów zapewnia bezwładność, dzięki której przepływ materiału jest równomierny, a ryzyko wystąpienia zatorów mniejsze.

Główne mechanizmy robocze kombajnu CX8.90

W sezonie 2020 został wprowadzony opcjonalnie bęben młócący Ultra-Flow, który charakteryzuje się niestandardową konfiguracją cepów. Bęben został podzielony na sekcje, których cepy - osadzone na żeliwnych tarczach - są przestawione względem siebie. Cały bęben młócący Ultra-Flow jest cięższy od standardowego podzespołu stosowanego dotychczas aż o 125 kg. Zapewnia tym samym jeszcze większą bezwładność, łagodny omłot i przepływ masy.

Kolejnymi korzyściami wynikającymi ze stosowania tego podzespołu są niższe obciążenia szczytowe układu napędowego (np. pas przekładni bezstopniowej), co za tym idzie, ich większa żywotność. Zredukowany został również hałas wynikający z pracy bębna. Dzięki większej bezwładności, możliwe jest stosowanie niższych prędkości obrotowych bębna, a to z kolei pozytywnie wpływa na poprawę jakości zbieranego ziarna. Zredukowane zostało zużycie paliwa, a ponadto przy zbiorze rzepaku zaobserwowano wzrost wydajności maszyny do 10 proc.

Bęben Ultra-Flow™ stosowany w kombajnie CX8

Kolejną modyfikacją wprowadzoną seryjnie do kombajnów CX7 i CX8 jest zdalnie regulowane położenie klepiska separatora obrotowego. Zmian ustawień można dokonać za pomocą przełącznika kołyskowego na prawej konsoli sterującej lub poprzez dotykowy monitor IntelliView IV.

Użytkownik nie ma już konieczności używania narzędzi do zmiany położenia klepiska w ciągu dnia.

Operator może dokonywać częstszych regulacji ustawienia klepiska zależnie od wymaganej jakości słomy, wydajności lub warunków panujących na polu. Klepisko separatora jest automatycznie opuszczane przy uruchomieniu napędu zwrotnego (razem z klepiskiem bębna młócącego).

Kombajny CX 7 i CX8 są standardowo wyposażone w systemy automatycznej zmiany prędkości wentylatora (Opti-Fan) oraz klawiszy wytrząsaczy (Opti-Speed). Układy zmniejszają prędkości odpowiadającym im podzespołów podczas podjazdu kombajnu pod wzniesienie oraz zwiększają prędkość wentylatora i wytrząsaczy, kiedy maszyna jedzie w dół. Dzięki temu ogranicza się straty ziarna, poprawia jego czystość oraz przepływ słomy przez sekcję wytrząsaczy. Wydajność maszyny tym samym, podczas pracy w terenie pagórkowatym może zostać zwiększona do 10 proc.

Dopełnieniem rozwiązań podnoszących wydajność maszyny w trudnym terenie jest montowany standardowo w pełni poziomowany kosz sitowy, dzięki któremu możliwa jest praca maszyny na pochyłościach poprzecznych sięgających nawet 17 proc. bez obniżenia wydajności.

Specjalnością kombajnów CX8 jest system Opti-Clean. Optymalizuje on skok i kąt wyrzutu układu czyszczącego zwiększają skuteczność procesu czyszczenia nawet o 20 proc.

Nowością w sezonie 2020 jest również sterowane z kabiny sito wstępne.

Kabina w kombajnie CX8.90 to modułowa konstrukcja, wsparta na czterech wibroizolatorach, ogranicza poziom hałasu do 73 dBA. Zapewnia ona operatorowi doskonały komfort pracy dzięki ogromnej przestrzeni (kubatura 3,7 m3), wspaniałej widoczności (powierzchnia przeszklona 6,3 m2) oraz klimatyzacji montowanej standardowo. Ciemny kolor tapicerki poprawia ogranicza refleksy pojawiające się na szybach w słoneczne dni.

Dla wygody operatora, w maszynach na sezon 2020, zamontowano dwa gniazda USB umożliwiające ładowanie telefonów komórkowych i tabletów.

Następnym rozwiązaniem wprowadzonym dla wygody użytkownika jest możliwość zdalnego składania ramienia prawego lusterka. Teraz, wystarczy tylko nacisnąć przełącznik, by w razie konieczności, np. w ciasnych przejazdach, złożyć lusterko bez opuszczania kabiny.

Kabina Harvest Suite™ Ultra w kombajnie CX8.90

Maszyny CX7 i CX8 mogą być opcjonalnie wyposażone w system automatycznego prowadzenia w łanie, odciążając operatora i pozwalając mu skupić się na nadzorowaniu parametrów pracy maszyny i operacjach takich jak rozładunek ziarna ze zbiornika.

W kombajnie CX8.90 pojemność zbiornika ziarna wynosi 12500 dm3, natomiast prędkość rozładunku to 125 dm3/s. Dzięki temu - ten ogromny zbiornik - można opróżnić w czasie poniżej 2 minut.

Zmiana koloru na żółty poprawia widoczność wnętrza zbiornika.

Wprowadzona w sezonie 2020 regulowana końcówka rury wyładowczej ułatwia rozładunek zboża. Pracę można nadzorować dzięki trzem, montowanym fabrycznie kamerom.