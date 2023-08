Charakterystyczny żółty sprzęt New Holland zyska odświeżony wygląd. Zmiany mają wejść do modeli oferowanych od 2024 r. fot. mat. prasowe CNH

Właśnie startują jedne z ważniejszych targów rolniczych w Stanach Zjednoczonych, Farm Progress Show 2023. Z pewnością firmy związane z rynkiem amerykańskim pokażą sporo nowości. Jedną z premier będzie prezentacja odświeżonych kombajnów New Holland serii CR. Czy tak samo będą wyglądać ich europejskie odpowiedniki?

Targi Farm Progress odbywającą się co dwa lata w Decatur, w stanie Illinois. Ich historia sięga roku 1953 i przez ten okres impreza stała się jedną z najważniejszych w branży. Wystawa odbywa się, podobnie jak Agro Show w Bednarach, pod gołym niebem, a stoiskom poszczególnych firm towarzyszą pokazy polowe, przejażdżki sprzętem rolniczym, a także rozrywka i rzemiosło typowe dla terenów wiejskich. W tym roku organizatorzy spodziewają się reprezentacji 600 firm związanych z rolnictwem.

Największe stoiska należeć będą do takich firma jak: John Deere, Case IH, Syngenta, Bayer, Monarch (producent elektrycznych ciągników), AGCO, JCB, RAM (producent pickupów z grupy Chryslera), Kubota, Kuhn, Versatile, Chevrolet, Claas i Polaris (pojazdy ATV i UTV).

Odświeżony New Holland CR

Jednym z ciekawszych wydarzeń podczas Farm Progress 2023, również z punktu widzenia europejskiego rolnika, będzie prezentacja odświeżonej gamy kombajnów serii CR firmy New Holland Agriculture. Charakterystyczny żółty sprzęt zyska odświeżony wygląd. Zmiany mają wejść do modeli oferowanych od 2024 r.

Odświeżony design jest łatwo rozpoznawalny dzięki naklejce 3D w kształcie liścia New Holland, niebieskim detalom i logo CR na zbiorniku ziarna, fot. mat. prasowe CNH

- New Holland zdaje sobie sprawę z liczby godzin, jakie operatorzy spędzają w kabinie, zatem zmiany, które wprowadziliśmy w CR zapewniają komfort jazdy i większą produktywność naszych klientów. Oferując komfort, łatwość obsługi i większy wgląd w dane w czasie rzeczywistym, naszym celem jest wyposażenie rolników w narzędzia, których potrzebują, by odnieść sukces w dzisiejszym dynamicznym świecie - powiedział Curtis Hillen, kierownik ds. marketingu kombajnów w New Holland Agriculture North America.

Co dokładnie zmieni się w kombajnach serii CR?

Oferta kombajnów serii CR składa się z pięciu modeli: CR7.80, CR7.90, CR8.90, CR9.90 i CR10.90. Moc znamionowa, podstawowe specyfikacje i wydajność zbiorów pozostaną takie same we wszystkich pięciu modelach. Zatem co się zmieni?

Przede wszystkim uwagę zwraca nowa, charakterystyczna stylizacja New Holland. Producent twierdzi, że zmiana designu jest odzwierciedleniem zmian w firmie i chęcią dostosowania kombajnów do innych produktów firmy. Odświeżony design jest łatwo rozpoznawalny dzięki naklejce 3D w kształcie liścia New Holland, niebieskim detalom i logo CR na zbiorniku ziarna.

Odświeżony kombajn serii CR, fot. mat prasowe CNH

Sporo uwagi poświęcono komfortowi pracy. Aby podnieść dobre samopoczucie operatora podczas długich godzin pracy w polu, we wszystkich modelach New Holland daje wybór wysokiej jakości foteli skórzanych, w których można wybierać takie funkcje jak: dwustopniowe ogrzewanie i wentylację, pneumatyczne podparcie boczne i podparcie lędźwiowe.

Komfort pracy to też łatwiejsza obsługa maszyny. Dlatego producent wyposażył sprzęt w trzy kamery, które zapewniają operatorom lepszą widoczność wokół maszyny. Kamery znajdują się na poręczy tylnego pokładu, nad zaczepem i na rurze rozładunkowej, a obraz na żywo można oglądać na wyświetlaczu IntelliView.

W odpowiedzi na opinie klientów miejsce do przechowywania węży pneumatycznych przeniesiono do wygodniejszego i łatwiej dostępnego miejsca w kombajnie. Dodatkowo zaktualizowane modele oferują dwa nowe wyjścia zapewniające lepszy dostęp do sprężonego powietrza w pobliżu kabiny i okolicy hedera.

Jeszcze więcej modernizacji w serii CR

Od sezonu 2024 w USA w standardzie znajdzie kilka systemów, w tym system analizy upraw NutriSense NIR, który umożliwia analizę i mapowanie składu upraw, co jest w pełni zintegrowane z wyświetlaczem IntelliView. Opcja jest dostępna z 3- lub 5-letnimi subskrypcjami. Dane dotyczące składu składników odżywczych zebrane przez ten system mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących przechowywania i marketingu zbiorów zebranych w tym roku, a także wspierania decyzji dotyczących planowania nakładów na uprawy w następnym roku.

New Holland CR, fot. mat. prasowe CNH

Czy takie same zmiany czekają na klientów w Europie?

Kolejnym ważnym ulepszeniem modeli CR7.80 i CR7.90 jest wprowadzenie systemu łopatek pokryw rotora Dynamic Flow Control, teraz dostępnych w modelach z rotorami 17-calowymi. Podobnie do zalet zapewnianych w większych modelach, system daje operatorowi możliwość kontrolowania przepływu materiału przez rotory i znajdowania optymalnej równowagi pomiędzy wydajnością omłotu a efektywnością mocy. Podobnie jak w przypadku większych modeli systemem można sterować za pomocą automatyki IntelliSense i monitorować całość za pomocą wyświetlacza IntelliView.

Ulepszone kombajny CR z roku modelowego 2024 będzie można zobaczyć na stoisku New Holland podczas targów Farm Progress Show 2023, które potrwają do 31 sierpnia 2023 r. Ciekawe czy podobne zmiany czekają na klientów New Holland w Europie? Odpowiedź zapewne poznamy podczas targów Agritechnica w Hanowerze.