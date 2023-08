Dobrze znana na polskim rynku austriacka firma Pöttinger wprowadziła do swojej oferty nowe kombinacje kosiarek - Novacat V 8400 i Novacat V 9200, które według producenta charakteryzują się wysoką wydajnością w połączeniu z kompaktową konstrukcją.

Nowe kosiarki o maksymalnych szerokościach roboczych 8,40 m i 9,20 m są mniejszymi braćmi modelu Novacat V 10000 wprowadzonego na rynek w zeszłym roku.

Środek ciężkości bliżej ciągnika

W założeniu sprzęt ma być w maksymalnie kompaktowy w stosunku do szerokości działania. Łukowate ramiona umożliwiają zastosowanie bardzo krótkiego kozła zawieszenia, co sprawia, że środek ciężkości jest bliżej ciągnika. A to z kolei umożliwia współpracę kosiarki z mocniejszymi, ale krótszymi, czterocylindrowymi ciągnikami.

Belka tnąca ma 4 cm wysokości oraz 28 cm głębokości i została zaprojektowana z myślą o optymalnym przepływie materiału i kopiowaniu terenu. Jest to ważna cecha, więc dopasowanie do podłoża jest również wspomagane przez centralne mocowanie obrotowe w kosiarkach, które zapewnia płynny ruch w zakresie +20° / -16°, podczas gdy hydrauliczne odciążenie zapewnia równomierny nacisk na podłoże na całej szerokości belki tnącej.

Unikanie szkód i kolizji

Hydrauliczne zabezpieczenie przed kolizją typu Nonstop Lift zapewnia optymalną ochronę belki tnącej. Ponadto kosiarka radzi sobie z nieoczekiwanymi przeszkodami składając się do tyłu i jednocześnie podnosząc wysięgnik. Według Pöttingera zapobiega to uszkodzeniu kosiarki nawet przy wyższych prędkościach.

Zestaw kosiarek Pöttinger Novocat V9200 w pracy, fot. mat. prasowe

Do obsługi zestawów koszących są przeznaczone dwa systemy. Pierwszy z nich występuje w standardzie. Jest to system Basicline, który umożliwia oddzielne podnoszenie kosiarek za pomocą tylko jednego zaworu suwakowego.

Opcjonalnie dostępny jest również system sterowania wstępnego Selectline kompatybilny z Isobus. Po zamontowaniu automatyczny system indywidualnego podnoszenia ułatwia koszenie pól o nieregularnych kształtach.

Ponadto, jeśli ciągnik oferuje zarządzanie na uwrociach, możliwe jest również indywidualne podnoszenie za pomocą dwóch oddzielnych zaworów hydraulicznych.

Automatyczne blokowanie

Do transportu drogowego kosiarka jest hydraulicznie składana w pionie na 92°, a następnie hydraulicznie blokowana w pozycji transportowej.

Podczas podłączania i odłączania zestawu koszącego składana osłona przednia zapewnia wystarczającą przestrzeń między oponami ciągnika a kosiarką.

Obie kombinacje kosiarek są dostępne z formownikami pokosu, spulchniaczami palcowymi typu ED lub kondycjonerami walcowymi RC.