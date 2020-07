Nowe kosiarki tylne od Claasa

Claas od lata 2020 wprowadza na rynek nowe kosiarki z tylnym zawieszeniem bocznym. Zastąpią one obecną serię Disco 210, 250 oraz 290. W skład nowej generacji kosiarek wejdzie aż 9 nowych modeli.

Kosiarki wyposażone będą w sprawdzone belki tnące Max Cut, a szerokość robocza będzie mieściła się w przedziale od 2,2 do 3,4 m.

Nowy zaczep

Wszystkie kosiarki dyskowe Disco z zawieszeniem bocznym wyposażone są w nową konstrukcję zawieszenia. Ma ono zagwarantować równomierny nacisk na podłoże – podobnie jak w kosiarkach z zawieszeniem centralnym.

Kluczowym elementem, dzięki któremu uzyskano tę przewagę jest duża sprężyna amortyzująca, która zatrzaskuje się na środku ramy maszyny. Dodatkowo, linia sił sprężyny przebiega przez środek ciężkości zespołu koszącego. Dzięki temu siła jest równomiernie rozłożona na belce kosiarki zarówno przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne podparcie.

Disco 10

Od teraz, do podstawowego segmentu kosiarek dyskowych Claas wprowadza 3 nowe kosiarki boczne: Disco 24, Disco 28 oraz Disco 32 o szerokościach roboczych od 2,2 do 3,0 m. Modele te cechują się prostą i solidną konstrukcją. Przy niewielkim ciężarze maszyn, projektantom udało się dodatkowo wzmocnić obszary narażone na duże obciążenia i analogicznie zoptymalizować obszary mniej obciążone np. pokrywy zewnętrzne.

Konstrukcja kosiarek serii Disco 10 pozwala na pracę nią przy stokach o maksymalnym nachyleniu do 45°. Maszyny wyposażone są w mechaniczny system chroniący belkę tnącą przed kolizją – zostaje ona wówczas natychmiastowo odchylona do tyłu.

Moc, podobnie jak w poprzednich modelach, jest doprowadzana bezpośrednio z góry do wewnętrznego dysku tnącego. Wałek przekaźnikowy można zredukować z 540 obr/min do 480 obr/min w lekkich pokosach, co znacznie zmniejsza zużycie oleju napędowego. fot. materiały prasowe

Napęd z podwójną przekładnią dostępny jest standardowo i pozwala na uzyskanie wąskiej pozycji transportowej i nowy kąt składania wynoszący 95°. Sam napęd pasowy tłumi skoki obciążenia, a jego napinanie jest możliwe bez użycia narzędzi, za pomocą pokrętła.

Belka tnąca kosiarki jest swobodnie dostępna na całej szerokości roboczej dzięki szerokiemu otwarciu pokryw ochronnych. Noże są przykręcane śrubami lub dostępne z mechanizmem szybkiej wymiany.

Disco 100

W ramach serii Disco 100 dostępnych będzie łącznie 6 modeli kosiarek. Modele Disco 360 i 320 o szerokości roboczej 3,0 i 3,4 m zastąpią dobrze znaną serię 50. Charakteryzują się one nową pozycją transportową do 105°, co zapewni bezpieczny transport nawet przy wykorzystaniu lżejszych ciągników. Dodatkowo taka pozycja nie ogranicza pola widzenia lusterek wstecznych ciągnika.

Nowy siłownik hydrauliczny o podwójnym działaniu zapewnia niezawodny i bezpieczny proces składania nawet na pagórkowatym terenie. Zapewnia on również amortyzację pozycji końcowej.

Dla specjalnych wymagań dostępne są cztery modele z kondycjonerami palcowymi lub walcowymi oraz o szerokościach roboczych od 2,2 do 3,0 m. Są to: Disco 240 RC, 280 C, 280 RC i 320 C. Model Disco 240 RC w standardzie posiada kondycjoner walcowy, zaś Disco 280 może został opcjonalnie wyposażony w kondycjoner palcowy lub walcowy. Disco 320 C posiada zintegrowany kondycjoner palcowy.

Wszystkie kosiarki z kondycjonerem standardowo wyposażone są w ogranicznik podnoszenia na nawrotach. Z kolei w modelach bez kondycjonera to udogodnienie jest dostępne opcjonalnie.