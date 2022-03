Nowe limity tankowania na stacjach Orlen

PKN Orlen od 08.03.2022 r. na swoich stacjach wprowadził nowe limity tankowania. Kto oraz jakąś ilość paliwa będzie mógł od dzisiaj zatankować?

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, krajowe stacje paliw przeżyły prawdziwy szturm klientów, którzy za wszelką cenę chcieli zatankować paliwo na zapas, w obawie o jego niedostępność w przyszłości.

To z kolei doprowadziło do pewnych problemów z zaopatrzeniem, przez co w wielu miejscach w kraju paliwo było trudno dostępne.

Takie działanie wymusiło na stacjach benzynowych wprowadzenie limitów tankowania jedynie do baków pojazdów, a nie do zbiorników zewnętrznych.

Ograniczenia te w dużym stopniu uniemożliwiały funkcjonowanie chociażby rolnikom, którzy w tamtym czasie mieli problemy z zamówieniem hurtowej ilości paliwa z dowozem do gospodarstwa. Z drugiej strony jednorazowy maksymalny wolumen zakupu na stacjach wynosił 50 l, co w przypadku ciągnika rolniczego było zdecydowanie niewystarczającą ilością do przepracowania nawet kilku godzin.

Kto i ile zatankuje?

Obecnie limity te od dnia 08.03.2022 r. zostały nieco złagodzone i na ten moment wyglądają w następujący sposób:

auta osobowe mogą zatankować maksymalnie 50 litrów;

auta dostawcze do 3,5 t - maksymalnie 100 litrów;

pojazdy rolnicze i pokrewne - maksymalnie 300 litrów;

autobusy - maksymalnie 500 litrów;

samochody ciężarowe maksymalnie 500 litrów.

Z tych ograniczeń wyłączone są jedynie służby ratownicze oraz mundurowe, które obecnie na stacjach paliw należących do PKN Orlen mogą tankować bez ograniczeń.