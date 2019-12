Nowe Massey Fergusony serii 5700 M

Pięć nowych czterocylindrowych ciągników MF 5700 M to swoisty kompromis. Z jednej strony w miarę prosta konstrukcja, z drugiej sporo nowoczesnych funkcji w standardzie oraz w opcjach dodatkowych.





Najnowsza propozycja ze stajni Massey Fergusona zastępuje starsze typoszeregi Global 5700 i Global 6700. W jej skład wchodzi 5 modeli 5709 M (95 KM), 5710 M (105 KM), 5711 M (115 KM), 5712 M (125 KM) i 5713 M (135 KM).

Wszystkie napędzane są 4-cylindrowym agregatami AGCO Power Stage V o pojemności 4,4 litra. Do wyboru są zsynchronizowana przekładnia mechaniczną w układzie 12x12 lub w trzech najmniejszych traktorach (a w 5709 M tylko taka) Dyna-4 umożliwiająca zmianę czterech półbiegów pod obciążeniem bez użycia sprzęgła.

Udźwig tylnego TUZ nowych Fergusonów to 5,2 t. Obroty WOM w zależności od typu to 540/540 Eco/1000. Wartości wystarczająca idealnie do szerokiej gamy prac polowych. Generalnie nowa propozycja MF to ciągniki uniwersalne, której żadnej pracy w gospodarstwie bać się nie powinny. Tym bardziej, że fabrycznie wyposażone są w ramę do montażu ładowacza czołowego, przykładowo dedykowanego specjalnie dla nich modelu MF FL oraz dach Visio z oknem.

W opcji możemy otrzymać m.in. funkcję skrzyni biegów AutoDrive, która automatycznie zmienia biegi w zależności od obciążenia silnika. Jest również możliwa do zamontowania funkcja Brake to Neutral – przełącznik hamulca do położenia neutralnego, który rozłącza sprzęgło, gdy tylko zostanie wciśnięty pedał hamulca. Zmniejsza to obciążenie operatora, jednocześnie zwiększając wydajność i wygodę, i jest szczególnie przydatne przy pracach z ładowaczem.

Jeśli chodzi o wygląd premierowych ciągników MF to można mówić o ewolucji – nowa atrapa chłodnicy to chyba wszystko na co zdecydowali się projektanci. W sumie nie było chyba potrzeby przeprowadzania większych zmian, gdyż naszym zdaniem Fergusony prezentują się zacnie.