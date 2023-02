Ostatniego dnia stycznia przedstawiciele Kverneland Group przejęli 100 proc. udziałów producenta mechanicznych pielników BC Technique znanego na rynku jako Phenix Agrosystem. Francuska firma będzie produkowała maszyny także ze znaczkami Kvernelanda i Kuboty.

31 stycznia 2023 r. zapisze się w historii Grupy Kverneland jako wejście w nowy, nieznany do tej pory segment rynku maszyn rolniczych. Dzięki podpisaniu umowy nabycia wszystkich udziałów we francuskiej firmie BC Technique S.A.S., wiodącego producenta kultywatorów międzyrzędowych, pielników rotacyjnych, interfejsów prowadzących i bron zębowych, które są dystrybuowane pod marką Phenix Agrosystem, oferta norweskiej firmy należącej do Kubota Corporation bardzo mocno się poszerzy.

Cenione we Francji

Narzędzia marki Phenix, produkowane przez BCT, są zaawansowane technicznie i posiadają m. in. funkcje prowadzenia, które automatycznie kontrolują pozycję narzędzia za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości, jednocześnie realizując szybką i dokładną pracę. Z tych powodów produkty BCT są wysoko cenione, zwłaszcza we Francji.

Produkty francuskiej firmy bardzo dobrze komponują się z ideą zrównoważonego rolnictwa i umożliwiają klientom osiąganie wydajnej, dokładnej i spójnej uprawy oraz kontroli chwastów.

- Istnieją synergie w łączeniu systemów produktów i rozwiązań tych dwóch firm, a tym samym również cenne korzyści dla partnerów dystrybucyjnych i rolników – powiedział Yasukazu Kamada, prezes i dyrektor generalny Kverneland Group tuż po podpisaniu umowy.

Yasukazu Kamada i Mathias Bounon tuż po podpisaniu umowy na zakup udziałów w BC Technique przez Kverneland Group, fot. mat. prasowe Kverneland Group

Francuzi zostają w BCT

Ponadto Yasukazu Kamada podkreślił, że partnerzy dystrybucyjni BCT i klienci Phenix Agrosystem są ważnym dodatkiem dla jego firmy. Japoński menadżer potwierdził także, że Kverneland Group nie zrezygnuje z marki Phenix i z jej dotychczasowej dystrybucji. Równolegle produkty będą wprowadzane do oferty dilerów marek Kverneland i Kubota.

Dotychczasowa ekipa działająca w Phenix Agrosystem, w tym właściciel Mathias Bounon i jego zespół będą kontynuować swoją pracę w BC Technique.

- Kubota i Kverneland Group podzielają tą samą wizję i strategię rozwoju co Phenix Agrosystem. Widzimy wielkie możliwości i synergię w staniu się częścią tej grupy. Wzmocni to obecność produktów Phenix na całym świecie, wspierając przyjazne środowisku praktyki rolnicze, czyniąc rolnictwo bardziej zrównoważonym i zdrowszym – powiedział Mathias Bounon.

Adam Wiśniewski z Kverneland Group Polska powiedział nam, że maszyny rodem z Francji pojawią się także na polskim rynku. Producent zapewnia, że sprzęt BCT z logo Kvernelanda pojawi się w Polsce w drugiej połowie 2023 r.