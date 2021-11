Nowe monitory technologia Fendt ONE. Czy to się przyjmie?

"Można powiedzieć, że wprowadzona zmiana to przeskok 3 epok do przodu", mówi o koncepcji Fendt ONE Sebastian Gościniak z Agromy Gorzów Wielkopolski.

Koncepcja Fendt ONE, to nie tylko nowe, dotykowe monitory w ciągnikach Fendtaa. Technologia łączy ma za zadanie połączyć pracę biurową z czynnościami wykonywanymi w polu.

Z nowymi technologiami mieliśmy okazję zapoznać się podczas praktycznych pokazów Fendt Field Camp, podczas których specjaliści i handlowcy tej marki przechodzą różnego rodzaju praktyczne szkolenia.

Technologia Fendt ONE to nowe monitory i nowe możliwości. Czy rolnicy są na to gotowi? Co sądzą na ten temat nieliczni użytkownicy nowych systemów?

