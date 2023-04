Nowe przystawki do kukurydzy. Czy z odbiorem zdążysz przed żniwami?

Ile dziś trzeba czekać na wyprodukowanie świeżo zamówionej przystawki do kukurydzy? fot. Tomasz Kuchta

Choć dopiero zbliżamy się do okresu siewów kukurydzy, to zdecydowanie już teraz warto pomyśleć o tym, jak zechcemy ją zebrać. Jak zatem aktualnie wygląda dostępność nowych przystawek? Czy dokonując zamówienia dzisiaj, mamy gwarancję, iż maszyna dotrze do nas przed sezonem żniwnym? Sprawdźmy to.

Wygląda na to, iż bardzo długie terminy realizacji maszyn powoli odchodzą do lamusa, a my powracamy do względnej normalności, bo chyba tak należy nazwać 2-, czy 3-miesięczny okres oczekiwania na wyprodukowanie przystawki. Dostępność nowych przystawek do kukurydzy Zacznijmy od polskiego producenta przystawek ze Słupska, firmy Emmarol. Czy zamawiając maszynę dzisiaj, otrzymamy ją przed jesiennymi zbiorami kukurydzy? - Tak, jak najbardziej jest to jeszcze możliwe. Przy zamówieniu przystawki dzisiaj dostarczymy ją w terminie od czerwca do października, bowiem wciąż mamy jeszcze wolne możliwości przerobowe w tym terminie – zaznacza Wojciech Krasicki, dyrektor sprzedaży w firmie Emmarol. Czytaj więcej Gaz lub opał. Sprawdź, na co stawiają rolnicy przy zakupie nowych suszarni A jak na to wygląda w przypadku niemieckiej marki Geringhoff? - Zamawiając przystawkę przykładowo dzisiaj, już teraz mamy terminy odbioru maszyn zaplanowane na lipiec-sierpień i to bez względu na ilość rzędów w przystawce, dlatego też ze sporym zapasem wyrobimy się przed tegorocznymi żniwami kukurydzianymi – wyjaśnia Bartosz Sobczyński, reprezentujący firmę TechKom, będącą wyłącznym importerem sprzętu marki Geringhoff w Polsce. Ile dziś trzeba czekać na wyprodukowanie świeżo zamówionej przystawki do kukurydzy? fot. Tomasz Kuchta Z tym samym pytaniem zwracamy się odnośnie włoskich przystawek Dominoni. - Klient zdecydowany na złożenie zamówienia w obecnej chwili powinien otrzymać przystawkę w lipcu, więc ze sporym zapasem czasowym jeśli chodzi o nadchodzący sezon kukurydziany – zaznacza Łukasz Rutkowski z firmy Agrom, będącej autoryzowanym dealerem włoskiej marki Dominoni. Na rynku od niedawna pojawiła się także nowa marka PWL oferująca przystawki produkowane w Turcji w szerokościach roboczych od 4 do 12 rzędów, z czego hydraulicznie składane są modele 6 i 8-rzędowe. Jak wygląda dostępność w przypadku tych maszyn? Czytaj więcej Ile kosztuje usługa siewu kukurydzy? - Na ten moment czas oczekiwania na dostarczenie dziś zamówionej przystawki wynosi ok. 2 miesiące. Bez znaczenia, czy będzie to maszyna sztywna, czy też hydraulicznie składana – zaznacza Marcin Pawelec, reprezentujący firmę Pawelecagro z woj. małopolskiego. Sprzedają się coraz szersze przystawki A jakie wielkości przystawek cieszą się obecnie największym zainteresowaniem rolników? Bowiem do niedawna 6-rzędowe urządzenia były absolutnymi bestsellerami. - Obecnie najlepiej sprzedają się przystawki 6 i 8-rzędowe. Powiedziałbym nawet, że w ostatnim czasie to ta druga zaczyna nawet przeważać. W dużym stopniu wynika to z tego, iż rolnicy z roku na rok decydują się na zakup coraz to większych i wydajniejszych kombajnów, które to równocześnie potrzebują szerszych przystawek – twierdzi Bartosz Sobczyński z firmy Techkom.

