Nowe rozmiary opon Michelin TrailXBib do przyczep i nie tylko

Michelin rozszerza gamę opon Michelin TrailXBib przeznaczonych do ciągniętych maszyn rolniczych o siedem nowych rozmiarów.

Michelin wprowadził do gamy opon TrailXBib siedem nowych rozmiarów, dzięki czemu teraz rolnicy mogą wybierać spośród łącznie dziewięciu wielkości opon. Są to opony o rozmiarach:

- VF 500/60 R22.5 160D

- VF 600/50 R22.5 164D

- VF 710/45 R22.5 170D

- VF 600/55 R26.5 170D

- VF 710/50 R26.5 176D

- VF 650/65 R30.5 181D

- VF 750/60 R30.5 187D

Michelin TrailXBib to nowoczesne ogumienie przeznaczone specjalnie do zastosowań rolniczych i opracowane we współpracy z rolnikami z różnych krajów. Umożliwia pracę bardzo niskim ciśnieniu, chroniąc w ten sposób glebę przed nadmiernym ugniataniem, co jednocześnie przekłada się zwyżkę plonów.

Jednym z kluczowych rozwiązań zastosowanych w oponach TrailXBib jest specyficzna konstrukcja karkasu spełniająca normę VF (very high flexion) umożliwia zwiększenie obciążenia opony o nawet 40 proc. w porównaniu do standardowego ogumienia przy ciśnieniu zalecanym przez ISO. Innym rozwiązaniem jest praca z obciążeniem określonym przez ISO przy dużo niższym ciśnieniu niż zalecane, co przekłada się na wyższą ochronę gleby.

Podkreślenia wymaga również samoczyszczący wzór bieżnika, który skutecznie ogranicza pozostawianie na drogach ziemi po pracy w polu. Z kolei centralne żebro bieżnika zapewnia równomierne zużycie i pewne prowadzenie na drodze.

Warto też dodać, że technologia Ultraflex zastosowana w opasaniu zwiększa odporność opony na uszkodzenia, szczególnie podczas pracy przy niskim ciśnieniu. Zapewnia też ona równomierne rozłożenie ciężaru na powierzchni styku opony z ziemią, dzięki czemu przylega ona do gleby całą powierzchnią przez co ogranicza jej ugniatanie.

Co ważne, gama Michelin TrailXBib jest w pełni kompatybilna z automatycznymi, zdalnymi systemami pompowania. Umożliwia to łatwą regulację ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym i odpowiednio do nawierzchni lub panujących na polu lub drodze warunków.

Szeroką ofertę opon znajdziecie na Gieldarolna.pl