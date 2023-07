Informowaliśmy już o nowościach firmy Kuhn z zakresu maszyn zielonkowych, nowoczesnych urządzeń autonomicznych oraz dużych pługów. Teraz przyszła pora na siewniki i rozsiewacze, w których także nie brakuje nowości. Ponad to opryskiwacze otrzymały nowe barwy.

Oferta Kuhna w systemach siewu jest bardzo rozbudowana. Sprzęt francuskiej marki powinien zapewnić precyzyjny siew w każdych warunkach glebowych oraz w każdej technologii siewu. Opis nowości zaczniemy od nowej Venty 330, która uzupełnia gamę lekkich i kompaktowych pneumatycznych agregatów uprawowo-siewnych.

Nowa wersja siewnika Kuhn Venta

Gama siewników pneumatycznych Venta 100 do tej pory obejmowała modele z redlicami piersiowymi (Venta 310) i jednotalerzowymi (Venta 320). Na pokazach w Alzacji mogliśmy zobaczyć nową wersję Venta 330, która przy szerokości roboczej wynoszącej 3 m, jest dostępna w wersjach 20- i 24-rzędowych z rozstawem odpowiednio 15 i 12,5 cm.

Premierowy siewnik jest wyposażony w sekcje wysiewające Seedflex 100, z dwoma talerzami przesuniętymi względem siebie o 41 mm, które idealnie otwierają bruzdę. Podwójne talerze są zamontowane na równoległoboku i wyposażone w koła dogniatające, które kontrolują głębokość siewu i optymalizują kontakt nasion z glebą. Odległość pomiędzy 2 rzędami sekcji wysiewających wynosi 15 cm. Nacisk redlic każdej sekcji wysiewającej można regulować (do 40 kg).

Wśród nowych funkcji modelu Venta 330 można znaleźć rozwiązania elektroniczne. Siew może być kontrolowany za pomocą terminala Isobus VTI 60, CCI 800 lub CCI 1200 lub dowolnego innego terminala Isobus dostępnego w gospodarstwie. Jest także dostępny terminal Kuhn VT 30, który będzie idealnym rozwiązaniem dla ciągników bez magistrali Isobus. Wystarczy jeden przewód zasilający, aby przełączyć się z jednego urządzenia na drugie. Jest to ważna zmiana w stosunku do istniejących wersji siewników Venta 100, które są wyposażone w sterownik Quantron S-2 (bez Isobus).

Siewnik Kuhn Venta 330, fot. K.Pawłowski

Każdy siewnik serii Venta 100 jest kompatybilny z bronami wirnikowymi HRB 302, HRB 303, HR 304 i HR 3004 (dla mocnych ciągników do 250 KM - w zależności od zastosowanej brony).

Siewnik jest bezpośrednio przymocowany do ramy brony wirnikowej, zaś 850-litrowy zbiornik jest umieszczony z przodu. Dzięki temu optymalny środek ciężkości maszyny znajduje się bardzo blisko ciągnika. Przynosi to widoczne korzyści: zwrotność, mniejsze wymagania względem siły udźwigu i doskonałą widoczność na sekcje wysiewające. Konstrukcja siewników Venta 100 sprawia, że są idealnie dopasowane do także do mniejszych ciągników (od 120 KM).

Objętościowy aparat wysiewający z napędem elektrycznym zapewnia precyzyjne dawkowanie od 1 do 430 kg/ha. Nie ma konieczności demontażu lub wymiany elementów aparatu wysiewającego, nawet w przypadku wysiewu małych nasion.

Siewniki Sitera z literką „e”

Podobne zmiany do tych wprowadzonych w siewniku Venta 330 wprowadzono już kilka miesięcy wcześniej w mechanicznych agregatach uprawowo-siewnych Sitera 100.

Siewnik Sitera 330 e, fot. K.Pawłowski

Trzymetrowe siewniki Sitera 100 także są dostępne w wersji 20- lub 24- rzędowej z rozstawem 15 i 12,5 cm i wersji Sitera 330 mogą być wyposażone w redlicę Seedflex 100 (w siewniku Sitera 330). W zależności od wybranej konfiguracji napęd rozdzielacza może być mechaniczny lub elektryczny.

Nowością tego sezonu jest seria siewników Sitera 100 e, posiadająca elektrycznie napędzany aparat wysiewający. Tego typu siewniki wyposażone są w silnik elektryczny oraz czujnik radarowy do pomiaru prędkości.

Siewnik Sitera 330 e, fot. K.Pawłowski

Siew uproszczony z Megantem 602 R

Korzyści wynikające z zastosowania napędu elektrycznego są następujące to m. in. uproszczona próba kręcona przeprowadzana automatycznie, dzięki przyciskowi kalibracji, lampce ostrzegawczej na maszynie i automatycznemu załączeniu aparatu wysiewającego, zmienne dawkowanie materiału siewnego może odbywać się ręcznie lub automatycznie z wykorzystaniem GPS za pośrednictwem terminala Isobus z funkcją TC-Geo, automatyczne zarządzanie siewem z wykorzystaniem GPS (do włączania i wyłączania siewu na uwrociach) za pośrednictwem funkcji Section Control (TC-SC).

Kolejną nowością, o której przypomniał nam Kuhn jest nowa maszyna do siewu uproszczonego Megant 602 R, która zachowuje wszystkie zalety, z których słynie ta seria siewników, czyli zbiornik o pojemności 1800 litrów i szerokość roboczą 6 m. oraz lekką konstrukcję, która sprawia, że urządzenie nadaje się do ciągników o mocy od 150 KM.

Siewnik do siewu uproszczonego Megant 602 R, fot. K.Pawłowski

Nowe możliwości rolnictwa precyzyjnego

Z nowości w tej maszynie warto wyróżnić: kompatybilność z systemem Isobus, odwracalne redlice uprawowe, redlice proste lub nowe 12 mm wąskie zęby proste, głowicę rozdzielającą wyposażoną w zawory Vistaflow, które pozwalają na zakładanie ścieżek technologicznych w 2 rzędach po każdej stronie, możliwość wyposażenia maszyny w dodatkowy, opcjonalny siewnik SH 1120 o pojemności 110 litrów (umożliwia to jednoczesny wysiew dwóch odmian roślin lub nawet wysiew z dodaniem nawozu w jednym przejeździe, żądana dawka jest wprowadzana do strumienia głównego zespołu dozującego, produkty są następnie mieszane i dostarczane do przewodu nasiennego).

W tej chwili nie ma dobrych maszyn bez systemów rolnictwa precyzyjnego oraz innych ułatwień elektronicznych. Firma Kuhn także idzie w tym kierunku. Stąd nowe terminale, kompatybilność maszyn z systemem Isobus.

Gdy rolnik chce zapisać swoją mapę aplikacyjną w swoim terminalu, nie musi się już męczyć z tradycyjną przenośną pamięcią USB. Kuhn już teraz oferuje rozwiązanie Kuhn EasyTransfer, które pozwala jednym kliknięciem przenieść wszystkie mapy aplikacyjne z biura wprost do terminala w kabinie ciągnika. Kuhn EasyTransfer jest dostępny w przestrzeni klienta MyKkuhn i jest kompatybilny ze wszystkimi terminalami CCI 800 i CCI 1200.

Terminale Kuhna - na pierwszym planie najprostszy VT 30, fot. K.Pawłowski

Niektóre narzędzia DST (Decision Support Tools, narzędzia wspierające podejmowanie decyzji) lub usługi do tworzenia map aplikacyjnych należą do grona rozwiązań agrirouter. Agrirouter to uniwersalna platforma do wymiany danych. W tym przypadku mapy są przekazywane bezpośrednio do terminala w kabinie ciągnika, bez ryzyka popełnienia błędu.

Dzięki agrirouterowi zagwarantowana jest wymiana danych między terminalami, narzędziami DST i maszynami. Bez agriroutera konieczne byłoby opracowanie specyficznej komunikacji między każdym dostawcą rozwiązań, co byłoby niemożliwe do zarządzania między różnymi markami w poszczególnych krajach. Do inicjatywy agrirouter przystąpiło już ponad 80 członków. Obecnie, ponad 35 rozwiązań jest już podłączonych do agrirouter, a kolejne rozwiązania pojawią się wkrótce.

Wciąż wykorzystywany jest przykład przesyłania map aplikacyjnych, ale możliwe jest już przesyłanie map plonów dla kombajnów, sieczkarni oraz danych z ciągników do różnych programów zarządzających. W ostatnim czasie niektóre kraje narzuciły przeniesienie prac wykonywanych przez maszynę (mapy aplikacyjne dla nawozów, produktów fitosanitarnych itp.) do oprogramowania zarządzającego gospodarstwem. Rolnik musi umieć uzasadnić swoje dawki i zabiegi na przestrzeni 5 lat. Wszystkie terminale CCI 800 i CCI 1200 oraz maszyny Kuhn z Isobusem są przygotowane i podłączone do agrirouter.

Terminale CCI 800 i CCI 1200 dają najwięcej możliwości z zakresu rolnictwa precyzyjnego, fot. K.Pawłowski

Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę z licznymi możliwościami terminali Kuhna została wprowadzona funkcja CCI Remote View umożliwiająca podgląd wszystkich funkcji maszyny i terminala na komputerze, tablecie lub smartfonie z poziomu obszaru użytkownika MyKUHN.

Jest to idealne rozwiązanie do pomocy lub szkolenia kierowcy w zakresie obsługi maszyny. Funkcja CCI Remote View została również otwarta dla wszystkich partnerów/dealerów firmy Kuhn. Dzięki temu, na życzenie rolnika, mają oni podgląd na ekran terminala i mogą zdalnie pomagać kierowcy.

W tej chwili terminale CCI 800 lub 1200 mogą być podłączone do Internetu i w momencie pojawienia się nowej wersji oprogramowania, wyświetlane jest powiadomienie o aktualizacji. Zatem w terminalu zawsze znajdują się najnowsze rozwiązania.

Nowości w rozsiewaczach

Rozsiewacze Kuhna, które na polskim rynku występują także pod marką Rauch, otrzymały kilka nowych rozwiązań, bądź modeli.

Wśród tarczowych rozsiewaczy nawozów pojawił się nowy, zaczepiany wielkogabarytowy model Axent 90.1 wyposażony w zbiornik o pojemności 9400 litrów.

Maszyna może nie tylko precyzyjnie rozsiewać dawki do 400 kg/ha na szerokości 36 m z prędkością ponad 20 km/h, ale również pracować na szerokości do 50 m. Jest wyposażony w moduł rozsiewający Axis Power Pack z napędem mechanicznym, dzięki czemu do zasilania przenośnika taśmowego wystarcza niewielki przepływ hydrauliczny. Takie rozwiązanie pozwala dostosować maszynę do szerokiej gamy ciągników o mocy od 180 KM.

Kuhn Axent 90.1, fot. K.Pawłowski

Rozsiewacz posiada m. in.: system EMC (Electronic Massflow Control), czyli elektroniczną masową regulację przepływu umożliwiającą niezależne i automatyczne dostosowywanie dawki z lewej i prawej strony, co sekundę. Przepływ nawozu jest mierzony na każdej tarczy, dzięki czemu w przypadku zatkania lub zablokowania, natężenie przepływu na danym wylocie jest natychmiast i automatycznie korygowane, aby zapewnić odpowiednią dawkę nawozu po każdej stronie.

Innym systemem w maszynie jest współosiowa regulacja dozowania CDA sprawiająca, że rozsiew jest bardziej precyzyjny i stały, nawet w przypadku zmian dawki, szerokości roboczej i prędkości jazdy. Bardzo wolno obracające się mieszadło (17 obr./min w zakresie 360°) doprowadza materiał do tarcz i jest delikatne dla granulek. Specjalny kształt wylotów dozujących, w trzech punktach, zapewnia stopniowe i równomierne podawanie materiału na tarcze rozsiewające. Dodatkowo, tunel wylotowy doprowadza nawóz do tarcz rozsiewających, aby precyzyjnie określić punkt podawania nawozu.

W Axencie dostępny jest także system Varispread, czyli regulacja szerokości roboczej bezpośrednio z terminala Isobus ciągnika. Wersja Varispread 8 umożliwia stopniowe zmniejszanie dawki nawozu w 8 sekcjach, po 4 z każdej strony zaś Varispread Pro składa się z dwóch silników elektrycznych, zwanych SpeedServos, które są 2,5 razy szybsze niż tradycyjny siłownik. System SpeedServos umożliwia szybką i bezstopniową regulację szerokości roboczej poprzez zmianę dawki i punktów podawania nawozu na tarcze, w obrębie jednometrowych sekcji. Dzięki temu wachlarz rozsiewu jest idealnie dopasowany do kształtu działki, co gwarantuje optymalne pokrycie, nawet przy dużej prędkości.

To nie koniec. Axent posiada także całkowicie automatyczny przenośnik, który jest umieszczony w komorze wstępnej, nad tarczami wysiewającymi. Oznacza to, że operator nie musi go aktywować, aby dostarczyć nawóz do modułu Axis Power Pack.

Ponad to rozsiewacz nawozów Axent 90.1 posiada również funkcje zwiększające komfort użytkowania, takie jak: zbiornik wyposażony w zawieszenie z tulejami gumowo-metalowymi, dzięki którym drgania zbiornika są zredukowane, a wysiew jest bardziej precyzyjny i równomierny. Czy też cztery ogniwa obciążnikowe umożliwiające ciągłe monitorowanie ilości nawozu w zbiorniku, bezpośrednio w terminalu Isobus lub za pomocą aplikacji Spreadset na smartfonie.

Pierwsze maszyny będą dostępne w sezonie nawożenia 2024.

Ogranicznik wysiewu krańcowego w rozsiewaczach Rauch

Rozsiewacze nawozów z serii Axis i Axent mogą być teraz wyposażone w nowy ogranicznik do wysiewu krańcowego GSE Pro, który zastępuje dotychczasowy model GSE.

Do wyboru są dwie wersje dostosowane do rozsiewaczy nawozów: GSE 30 Pro jest przeznaczony dla rozsiewaczy nawozów Axis 20.2, 30.2 i 40.2 o szerokościach roboczych od 12 do 42 m, zaś GSE 50 Pro jest przeznaczony dla rozsiewacza nawozów Axis 50.2 i modelu zaczepianego Axent 100.1, które mogą osiągać szerokość roboczą 50 m.

Sprawa jest banalnie prosta i znana także z innych maszyn na rynku. Nowy ogranicznik wysiewu krańcowego GSE Pro optymalizuje dawkę nawozu, wysiewając nawóz do samej granicy, ale nie dalej.

Nowy ogranicznik do wysiewu krańcowego GSE Pro dostępny jest w maszynach serii Axis i Axent, fot. K.Pawłowski

Znane już na polskim rynku nowe rozsiewacze

System to taki ogranicznik hydraulicznie sterowany bezpośrednio z kabiny ciągnika. Rozsiewanie odbywa się w kierunku wnętrza działki podczas jazdy wzdłuż krawędzi. Dozowanie nawozu na tarczę od strony granicy jest wówczas zamknięte. Wystarczy wyregulować punkt podawania nawozu w zależności od wymaganej szerokości roboczej, rodzaju nawozu oraz zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ustawień w aplikacji Kuhn SpreadSet i można rozpocząć pracę. Ta nowa wersja ogranicznika do wysiewu krańcowego posiada premierowy kanał środkowy i osłony kierujące na przedłużonych skrzydłach bocznych. Boczne skrzydła chowają się automatycznie, gdy osłona kierująca jest podniesiona, dzięki czemu maszyna staje się bardziej kompaktowa do przechowywania.

Kolejne rozsiewacze to prezentowane już m. in. na targach Polagra Premiery nowy Aero 32.1, o szerokości roboczej 24, 27, 28 lub 30 metrów. Maszyna wyposażona w belkę polową z 24 rozdzielaczami rozłożonymi w 4 sekcjach (dla wersji 24m występuje 20 rozdzielaczy) umożliwia precyzyjne dostarczenie właściwej dawki nawozu we właściwe miejsce.

Każda sekcja jest zasilana przez napędzany hydraulicznie aparat wysiewający, który można indywidualnie włączać, wyłączać i regulować.

Dzięki temu możliwe jest zmienne dawkowanie dla maksymalnie 4 dawek nawozu lub wyłączenie wybranych sekcji w jednym przejeździe. Rauch Aero 32.1 posiada również funkcję ważenia. Dwa ogniwa obciążnikowe ważą pozostałą w zbiorniku ilość nawozu, a w razie potrzeby umożliwiają regulację prędkości obrotowej aparatów wysiewających w celu dostosowania dawki wysiewu. Zatem w tym przypadku następuje koniec z próbą kręconą.

Kuhn Aero 32.1 na polskim rynku występuje pod marką Rauch, fot. K.Pawłowski

Nowe kolory opryskiwaczy

Inną nowością z zeszłego sezonu jest wyposażony w ramę ważącą nowy rozsiewacz MDS W, wykorzystujący wszystkie zalety i wszechstronność serii maszyn MDS.2 oraz dodatkowo zapewnia możliwość automatycznej regulacji dawki wysiewu.

W Alzacji w akcji na polu pokazano także opryskiwacze. Był to przede wszystkim nowy Lexis 3800 w kolorze czerwono-szarym. Od sezonu 2023 wszystkie opryskiwacze Kuhna otrzymają nowe barwy.

Kuhn Lexis 3800 w nowych barwach, fot. K.Pawłowski

Lexis 3800 w nowym malowaniu będzie dostępny od jesieni 2023. W maszynie nie ma rewolucyjnych zmian - są nowe opony, kształt zbiornika został tak zaprojektowany, aby belka polowa mogła schować się po złożeniu w obrys maszyny i ograniczyć wysokość transportową.

Opryskiwacz ma maksymalną długość 6,9 metra i odległość od ucha dyszla do tylnej osi 4,3 metra. Szerokość wynosi 2,55 metra. Lexis 3800 waży około 3 ton i ma aluminiową belkę o długości 28 metrów.

Inną maszyną spotkaną przez nas na polu w Alzacji był pokazywany w zeszłym roku na pokazach w Polsce samojezdny opryskiwacz F40 Evo. Maszyna czerpie z doświadczeń wykupionej przez Kuhna firmy Artec. Więcej o tej maszynie przeczytacie w poniższym artykule.