Nowe środki smarne Petronas - stworzone do ciężkiej pracy

Petronas Lubricants International wprowadza na rynek nową gamę produktów Petronas Arbor. Wśród nich są oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz płyny chłodnicze. Można też liczyć na fachowe doradztwo w doborze środków.

Gama Petronas Arbor składa się z olejów silnikowych, przekładniowych, płynów hydraulicznych i chłodniczych, dzięki czemu spełnia potrzeby niemal wszystkich maszyn rolniczych i budowlanych.

- Dzięki swojemu doświadczeniu Petronas może wykorzystać najnowocześniejsze technologie w tworzeniu zaawansowanych olejów, które pomogą rozwijać przedsiębiorstwa w branży rolniczej i budowlanej na całym świecie. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i dlatego, poza dopasowanymi do ich potrzeb środkami smarnymi oferujemy także wsparcie ekspertów. Naszym priorytetem jest pomoc klientom, by ich maszyny działały długo i bezawaryjnie, co pozwoli im się skupić na prowadzeniu działalności – powiedział Adam Bober, dyrektor ds. rynku Petronas w Polsce.

Jak zapewnia producent, produkty Petronas Arbor to pełna oferta środków do szerokiej gamy pojazdów i maszyn – od 30-letnich ciągników po najnowocześniejsze maszyny. A oto szczegóły nt. produktów z nowej gamy.

Oleje silnikowe

Petronas Arbor Alfaprime 10W-30 i 15W-40 – to niskopopiołowe oleje przeznaczone do smarowania silników nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, także tych wyposażonych w systemy emisji spalin (EGR, SCR, DPF). Nadają się również do silników starszych generacji. Spełniają wymagania specyfikacji Tier 4, która wyznacza bardzo wyśrubowane limity emisji.

Zapewniają długą żywotność układów wydechowych z filtrami DPF, a specjalnie dobrany pakiet dodatków pozwala skutecznie rozpraszać sadzę i utrzymywać lepkość na stabilnym poziomie nawet, w najcięższych warunkach pracy. Poza tym zapewnia silnikowi doskonałą ochronę przed zużyciem i jest odporny na utlenianie, a po uruchomieniu błyskawicznie dociera do wszystkich węzłów tarcia, co znacząco zwiększa żywotność silnika.

Olej hydrauliczno-przekładniowy

Olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO Petronas Arbor MTF 10W-30 jest przeznaczony do silników, przekładni, układów hydraulicznych i mokrych hamulców w ciągnikach i maszynach rolniczych. Ten środek smarny ma doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, a dobrana klasa lepkości zapewnia stabilność termiczną, dzięki czemu układy hydrauliczne zalane olejem MTF mogą pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Oleje wielofunkcyjne

Oleje typu STOU Petronas Arbor Universal 10W-40 i 15W-40 to wielofunkcyjne oleje do smarowania silników, przekładni, układów hydraulicznych i mokrych hamulców w ciągnikach i maszynach roboczych. Specjalnie dobrana formulacja sprawia, że oferują one takie korzyści jak:

- doskonałe właściwości przeciwzużyciowe elementów silnika i przekładni

- świetne własności myjące, zapobiegające odkładaniu się osadów w silniku, przekładni i układzie hydraulicznym

- wysoka skuteczność hamowania dzięki modyfikatorom tarcia

- błyskawiczna reakcja układów hydraulicznych dzięki stabilności wiskozymetrycznej w szerokim zakresie temperatur

- doskonałe parametry niskotemperaturowe gwarantujące odpowiednie smarowanie podczas rozruchu

Olej hydrauliczny

Petronas Arbor Hydraulic 46 HV to olej o wysokim wskaźniku lepkości (klasy HV), idealny do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych w maszynach roboczych w tym w maszynach rolniczych. Zapewnia pracę w szerokim zakresie temperatur i błyskawiczną reakcję, a dodatkowo pozwala oszczędzać paliwo. Pakiet dodatków chroni układ przed zużyciem i korozją, a także zapobiega pienieniu, co zapewnia nieprzerwane smarowanie i chłodzenie.

Płyn chłodniczy

Koncentrat płynu chłodzącego Petronas Arbor Protective Fluid do silników ciągników i maszyn rolniczych musi być zmieszany z wodą demineralizowaną w stosunku 1:1, wtedy ma najlepsze parametry, jeśli chodzi o chłodzenie i temperaturę zamarzania. Skutecznie odprowadza ciepło, można go stosować w temperaturach do -38° C. Zapobiega odkładaniu się kamienia, zwłaszcza wapiennego i zachowuje parametry przez cały okres użytkowania. Formulacja płynu Petronas Arbor Antifreeze jest kompatybilna z elementami układu chłodzenia, zarówno metalowymi, jak i niemetalowymi (np. uszczelki).

Płyn hamulcowy

Petronas Arbor Brake Fluid D4 to syntetyczny płyn hamulcowy DOT4 do maszyn rolniczych. Wysoka temperatura wrzenia zapobiega tworzeniu się korków powietrznych w układzie, można go stosować także w niskich temperaturach. Chroni metalowe elementy układu hamulcowego przed korozją, jest również kompatybilny z elementami gumowymi i uszczelkami.

Smar

Petronas Arbor MP Extra to smar powstały na bazie zagęszczacza litowo-wapniowego. Bez problemu zniesie on ciężkie warunki pracy, jakie czekają w ciągnikach czy maszynach rolniczych oraz budowlanych. Nadaje się do stosowania w ciśnieniowych smarowniczkach i łożyskach kół. Ma doskonałą przyczepność, co z połączeniu ze stabilnością mechaniczną i wysoką temperaturą kroplenia zapewnia świetne smarowanie. Jego właściwości przeciwzużyciowe zapewniają ochronę smarowanym częściom. Smar Petronas Arbor jest także odporny na wysoką temperaturę, wirowanie i wodę.