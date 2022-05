JCB chwali się nowymi ciągnikami serii Fastrac. Z zewnątrz niewiele się zmieniło, ale w środku, w kabinie i w sterowaniu będzie sporo nowości. Po modernizacjach dodano do nazwy słowo iCon.

Zapowiadane przez brytyjskiego producenta nowe wersje serii 4000 i 8000 o mocy od 170 KM do 340 KM przyniosły tajemnicze sformułowanie „iCon”. To nazwa nowo opracowanej konsoli z ekranem dotykowym zamontowanej na podłokietniku.

- Maszyny dostosowaliśmy do indywidualnych potrzeb operatora, zintegrowaliśmy technologie elektroniczne, takie jak Isobus i nawigacja GPS, przedefiniowaliśmy i tak już wysoki poziom kontroli operatora i komfortu jazdy, który oferuje Fastrac - skomentował John Smith , dyrektor zarządzający JCB Agriculture.

Podłokietnik iCon

Sercem nowych modeli Fastrac iCon jest nowa platforma elektroniczna, która pozwala w pełni zintegrować szereg nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie funkcji jako wyposażenie standardowe lub opcjonalne.

Charakterystycznym elementem zmian jest nowa konsola iCon zamontowana na podłokietniku fotela oraz 12-calowy kolorowy ekran dotykowy, który można umieścić przed elementami sterującymi, tak aby łatwo przeglądać interesujące nas parametry lub przesunąć na bok, aby zmaksymalizować widoczność przez dużą przednią szybę Fastraca.

Konsola zawiera nowy główny joystick, kodowane kolorami przypisywalne dźwignie LED RGB, które sterują elektrycznie kontrolowanymi zaworami hydraulicznymi, sterowaniem WOM, podnośnikiem i innymi elementami wyposażenia pojazdu.

Charakterystycznym elementem zmian jest nowa konsola iCon zamontowana na podłokietniku fotela oraz 12-calowy kolorowy ekran dotykowy, fot. mat. prasowe

Funkcje hydrauliczne można dowolnie przypisać do pięciu głównych przycisków joysticka, a także do dodatkowego czterokierunkowego joysticka z czterema przyciskami i selektorem, z podświetleniem LED.

Nowy 12-calowy ekran dotykowy JCB o wysokiej rozdzielczości wyświetla kluczowe informacje przy użyciu wyraźnej grafiki i układu znanego obecnym użytkownikom Fastraców.

W premierowych ciągnikach JCB wprowadzono nowy, w pełni automatyczny system klimatyzacji, wraz z czujnikiem obciążenia słonecznego i monitorowaniem temperatury otoczenia w kabinie. Wszystko po to aby szybko i skutecznie reagować na zmieniające się warunki klimatyczne i utrzymywać komfortowe środowisko pracy. Pomyślano także o takich udogodnieniach jak klimatyzowane schowki, porty USB w różnych miejscach czy tacę i miejsce na kubki z kawą. Dodatkowo zastosowano wysokiej jakości fotel z amortyzacją pneumatyczną z ogrzewaniem i wentylacją, dostępny jako część opcjonalnych pakietów Field Pro i nowej linii Pro.

Ładowarka teleskopowa 542-70 Agri Pro stała się jeszcze potężniejsza, gdyż moc zwiększono do 175 KM, fot. mat. prasowe

Rodzina JCB Fastrac jest produkowana w dwóch wersjach. Seria 4000 reprezentowana jest przez modele: 4160 iCon Stage V o mocy znamionowej silnika 170 KM, 4190 iCon Stage V o mocy znamionowej silnika 192 KM, 4220 iCon Stage V o mocy znamionowej silnika 222 KM. Zaś seria 8000 reprezentowana jest przez modele: 8290 iCon Stage V – o mocy znamionowej silnika 286 KM, 8330 iCon Stage V – o mocy znamionowej silnika 340 KM.

Inne nowości JCB

Nowe Fastraci iCon to nie koniec nowości w ofercie JCB. Ładowarka teleskopowa 542-70 Agri Pro stała się teraz jeszcze potężniejsza. Od teraz flagowy produkt angielskiej firmy w tym segmencie ma większą moc wynoszącą aż 175KM, moment obrotowy 690Nm oraz niespotykaną wysoką prędkość 50 km/h. Dodatkowymi atutami jest zwiększony przepływ w hydraulice do 160l/min., a także przekonstruowany dwuobwodowy układ hamulcowy. Wszystko to ma zapewnić większą wydajność, komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

Zmiany objęły także ładowarkę kołową 457s. Jest to model niesamowicie wydajny, zapewnia do 282 KM mocy, co przy wadze niecałych 20 ton zapewnia stosunek mocy do masy na poziomie 14 kg/t.

Ładowarka kołowa 457s zapewnia do 282 KM mocy, fot. mat. prasowe

Umożliwia to lepsze przepychanie podnoszenia i wspinanie się, wszystko po to aby ułatwiać i przyspieszyć pracę. Nie należy także zapominać o ekonomii - model JCB 457s posiada możliwość zmiany trybów pracy, pomiędzy ekonomicznym z mocą ograniczoną do 224 KM, a trybem dynamicznym o wspomnianej mocy aż 282 KM.