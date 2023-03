Wygląda na to, że naprawdę ciężko będzie uzyskać dofinansowanie na zakup nowego ciągnika rolniczego w ramach WPR 2023-2027 fot. Tomasz Kuchta

Czekają nas spore zmiany w kwestii dofinansowań inwestycji rolniczych. W ramach WPR 2023-2027 na znaczeniu zyskiwać będą inwestycje przyjazne środowisku i klimatowi, zwiększające konkurencyjność gospodarstw, czy wspierające zrównoważone metody gospodarowania. Jakie zatem maszyny będziemy mogli kupić z dofinansowaniami?

Póki co chyba należy zapomnieć o uzyskaniu dofinansowania na zakup chociażby nowego ciągnika rolniczego przy wykorzystaniu środków unijnych. Jeśli zatem nie traktor, to co obejmą subsydia?

Dofinansowanie do jakich maszyn?

Choć samych programów pomocowych ma być kilka, to trzeba się liczyć z tym, iż dostęp do nich będzie utrudniony.

- Niepokojącym sygnałem jest fakt że na inwestycje pieniędzy jest mniej, to oznacza że konkurencja będzie większa. Bardzo duży nacisk będzie na wspieranie zrównoważonych metod gospodarowania, na inwestycje przyjazne klimatowi i środowisku (ochrona wód, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność) – wyjaśnia Grzegorz Przysucha, reprezentujący firmę doradczą Proinvest.

Wygląda na to, że naprawdę ciężko będzie uzyskać dofinansowanie na zakup nowego ciągnika rolniczego w ramach WPR 2023-2027 fot. Tomasz Kuchta

Premiowane mają być inwestycje dotyczące chociażby ochrony glebę, czy przyjazne bioróżnorodności. W tym miejscu można wyszczególnić maszyny do uprawy bezorkowej, siewu pasowego, siewu poplonów, czy do zbioru biomasy.

Dotowane powinny być także maszyny wpisujące się w trend precyzyjnego stosowania nawozów lub środków ochrony roślin tj. opryskiwacze polowe, rozsiewacze do nawozów czy oprzyrządowanie i oprogramowanie służące tym celom.

Inną grupą maszyn, które będą premiowane przy ubieganiu się o dotacje unijne będą chociażby maszyny umożliwiające mechaniczne zwalczanie chwastów w uprawach np. pielniki, chwastowniki. Wspierane powinny być także inwestycje sprzyjające produkcji ekologicznej.

Inwestycje z dofinansowaniem

W nowym WPR 2023-2027 duży nacisk będzie kładziony także na inwestycje przyczyniające się zwiększeniu dochodowości produkcji rolnej. W tym wypadku mowa chociażby o budowie i remontach obiektów do przechowywania płodów rolnych.

Dodatkowo dofinansowaniami będą także objęte wydatki służące lepszemu przygotowaniu produktów do sprzedaży np. sortowniki, czyszczalnie, linie pakujące.

Widać więc jasno, iż najprostsze do tej pory inwestycje, jak chociażby wymiana starego, wysłużonego ciągnika na nowy będą mocno utrudnione, bowiem inwestycja ta nie wpisze się w obecne trendy promowane przez urzędników.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy Proinvest, pogłoski branżowe mówią o tym, iż w czasie nadchodzących targów Agrotech w Kielcach minister rolnictwa ma przedstawić plan przyszłych naborów w ramach nowego WPR 2023-2027.

Gdy tylko pojawią się konkrety dotyczące terminu naboru wniosków postaramy się bliżej przyjrzeć każdemu z programów i opowiedzieć wam, jakie inwestycje będą wspierane przy wykorzystaniu środków unijnych oraz jakie wymagania będzie należało spełnić, by móc z nich skorzystać.