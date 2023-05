Zobacz galerię

Filtry oleju, paliwa i powietrza kosztują niewiele, ale ich regularna wymiana wraz z płynami eksploatacyjnymi realnie wydłuża żywotność maszyn rolniczych, których ceny liczymy czasami w setkach tysięcy złotych. PZL Sędziszów przypomina o podstawowych zasadach obsługi.

Przestrzeganie podstawowych zasad obsługi realnie wydłuża żywotność maszyny i w końcowym rozrachunku przynosi realne oszczędności.

Zalecane interwały między przeglądami zależą oczywiście od rodzaju maszyny, ale zazwyczaj mówimy tu o przedziale od 200 do 400 motogodzin (podajemy zakres dla wymian oleju silnikowego, pozostałe oleje zazwyczaj mogą pracować dłużej, nawet do 1500 motogodzin). W zasadzie w każdym przypadku, niezależnie od liczby motogodzin nie należy wydłużać tego okresu ponad rok.



Filtry układu hydrauliki

Nietypowo zaczynamy od układu hydrauliki. Należy dbać o jego szczelność, regularnie kontrolować poziom oleju i wymieniać go nie rzadziej niż 1200 motogodzin (w przypadku ciągników) lub wcześniej, jeśli został wymieszany z innymi olejami lub zabrudzony.

W gamie PZL Sędziszów znajdziemy nowoczesne filtry hydrauliczne, które skutecznie separują takie zanieczyszczenia jak związki chemiczne, bakterie produktów utleniania, kwasy, a nawet wodę. Wyróżniamy w tej grupie filtry wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe, powrotne, szczelinowe, odpowietrzające i wlewowe.

Dokładność filtracji wynosi od 3 do 100 µm, zależnie od zastosowania. Filtry hydrauliczne PZL Sędziszów są przystosowane do pracy w szerokim zakresie ciśnienia roboczego i natężenia przepływów.



Filtry oleju

W zależności od typu maszyny serwis olejowy może ograniczać się wyłącznie do oleju silnikowego albo rozszerzać o olej w skrzyni biegów, olej w mostach, w zwolnicach, przekładniach kątowych itp. Na szczęście nie zawsze należy wymieniać wszystkie oleje jednocześnie. Wymiany oleju i filtrów dokonujemy według instrukcji, zwykle w zależności od przepracowanych godzin i wizualnej oceny pod kątem zanieczyszczenia (w takim wypadku - niezależnie od przepracowanych motogodzin).

Filtry oleju od PZL Sędziszów zatrzymują zanieczyszczenia o wielkości 10-25 µm. Zgodnie z trendami motoryzacyjnymi coraz więcej referencji to specjalne, wymienne wkłady EKO, które są łatwe w wymianie i redukują do 90% produkcję odpadów a także obniżają koszt eksploatacji. Stosowany do filtrowania oleju papier czyszczący z dodatkiem włókien syntetycznych jest impregnowany żywicami, odporny na różnice temperatur oraz kwasy powstałe w wyniku reakcji chemicznych.

Filtry paliwa

Większość maszyn rolniczych jest zasilana olejem napędowym. Jest on dokupowany na bieżąco na stacjach paliw, rozwożony przez dostawców lub przechowywany w prywatnych zbiornikach lub beczkach. Istnieje zatem szansa, że gdzieś po drodze ulegnie zanieczyszczeniu. Choćby z tego względu dokładna filtracja jest tu bardzo ważna.

PZL Sędziszów to doskonałe filtry paliwa zatrzymujące zanieczyszczenia średnicy 3-5 µm, co spełnia wymagania nowoczesnych układów wtryskowych. Są to głównie zanieczyszczenia stałe, takie jak choćby produkty korozji zbiorników, czy efekty ścierania elementów metalowych. Filtry paliwa PZL Sędziszów zatrzymują także zanieczyszczenia organiczne (parafina, asfalteiny itp.). Niezwykle ważnym wymaganiem jest także zdolność efektywnej separacji wody (powyżej 90%, większość filtrów ma odstojniki).



Filtry powietrza

Filtry powietrza na ogół są umieszczone w taki sposób, aby bez problemów można było ocenić ich stan nie czekając na przegląd. To ważne, ponieważ maszyny rolnicze pracują często w mocno zapylonym środowisku, co istotnie skraca żywotność filtra. Wielu użytkowników regularnie oczyszcza filtry powietrza między wymianami. To dobre rozwiązanie, jednak należy pamiętać, aby robić to z głową i np. nigdy nie kierować silnego strumienia powietrza w kierunku przeciwnym niż przewiduje to konstrukcja filtra, ponieważ z jednej strony oczyszcza to filtr a z drugiej zatyka mikropory w warstwie filtracyjnej.

Filtry powietrza PZL Sędziszów doskonale nadają się do zastosowań w rolnictwie, ponieważ mają dużą chłonność. Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju plisowania, wynosi ona 0,3 kg na m². Oznacza to, że typowy filtr powietrza PZL Sędziszów jest w stanie wyłapać ponad pół kilograma zanieczyszczeń i nadal spełniać swoje zadanie. Istotny jest w tym miejscu fakt, że rozłożenie plis jest równomierne, a wyraźne zatłoczenia zapobiegają przywieraniu do siebie sąsiednich plis, przez co proces czyszczenia odbywa się całą powierzchnią medium.