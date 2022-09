We wtorek i środę odwiedziliśmy Magdeburg i Oschersleben w Saksonii-Anhalt by podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju firmy John Deere zobaczyć jakie systemy, nowości, mechanizmy, napędy i czujniki będą dbać o rolnictwo w niedalekiej przyszłości.

To już drugie spotkanie dziennikarzy z całej Europy zorganizowane przez amerykańskiego producenta pod hasłem „Dni Zrównoważonego Rozwoju”. Podczas imprezy przedstawiciele Johna Deere’a zademonstrowali na żywo, w terenie, na polu i podczas prezentacji, w jaki sposób można zwiększyć produkcję dzięki nowoczesnym i innowacyjnym technologiom.

Dzięki tym wszystkim gadżetom jest nie tylko wygodniej, precyzyjniej i czasem taniej - zaprezentowane systemy pomogą rolnikom sprostać politycznym żądaniom ekologów, co czasem bywa ważniejsze.

Pomoc przy żniwach

Jednym z zaprezentowanych elementów nowoczesnej technologii jest HarvestLab 3000 NIR. Czujnik na kombajnie marki John Deere może przeanalizować jakość plonu i zawartość składników odżywczych w wymłóconych uprawach.

Poprzez określenie wilgoci, skrobi, białka i zawartości oleju rolnik może znacznie lepiej zarządzać zebranym plonem. Co ważne wartości można rejestrować w John Deere Operations Centre.

Gnojowica znowu w modzie

Ze względu na gwałtownie rosnące ceny nawozów mineralnych nawożenie gnojowicą w Europie przeżywa renesans. Według specjalistów z John Deere szczególnie wydajną i niskoemisyjną metodą w przypadku kukurydzy jest aplikacja stripp-till. Bezpośrednio przed siewem gnojowicę aplikuje się pasami na głębokość około 10-12 cm w głąb gleby. Aplikację można wykonać bezpośrednio na nieobrabianą glebę, np. po zbiorze kiszonki z całych roślin. Dzięki temu oszczędzamy nawóz, czas i paliwo.

Kukurydza jest następnie wysiewana za pomocą siewnika, który precyzyjnie umieszcza ziarna w taśmach z gnojowicą. Umieszczenie powinno znajdować się około 7 cm nad gnojowicą, aby uniknąć uszkodzeń podczas wschodów. Umieszczenie w glebie nad obszarem nasyconym składnikami odżywczymi gwarantuje lepszą dostępność składników odżywczych i zmniejszone straty składników odżywczych poprzez wymywanie.

Czujnik HarvestLab 3000 NIR może przeanalizować jakość plonu i zawartość składników odżywczych w wymłóconych uprawach, fot. K.Pawłowski

Precyzyjne umieszczanie jest warunkiem wstępnym systemu AutoPath. Innowacja firmy John Deere rejestruje pozycję pasm gnojowicy podczas aplikacji i przechowuje ją w Operations Centre. Podczas kolejnego siewu dane GPS są wykorzystywane do sterowania siewnikiem. Dzięki temu nawet przy nieregularnych ruchach, i skręcaniu, nasiona są zawsze umieszczane dokładnie nad pasmami gnojowicy.

Oprócz optymalnej aplikacji dokładna analiza zawartości gnojowicy jest podstawowym warunkiem nawożenia zgodnego z wymaganiami przepisów, które będą wprowadzane w przyszłości. W tym wypadku ponownie do gry wkracza czujnik HarvestLab 3000, który może być używany nie tylko w kombajnie zbożowym, ale także w sieczkarni oraz jako urządzenie do analizy paszy, a także podczas aplikacji gnojowicy. Podczerwień rejestruje aktualną ilość azotu, fosforu i potasu, która jest stosowana w gnojowicy, nawet jeśli wartości ulegają znacznym wahaniom. Ciągnik z wozem asenizacyjnym, kontrolowany przez stały pomiar i zapotrzebowanie z wcześniej utworzonej mapy aplikacji, automatycznie zmienia dawkę aplikacji i w ten sposób rozdziela żądaną ilość składników odżywczych w zależności od miejsca.

Oprysk precyzyjny

Każde dziecko (czytające Farmera) wie, że podstawa to unikanie nakładania się i przedawkowania środków ochrony roślin. John Deere rozwiązuje to za pomocą GPS (AutoTrac), inteligentnego wyłączania sekcji belki (SectionControl) i sterowania pojedynczymi dyszami (ExactApply) w opryskiwaczu.

Dzięki systemom marki John Deere możemy prowadzić oprysk tam, gdzie jest on naprawdę potrzebny, fot. K.Pawłowski

W określeniu, gdzie znajdują się chwasty pomogą nam zdjęcia z dronu lub zdjęcia satelitarne. Na podstawie map opryskiwane są tylko te podobszary, w których jest to naprawdę konieczne. W rezultacie można uzyskać ogromne oszczędności.

Podczas Dni Zrównoważonego Rozwoju na polu została pokazana także maszyna do pielenia, która używa funkcji AutoPath do orientacji w rzędach upraw uprzednio ułożonych i zarejestrowanych przez siewnik.

Elektryfikacja i paliwa alternatywne

Firma John Deere chce i zamierza zmniejszyć ślad węglowy we własnej produkcji i zaproponować technologie oraz rozwiązania, które pomogą rolnikom zmniejszyć emisje CO2.

W tej chwili elektryfikacja maszyn rolniczych jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Koncepcje zasilania z akumulatorów dla średnich i dużych ciągników są obecnie w sferze marzeń. Wszystko z powodu lichych możliwości akumulatorów.

Jednak w segmencie poniżej 100 KM John Deere dąży do elektryfikacji we wszystkich segmentach produktów. Do 2026 r. firma wprowadzi alternatywę z napędem elektrycznym w każdej rodzinie produktów: od traktorów do pielęgnacji trawników i terenów zielonych do kompaktowych pojazdów użytkowych. W klasycznym rolnictwie do wspomnianego wcześniej 2026 r. planowany jest w pełni autonomiczny ciągnik elektryczny w klasie poniżej 100 KM.

Półelektryfikacja

Co nie jest możliwe w pełnym wymiarze, można zastosować w pewnym wycinku. Pokazano to na przykładzie ciągnika 8R 410 eAutoPowrTM. Była to europejska premiera i całkowita nowość ze strony firmy John Deere.

EAutoPowr to pierwsza bezstopniowa przekładnia z elektromechanicznym rozdziałem mocy. Napęd elektryczny dostarcza do 100 kW mocy elektrycznej dla odbiorników zewnętrznych. Wbrew pozorom to bardzo ciekawa koncepcja, dzięki której możemy zelektryfikować szeroką gamę osprzętu – w tym wypadku był to wóz asenizacyjny Joskin, który otrzymał, połączony z przekładnią główną, dodatkowy silnik elektryczny pod podwoziem, który rozdzielał napęd na dwie tylne osie pojazdu.

Elektryfikacja w mocnych i dużych ciągnikach to daleka przyszłość, a zmniejszać emisję CO2 trzeba już teraz. Jednym z rozwiązań, które można wdrożyć w krótkim czasie, jest wykorzystanie paliw alternatywnych.

ciągnik na olej rzepakowy? John Deere mówi: czemu nie! fot. K.Pawłowski

Ciągnik MultiFuel, którego mogliśmy zobaczyć pod Magdeburgiem, może być napędzany nie tylko olejem napędowym, ale także biodieslem, olejem rzepakowym i innymi nieestryfikowanymi olejami roślinnymi i mieszankami.

Oprócz zmniejszenia emisji CO2 można również znacznie zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Rolnicy mogliby w ten sposób stać się dostawcami paliwa. Brzmi nieźle? Chyba tak.

Więcej na temat innowacji, które zobaczyliśmy w Saksonii-Anhalt wkrótce na Farmer.pl.