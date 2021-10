Nowość w ofercie New Holland – gama głęboszy SUM i SUH

W każdej gamie maszyn uprawowych nie może zabraknąć głęboszy znanych również pod nazwą pługów dłutowych. Maszyny te są stosowane do głębokiego rozbicia zagęszczonych warstw gleby i podeszwy płużnej ,co pozwala na lepsze przenikanie wody i poprawę wszystkich właściwości fizycznych gleby.

Po użyciu gleba zwiększa objętość i jest lepiej napowietrzona na całej głębokości roboczej, a resztki organiczne po przemieszaniu pozostają w wierzchniej warstwie. Sprzyja też tworzeniu lepszych i szerszych systemów korzeniowych roślin, prowadzące do większego poboru składników i odżywczych a co za tym idzie zwiększeniu plonów.

Gama głęboszy New Holland składa się z 8 modeli, w zakresie szerokości roboczych od 2,5 do 4m, wyposażonych w zależności od modelu w 5 ,7 lub 9 zębów roboczych, współpracujących z ciągnikami o mocy od 110 do 350 KM. Przy takim przekroju łatwo możemy dopasować optymalną maszynę do potrzeb i wymagań klienta.

Najpopularniejszy model na Polskim rynku to New Holland SUH 307 RH. Głębosz ten może być stosowany w układzie minimalnej uprawy warstwy wierzchniej, w układzie pracy z pługiem do rozbijania podeszwy płużnej oraz w uprawie głębokiej do 55cm.Solidna rama maszyny z profili głównych o grubości ścianki 10 mm oraz spawane wsporniki zębów zapewniają długotrwałą żywotność. Konstrukcja falowa ramy z prześwitem 86cm zapewnia łatwy przepływ materiału i większe prędkości robocze, nawet do 9 km/h Opisywany model jest wyposażony w 7 zębów z hydropneumatycznym zabezpieczeniem pracy każdego z nich, optymalne ciśnienie gwarantujące bezpieczną pracę to 140 bar, dodatkowo maszyna jest również wyposażona w drugie zabezpieczenie - śrubę ścinaną na każdym zębie. Progresywny kąt nachylenia zębów zmniejsza obciążenia ramy i zużycie paliwa. Każdy ząb w modelu NH SUH 307RH jest wyposażony w dłuta obracalne ze stali borowej ,rozdrabniacz brył oraz podcinacze boczne o szerokości 14 cm. Grubość trzonu zęba wynosi 35mm. Za kontrolę głębokości odpowiada podwójny wał kolczasty o średnicy 20 cm każdy, który również jest odpowiedzialny za rozbijanie brył ,mieszanie resztek, wyrównanie i zagęszczenie gleby. Sterowanie głębokością jest regulowane hydraulicznie a kąt nachylenia ręcznie za pomocą śruby rzymskiej. Siłowniki hydrauliczne mają 3 stałe położenia do uprawy płytkiej, średniej i głębokiej. Maszyna jest wyposażona w hydrauliczne rozkładane panele boczne, które zatrzymują glebę i grudy w strefie roboczej podczas pracy, a na czas transportu składają się dzięki czemu uzyskujemy szerokość transportową 3m. Masa przedstawianego modelu to 2800 kg a do współpracy wymagany jest ciągnik o mocy od 180 do 280 KM.

PODSTAWOWE PARAMETRY :

MODEL : NEW HOLLAND SUH 307RH

SZEROKOŚĆ ROBOCZA : 3m

RODZAJ ZABEZPIECZENIA : Hydropneumatyczne + Śruba ścinana

ILOŚĆ ZĘBÓW : 7

MAKS.GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA : 55cm

MASA : 2800kg

ZALECANA MOC : 180-280 KM