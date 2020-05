Nowość w ofercie Unii – zestaw uprawowo-siewny Fenix

Z myślą o rolnikach potrzebujących lekkiego agregatu z siewnikiem pneumatycznym, Unia wprowadziła do swojej oferty zestawy serii Fenix 700 oraz Fenix 1000. Czym się charakteryzują maszyny i jaka jest ich cena?

Maszyna występuje w szerokości roboczej wynoszącej 3 m, a sam siewnik pneumatyczny może zostać nabudowany na agregacie zębowym, talerzowym lub aktywnym.

Różne agregaty, różne technologie

Siewnik pneumatyczny nabudowany na agregacie zębowym dedykowany jest do prac w technologii tradycyjnej, gdzie mamy do czynienia z dokładną uprawą gleby.

Z kolei agregaty talerzowe i aktywne lepiej sprawdzą się w przypadku technologii uproszczonej i bezorkowej. Producent zastrzega jednak, iż do pracy na glebach ciężkich rekomendowany jest agregat aktywny.

Zbiornik 700 lub 1000 litrów

Rolnicy zainteresowani zakupem agregatu Fenix będą mogli zdecydować się na zbiornik o pojemności 700 lub 1000 litrów. Oba warianty różnią się także umiejscowieniem rozdzielacza nasion. W przypadku mniejszej wersji rozdzielacz znajduje się wewnątrz zbiornika, z kolei w wersji z większym zbiornikiem, rozdzielacz został zamontowany nad redlicami.

Zbiornik zaprojektowany jest w taki sposób, że jest szeroki na górze i zwęża się ku dołowi. Taka konstrukcja z jednej strony pozwala na swobodne osypywanie się nasion w zbiorniku, a dodatkowo ułatwia zasypywanie zbiornika np. za pomocą big-bagów.

Sposób wysiewu

Wentylator siewnika napędzany jest za pomocą hydromotoru zasilanego z hydrauliki ciągnika. Silnik hydrauliczny charakteryzuje się zapotrzebowaniem na olej w ilości około 24 l/min.

Za pomocą pneumatyki nasiona z rozdzielacza transportowane są poprzez elastyczne przewody do poszczególnych redlic. Zakładanie ścieżek technologicznych możliwe jest dzięki czterem elektrozaworom, które pozwalają zablokować wdmuchiwanie nasion do redlic, a odpowiedzialny za to jest sterownik znajdujący się w kabinie ciągnika.

Co istotne, takie rozwiązanie pozwala na zachowanie dawki wysiewu podczas zakładania ścieżki technologicznej, gdyż nasiona które miały trafić do chwilowo zamkniętych redlic wracają do zbiornika.

Redlica Shell

W sekcji wysiewającej zastosowano masywne, przemienne redlice Shell o średnicy talerza wynoszącej 300 mm. Zdaniem producenta zapewnia ona optymalne kopiowanie terenu, a dodatkowo może zostać wyposażona w kółko kopiujące o średnicy 300 mm i szerokości 50 mm.

Za regulację siły docisku kółek kopiujących odpowiada śruba rzymska, z kolei docisk jednostkowy redlicy Shell wynosi 25 kg.

Uniwersalny aparat wysiewający

Zastosowany w Fenixie aparat wysiewający daje możliwość wysiewu od 1,8 do 400 kg nasion na ha. Regulacja dawki odbywa się poprzez przesuw wałka pobierającego nasiona ze zbiornika.

Sam aparat wysiewający napędzany jest za pomocą układu wałków od koła ostrogowego, które zostało umieszczone po lewej stronie siewnika.

Za pomocą siewnika Fenix wysiejemy zarówno nasiona drobne, jak i grube.

A co z cenami?

Za wersję z agregatem talerzowym i zbiornikiem o pojemności 1000 l przyjdzie nam zapłacić 80,2 tys. zł netto, z kolei wersja z agregatem aktywnym jest droższa o 13,8 tys. zł.

Dopłata do zestawu kółek dociskowych wynosi 6,8 tys. zł, za komputer superior dopłacimy 5,3 tys. zł, a dodatkowy napęd elektryczny wałka wysiewającego z komputerem UTS został wyceniony na 8 tys. zł netto.

Maszyna jest już dostępna w ofercie producenta, a średni czas oczekiwania na produkcję wynosi około 4 tygodni.