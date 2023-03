PowerTree to przenośna ładowarka do silników elektrycznych, fot. mat. prasowe

Trwają targi sprzętu budowlanego Conexpo w Las Vegas, na których koncerny chwalą się nowymi technologiami. Producenci silników, które można użyć zarówno w maszynach budowlanych, jak i rolniczych, prześcigają się w prezentacji nowych, "zielonych" technologii. Jedną z takich firm jest Deutz AG.

Pisaliśmy już o nowościach firm Hyundai Doosan Infracore oraz Kubota. Teraz przyszła pora na Deutz AG, która w Las Vegas (w dniach 14-18 marca 2023 r.) zaprezentuje technologie łączące diesla, gaz, energię elektryczną i wodór. Wszystko by stworzyć najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego klienta.

- Chcemy, aby nasze silniki napędzały świat również w przyszłości. Sektor budowlany znajduje się w trakcie fundamentalnej zmiany w kierunku większej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Transformacja transportu to dla nas ogromne zadanie, ale także szansa biznesowa. Poprzez naszą strategię Dual+ wprowadzoną na początku roku, chcemy wykorzystać wszelkie możliwości by nadal rentownie rosnąć i umieścić naszą firmę wśród trzech największych niezależnych producentów napędów – powiedział dr Sebastian C. Schulte, dyrektor generalny Deutz AG.

Co pokaże Deutz AG w Las Vegas?

Niemiecka firma zaprezentuje w USA silnik wodorowy TCG 7.8 H2, którego pełna produkcja ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

Sześciocylindrowy silnik bazuje na istniejącej konstrukcji i przy mocy 220 kW jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla oraz bardzo cichy. Zasadniczo silnik wodorowy może być używany we wszystkich aktualnych zastosowaniach firmy Deutz, w tym także rolniczym, a nawet w segmencie drogowym. Po początkowym pilotażu w agregacie prądotwórczym, silnik zostanie teraz przetestowany w 18-tonowej ciężarówce w ramach projektu HyCET.

Silnik wodorowy Deutz TCG 7.8 H2, fot. mat. prasowe

Ciekawym elementem stoiska Deutz AG będzie mobilny system ładowania PowerTree, z którego można korzystać w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury energetycznej. PowerTree zdobył nagrodę Diesel Progress Summit Award w kategorii „Electric or Hybrid Application of the Year” („Aplikacja elektryczna lub hybrydowa roku”) w 2022 r. Deutz zaprezentuje na targach następną generację produktu.

Najnowsza wersja oferuje atrakcyjne funkcje, w tym ulepszony projekt, który ułatwia transport. Obecnie możliwe jest również skalowanie pojemności akumulatorów, co pozwala na optymalne dostosowanie do wymagań technicznych i handlowych klienta.

- Infrastruktura jest kluczowym czynnikiem przy wdrażaniu alternatywnych napędów, czy to na placach budowy, w transporcie materiałów, sprzęcie obsługi naziemnej, czy też w zastosowaniach na autostradach. Naszym celem jest sprawienie, aby przejście na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla było dla naszych klientów tak proste, bezpieczne i opłacalne, jak to tylko możliwe. System ładowania PowerTree jest jednym z elementów naszego kompleksowego rozwiązania w zakresie elektryfikacji — mówi dr Markus Müller z Deutz AG.

Elektryczny Deutz

Nie zabraknie również kompaktowego 400-woltowego elektrycznego układu napędowego, który wykorzystuje napęd składający się z dwóch silników elektrycznych o mocy 40 kW. Jak to zwykle bywa w silnikach elektrycznych, system dostarcza natychmiastowy moment obrotowy, dzięki czemu maszyna jest jeszcze bardziej dynamiczna.

Akumulator oferuje 42 kWh pojemności, a system szybkiego ładowania o mocy 22 kW może przywrócić poziom naładowania akumulatora do 80 proc. w ciągu godziny. System z certyfikatem ISO 26262 ma moc szczytową 80 kW. Pojazd koncepcyjny, czyli ładowarka teleskopowa JLG G5-18A może być używana przez pięć godzin bez ponownego ładowania.

Deutz będzie miał też diesle! Wow!

A teraz niespodzianka – na stoisku Deutza pojawią się także nowe diesle. Mimo atakowania nas ze wszystkich stron silnikami wodorowymi i elektrycznymi firma Deutz ma nadzieję, że sektor budowlany będzie nadal potrzebował wydajnych silników spalinowych, aby zapewnić bezproblemowe przejście na technologie przyszłości. Cóż za ulga.

Silnik Deutz TCD 3.9, fot. mat. prasowe

W tym wypadku Deutz AG proponuje silnik TCD 3.9, w kategorii poniżej 4 litrów, opracowany wspólnie z John Deere Power Systems, który podczas Conexpo będzie miał swoją amerykańską premierę. Jednostka pokazana na targach będzie dysponowała mocą do 130 kW i nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych, a dzięki najnowocześniejszej architekturze napędu może być udostępniany w wariantach napędzanych niskoemisyjnymi alternatywami, takimi jak gaz i wodór.

To nie wszystko. Pojawi się także wysokowydajny silnik Deutz TCD 5.2, który również będzie miał swoją amerykańską premierę w Las Vegas. Produkt będzie dostępny na rynku od trzeciego kwartału 2023 r. Dzięki zakresowi mocy do 170 kW i maksymalnemu momentowi obrotowemu 950 Nm, silnik ten łączy moc sześciu cylindrów przy wydajności czterech, zapewniając elastyczność potrzebną w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.

Kolejną nowością w USA będzie Deutz G 2.9 zasilany gazem płynnym (LPG), który jest wersją popularnego czterocylindrowego silnika TCD 2.9 (30–75 kW). Ten solidny, chłodzony cieczą czterocylindrowy silnik oferuje moc do 54,5 kW i maksymalny moment obrotowy 210 Nm. Silnik gazowy idealnie nadaje się do zastosowań o niskim obciążeniu w transporcie materiałów i kompaktowym sprzęcie budowlanym.