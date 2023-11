Podczas spotkania z dziennikarzami w Kassel przedstawiciele koncernu SDF zapowiedzieli kilka premier ze stajni Deutz-Fahr. Będą to nowe ciągniki serii 6 z przekładnią TTV, 5115 DF TTV ze skrętnymi czterema kołami oraz zmodernizowany traktor serii 5D. Czy to wszystkie premiery SDF?

Oprócz ciągników, które wymieniliśmy wyżej koncern SDF zapowiedział także wzmocnienie serwisu. Od nowego sezonu ciągniki z wizerunkiem katedry w Ulm będą oferowane z gwarancją do 5 lat i zdalną diagnostyką.

5 lat gwarancji dla poszczególnych serii Deutz-Fahr

Rozszerzona oferta SDF-ExtraCare obejmie gwarancję do 5 lat/5000 godzin. Usługa będzie dostępna dla serii 5DV/DS/DF/D TTV, 5/TB, 6C, 6.4, 6, 7, 8 i 9. Oferta gwarancji na 5 lat/2500 godzin będzie oferowana dla serii 4E, 5DV/DS/DF/DF Ecoline/5DF Keyline/D/D Keyline.

- Od czasu wprowadzenia w 2020 r. przedłużonej gwarancji SDF-Extracare stale zwiększamy liczbę ciągników objętych tą ofertą, obejmując obecnie pełną gamę ciągników Deutz-Fahr. Rozszerzając naszą ofertę gwarancyjną, raz jeszcze potwierdzamy, że wszystkie ciągniki SDF są zbudowane tak, aby sprostać trudnym i wymagającym zadaniom - powiedział Massimiliano Tripodi, dyrektor SDF ds. części i serwisu.

Nowości w SDF Smart Farming Solutions

Kolejną premierą w Hanowerze będą dwie nowości w SDF Smart Farming Solutions.

Pierwszą z nich będzie SDF Path Planner, czyli narzędzie internetowe pomagające rolnikom planować optymalne ścieżki podczas prac polowych. Aplikacja jest łatwa w użyciu i można uzyskać do niej dostęp z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Dzięki SDF Path Planner rolnicy mogą importować lub tworzyć pola bezpośrednio na mapie. Następnie planista automatycznie tworzy zoptymalizowane ścieżki. Ścieżka jest następnie przesyłana bezprzewodowo do ciągnika za pomocą platformy wymiany danych Agrirouter.

Kolejną usługą prezentowaną w ramach rozwiązań SDF Smart Farming Solutions jest szacowanie zmienności pola. Jak to można zrobić? Podczas pracy z urządzeniami do uprawy gleby, takimi jak pługi czy kultywatory, ciągnik wysyła do chmury dane georeferencyjne, takie jak siły mierzone na dolnych cięgłach i prędkość maszyny. Sztuczna inteligencja ocenia dane i tworzy na ich podstawie mapę gleby, którą można następnie wykorzystać do optymalizacji mapy aplikacyjnej.

Wszystkie ciągniki Deutz-Fahr HHP wyposażone w podzespoły do rolnictwa precyzyjnego można zaktywować do korzystania z tej opcji (szacowania zmienności pola).

Nowe, mocniejsze szóstki z TTV

Jedną z większych premier targów Agritechnica 2023 na stoisko koncernu SDF będzie pięć nowych modeli z bezstopniową skrzynią biegów TTV i mocnymi 4- i 6-cylindrowymi silnikami o mocy od 161 KM do 192 KM maksymalnej mocy.

W ciągnikach zagoszczą sprawdzone silniki Deutz TCD 6.1 i 4.1 gwarantujące większe osiągi i moment obrotowy. Dzięki wyjątkowo niskiemu zużyciu paliwa i wprowadzeniu zupełnie nowych zbiorników paliwa o dużej pojemności (350 litrów w modelach 6-cylindrowych i 300 litrów w modelach 4-cylindrowych) będzie można pracować w polu bez konieczności tankowania.

Bezstopniowa przekładnia TTV umożliwia osiągnięcie 50 km/h we wszystkich modelach przy niskich obrotach silnika, co zmniejsza hałas i zwiększa wydajność. W nowych ciągnikach zastosowano kabiny MaxiVision+ i MaxiVisionPro. Wersje z MaxiVision+ zawierają nowo opracowaną konfigurację mieszaną z dwoma mechanicznymi i dwoma elektrohydraulicznymi tylnymi zaworami hydraulicznymi. Dzięki wyposażeniu MaxiVisionPro operator może korzystać z maksymalnie pięciu w pełni elektrycznych zaworów sterujących z tyłu oraz opcjonalnego 12-calowego iMonitora na podłokietniku MaxCom.

iMonitor umożliwia kierowcy zarządzanie wszystkimi funkcjami maszyny. Nowe oprogramowanie H5 jest bardziej intuicyjne i posiada nowe, wygodne funkcje, takie jak: liczne ulepszenia w zarządzaniu liniami AB/punktami flagowymi, lepsza obsługa danych, nowy tryb dzienny, uproszczony przepływ zadań i wiele więcej. Nowe modele TTV serii 6, podobnie jak wszystkie inne modele HHP, są objęte 5-letnim pakietem transmisji danych.

Deutz-Fahr 5115 DF TTV z technologią kierowania na 4 koła

Kolejną nowością Deutz-Fahr będzie model 5115 DF TTV z możliwością skrętu czterema kołami, który może ewidentnie pomóc firmom usługowym w pracach komunalnych. Według przedstawicieli SDF nowy model wyznacza standardy branżowe w zakresie pracy w ograniczonych przestrzeniach, oferując niezrównaną wydajność, komfort i bezpieczeństwo.

Deutz-Fahr 5115 DF TTV będzie dostępny w kolorze pomarańczowym, fot. mat. prasowe

Innowacyjne cechy układu kierowniczego 5 DF TTV działające na 4 koła, w połączeniu z pomarańczowym kolorem nadwozia i specjalnym zestawem opon czynią ten ciągnik idealnym do zastosowań komunalnych.

Przede wszystkim nowa technologia zmniejsza promień skrętu nawet o 26 proc. Pomarańczowe ciągniki dostępne będą w dwóch modelach 3-cylindrowych (90-100 KM) i trzech modelach 4-cylindrowych (95-126 KM) ze wzmocnionym systemem podgrzewania wstępnego zapewniającym najlepsze możliwości rozruchu na zimno w okresie zimowym

Wszystkie będą wyposażone w bezstopniowa przekładnię TTV (20 m/h do 40 km/h), niezależne zawieszenie osi przedniej w opcji, pomarańczowy kolor nadwozia i opony miejskie zapewniające odpowiednią przyczepność podczas odśnieżania, układ hydrauliczny Load Sensing o pojemności 115 l z maksymalnie 21 wylotami oleju, przestronną 4-słupkową kabinę z płaską podłogą, filtracją CAT.4 i ergonomicznym podłokietnikiem oraz pełną funkcjonalność SDF Smart Farming Solutions.

Technologia skrętu czterech kół może być stosowana w różnych trybach. Tryb „proporcjonalny”: koła tylne skręcają synchronicznie i w kierunku przeciwnym do kół przednich, znacznie zmniejszając promień skrętu. Tryb „Proporcjonalnie opóźniony”: tylne koła obracają się z niewielkim opóźnieniem, zapewniając, że narzędzie precyzyjnie podąża za trajektorią ciągnika, unikając kolizji ze ścianami. tryb „ręczny”: operator może ustawić kąt skrętu tylnych kół, tak aby skutecznie kompensować poślizg podczas zjazdu ze wzniesienia. tryb „kraba”: Oś tylna skręca w tym samym kierunku co oś przednia, umożliwiając manewrowanie po przekątnej i redukując potrzebę częstych zmian kierunku.

Nowości w ciągnikach 5D

W roku modelowym MY 24 w serii 5D firma Deutz-Fahr zwiększyła przepływ układu hydraulicznego i dodała kilka nowych funkcji, takich jak zestaw przystosowany do ładowacza czołowego i dodatkowe zestawy opon.

W ciągnikach zastosowano 4-cylindrowe silniki FARMotion 45. Modele 5095D i 5105D zapewniają maksymalną moc odpowiednio 95 i 106 KM przy 2000 obr./min oraz 389 i 433 Nm maksymalnego momentu obrotowego przy 1400 obr./min. Dzięki nowemu systemowi wstępnego podgrzewania, także w okresie zimowym, nowe silniki uruchamiają się bez wysiłku. Aby obniżyć koszty konserwacji, okres między wymianami oleju został teraz wydłużony do 600 godzin.

Deutz-Fahr 5D MY24, fot. mat. prasowe

Nowa seria 5D MY24 będzie dostępna z przekładnią mechaniczną lub z przekładnią Powershuttle. W wersji PowerShuttle kierowca może nie tylko regulować responsywność w 5 krokach, ale także skorzystać z systemu Stop&Go, który umożliwia zatrzymywanie i uruchamianie ciągnika wyłącznie za pomocą pedałów hamulca. Dodatkowo sprzęgło umożliwia zmianę biegów bez użycia pedału sprzęgła. Wszystkie te cechy ułatwiają życie podczas pracy z ładowaczem czołowym lub przy innych zadaniach wymagających częstej zmiany kierunku lub częstych zatrzymań i restartów.

Każda z opcji jest standardowo wyposażona w 30+15 przełożeń, dostępnych w 5 biegach dla 3 zakresów i biegu pełzającego. Dostępna będzie również wersja z 3 stopniami Powershift, oferująca łącznie 45 przełożeń w każdym kierunku.

Stopniowo włączane sprzęgło elektrohydrauliczne jest standardem, podobnie jak prędkości 540 obr./min i 540 ECO. Na życzenie nową serię 5D MY24 można również wyposażyć w WOM z prędkością jazdy lub w trybie prędkości 1000 obr./min. Inne opcjonalne komponenty to praktyczne, wymienne wały wyjściowe WOM i oczywiście przedni WOM o prędkości 1000 obr./min.

Czy to wszystko co przygotował Deutz-Fahr na Agritechnikę?

Sympatyczni Frederik Klein i Angela Shyti nie powiedzieli nam chyba wszystkiego podczas naszego spotkania w Kassel. Kilka niespodzianek SDF zostawił na same targi.

Na nasze pytanie co dalej z marką Lamborghini przedstawiciel SDF powiedział: - Zobaczysz na targach, bądź cierpliwy.

Druga sprawa to tajemnicza kampania reklamowa z hasłem #Next6eneration zapowiadająca nowości w serii 6. Wątpimy w to, że za tak dużą kampanią stoją nowe modele z przekładnią TTV. Zatem możemy się spodziewać czegoś większego i naprawdę zmieniającego postrzeganie serii 6. Czyżby nowy design? Obecny nie zdążył się jeszcze opatrzeć, ale kto wie? Przecieków na razie nie mamy. Być może będzie to opcja bardziej premium, lepiej wyposażona i komfortowa.