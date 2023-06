Najbardziej efektowaną nowością firmy Euromilk był wóz asenizacyjny EM Birtugan. Ale wśród premier były także inne maszyny ze znaczkiem EM.

Jedną z ważniejszych nowości firmy Euromilk jest adapter poziomy, który można zastosować w rozrzutnikach obornika serii EM Buffalo. Jak mówią przedstawiciele podlaskiej firmy - jest to odpowiedź na potrzeby klientów.

- Bardzo wielu klientów, którzy kupują nasze maszyny to usługodawcy. Z racji zróżnicowania towaru, który wożą – obornik bydlęcy, słomiasty długi, do których zawsze najlepszy będzie adapter pionowy. Ale wożą także inne materiały jak torf, wapno, kurzak, gdzie przyda się adapter poziomy – powiedział nam Rafał Moczydłowski, kierownik działu projektowego firmy Euromilk

- Staraliśmy się zrobić ten adapter w miarę uniwersalny. Rozmawialiśmy z użytkownikami maszyn innych producentów, którzy zwrócili nam uwagę na to co by zmienili w swoich maszynach i czego oczekiwaliby od nowego sprzętu. Z tych opinii wyszło, że musimy zrobić niezależne zabezpieczenie wałków poziomych od talerzy dolnych. Zastosowaliśmy sprzęgło automatyczne, czyli w momencie zatrzymania wałków poziomych nie dochodzi do gwałtownego zatrzymania talerzy dolnych. Mają one swoją wagę oraz bezwładność i nagłe zatrzymanie mogłoby uszkodzić przekładnie. Zastosowaliśmy także osłonę tylną otwieraną hydraulicznie – dodał Rafał Moczydłowski.