Największa wystawa maszyn rolniczych w Polsce, czyli Agro Show 2023 w Bednarach, odbędzie się już za niecałe dwa miesiące. Zatem wiele firm już szykuje swoje stoiska i zapowiada nowości. Ostatnio sporo pisaliśmy o premierach marki Kuhn – co z nowości francuskiej firmy zobaczymy w tym roku?

Firma Kuhn Maszyny Rolnicze w Bednarach zawsze pokazuje sporo nowości i ciekawostek ze swojego bogatego portfolio. Trzeba przyznać, że firma z Alzacji ma czym się pochwalić.

O premierowych maszynach Kuhna pisaliśmy w kilku artykułach relacjonujących pokazy dla dziennikarzy we Francji, a we wrześniu, dokładnie w dniach 22-24 września, będzie można niektóre z nich zobaczyć na żywo w Bednarach. Będzie także okazja by porozmawiać o nich z przedstawicielami producenta.

Co pokaże Kuhn w Bednarach?

Na stoisku pojawi się na pewno kosiarka ze zgniataczem i transporterem pokosu FC 9330 RA, która przyda się w przypadku niektórych upraw paszowych, w których istnieje potrzeba łączenia pokosów zaraz po skoszeniu roślin.

Kosiarka FC 9330 RA - jedna z nowości Kuhna w Bednarach, fot. mat. prasowe

Maszyna o oznaczeniu FC 9330 RA jest nowością w ofercie Kuhna. Podczas projektowania maszyny Kuhn chciał ograniczyć jej masę i obciążenia podzespołów ciągnika, co oczywiście się udało za sprawą zupełnie nowej koncepcji ramy nośnej oraz ramion zespołów kosząco-transportujących. Maszyna nie tylko jest lżejsza i mniejsza, ale także przesunęła środek ciężkości o 15 cm do przodu, w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami. Oszczędność na masie uzyskano m. in. poprzez zastosowanie aluminiowych ram przenośników taśmowych.

Regulowane z kabiny ciągnika zawieszenie Lift Control, w połączeniu z zabezpieczeniem najazdowym Non-Stop, zapewnia skuteczną ochronę maszyny. Z poziomu fotela operatora możemy także dostosowywać szerokości układania pokosu, w zakresie od 1,80 m do 3,60 m. To pozwala dostosować się do pras, jak również do szerokich podbieraczy, wykorzystywanych podczas zbioru gęstych upraw.

Kosiarka FC 9330 RA - jedna z nowości Kuhna w Bednarach, fot. K.Pawłowski

Kosiarka FC 9330 RA posiada 2 zespoły koszące, które wyposażono w 8-dyskowe belki tnące Optidisc Elite o szerokości 3,50 m. Aby zapewnić optymalną pracę na zakrętach i zboczach, szerokość nakładania obszarów koszenia z frontalną kosiarką ze zgniataczem pokosu FC 3125 F, wynosi 42 cm z każdej strony.

Intensywność zgniatania pokosu można łatwo dostosować do rodzaju zielonki oraz warunków pogodowych, za pomocą dwóch dźwigni sterujących prędkością zgniatacza. Płyta przenosząca, umieszczona pomiędzy zespołem koszącym a taśmami, zapobiega stratom w plonie.

Taśmy transportowe napędzane są przez 2 pompy zasilane ze zbiornika wbudowanego w ramę centralną. Pozostałe funkcje hydrauliczne wykorzystują zespół hydrauliczny podłączony do systemu LS w ciągniku (składanie, podnoszenie-opuszczanie na uwrociach, położenie przenośników, zawieszenie). Taka konstrukcja pozwala uniknąć wysokich wymagań dla układu hydraulicznego podczas pracy, eliminuje przegrzewanie i zwiększa szybkość reakcji funkcji maszyny. Napinanie i konserwacja pasów odbywa się w jednym miejscu, co zapewnia szybką i wygodną obsługę.

Kosiarka FC 9330 RA - jedna z nowości Kuhna w Bednarach, fot. mat. prasowe

Pasza może być układana w pokos z całej powierzchni lub przy użyciu jednego przenośnika taśmowego, np. przy objeżdżaniu granicy działki.

Poszczególne podzespoły maszyny mogą być kontrolowane za pośrednictwem terminala pokładowego zgodnego z Isobus lub jednego z terminali marki Kuhn: CCI 800 lub 1200. Najczęściej wykorzystywane funkcje mogą być również sterowane za pomocą joysticka CCI A3, którego główną zaletą jest wyświetlanie funkcji na zintegrowanym ekranie.

Wbudowany czujnik przechyłu może automatycznie regulować prędkość taśmy w zależności od nachylenia terenu. Oświetlenie robocze LED również wchodzi w skład wyposażenia seryjnego maszyny.

Nowe siewniki i rozsiewacze

Ponadto na stoisku Kuhna pojawi się także siewnik pneumatyczny nabudowany Venta 330-24 Isobus.

W sezonie 2023 gama siewników pneumatycznych Venta 100, która do tej pory obejmowała modele z redlicami piersiowymi (Venta 310) i jednotalerzowymi (Venta 320) poszerzyła się o nową wersję Venta 330, która przy szerokości roboczej wynoszącej 3 m, jest dostępna w wersjach 20- i 24-rzędowych z rozstawem odpowiednio 15 i 12,5 cm. W Bednarach zobaczymy wersję nieco większą.

Premierowy siewnik jest wyposażony w sekcje wysiewające Seedflex 100, z dwoma talerzami przesuniętymi względem siebie o 41 mm, które idealnie otwierają bruzdę. Podwójne talerze są zamontowane na równoległoboku i wyposażone w koła dogniatające, które kontrolują głębokość siewu i optymalizują kontakt nasion z glebą. Odległość pomiędzy 2 rzędami sekcji wysiewających wynosi 15 cm. Nacisk redlic każdej sekcji wysiewającej można regulować (do 40 kg).

Siewnik Kuhn Venta 330, fot. K.Pawłowski

Inną nowością w Bednarach rozsiewacz nawozu z dwiema tarczami wysiewającymi z wbudowaną wagą MDS 20.2 W, który wykorzystuje wszystkie zalety i wszechstronność serii MDS.2 oraz dodatkowo zapewnia możliwość automatycznej regulacji dawki wysiewu.

Nowa maszyna reguluje dawkę wysiewu nawozu co 2 sekundy, zatem zaprogramowana dawka wysiewu jest więc utrzymywana od pierwszych metrów. W przypadku małych ilości przepływu lub małych szerokości roboczych, na przykład w uprawie winorośli lub sadownictwie, statyczne ważenie pozwala dostosować otwarcie zasuw dozujących w dogodny dla użytkownika sposób.

Rozsiewacz MDS 20.2 W przy pracy, fot. mat. prasowe

Więcej maszyn zielonkowych

Co ważne w tej maszynie nie ma potrzeby przeprowadzania próby kręconej, gdyż dwa ogniwa obciążnikowe ważą pozostałą w zbiorniku ilość nawozu z częstotliwością 100 Hz. W przypadku odchyleń współczynnik przepływu jest automatycznie korygowany.

Kolejnymi maszynami w Kuhnie będą m. in. przetrząsacz GF 10803+ oraz prasa zwijająca VB 3255. W tym roku francuska firma wprowadziła na rynek nową serię pras VB 3200, które zapewniają o 10 proc. więcej wydajności i gęstości beli niż poprzednicy. Poza tym urządzenia zyskały także ładniejszy wygląd i są bardziej wytrzymałe.

Oczywiście w Bednarach nie zobaczymy jeszcze robota polowego o imieniu Karl. Tę nowość firma Kuhn szykuje na Agritechnikę w Hanowerze.