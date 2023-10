Po raz kolejny wracamy na wystawę Agro Show, tym razem na stoisko Kvernelanda, gdzie rolnicy mogli zobaczyć kilka nowych maszyn. Nie są to zupełne nowości, gdyż zarówno rozsiewacz z systemem iDC, jak i nowe pielniki były już prezentowane na mniejszych imprezach.

Jedną z nowości sezonu 2023 r. w rozsiewaczach marki Kverneland jest dodatkowy system iDC (intelligent Disc Control). Produkt był anonsowany już w 2022 r., a teraz trafił do sprzedaży w Polsce.

Po raz pierwszy pokazano go na czerwcowej imprezie Syngenty, a teraz mogli go zobaczyć także widzowie Agro Show. Sprzęt jest już dostępny i można go zamawiać.

Czym wyróżnia się intelligent Disc Control?

Kverneland z systemem iDC jest uzupełnieniem oferty na rozsiewacze precyzyjne. Mimo że system mocno usprawnia działanie maszyny, jest banalnie prosty. W maszynie zastosowano hydrauliczny niezależny napęd obu dysków, a co za tym idzie dyski mogą mieć różną prędkość obrotową lewej i prawej tarczy.

Tarcze iDC w rozsiewaczu Geospread, fot. K.Pawłowski

W praktyce oznacza to, że tarcza po stronie zewnętrznej może być zredukowana do optymalnej dla rozsiewu granicznego, a prędkość obrotowa tarczy wewnętrznej jest zoptymalizowana dla rozsiewu na całym polu. Daje to także możliwość użycia dwóch rodzajów materiału w jednym urządzeniu.

Dodatkowym atutem nowego systemu jest fakt, że jeśli dysponujemy ciągnikiem z bardzo wydajną hydrauliką możemy osiągnąć żądane prędkości tarcz przy mniejszych obrotach silnikach, zatem możemy przy okazji obniżyć zużycie paliwa.

Opryskiwacze o szerokości roboczej 36, ale także 24 m

W największych opryskiwaczach ciąganych serii xTrack T6 o pojemnościach 6400 lub 7600 l zastosowano nowe belki o szerokościach 30 oraz 36 m, z którymi można także pracować na szerokości 24 m.

Kverneland xTrack T6, fot. K.Pawłowski

Kverneland zaczyna pielić mechanicznie

Oczywiście wcześniej Kverneland dysponował belkami o ww. szerokościach, ale teraz można nimi pracować także w zmniejszonej skali. Taką potrzebę zgłaszali firmie sami klienci.

Kolejną nowością Kverneland Polska są oczywiście pielniki. Po przejęciu francuskiej firmy BC Technique S.A.S. urządzenia od lutego są dostępne w sprzedaży także w Polsce. My mieliśmy już okazję widzieć nowe urządzenia przy pracy, ale dla gości Agro Show było to pierwsze zetknięcie się z tą kategorią maszyn Kvernelanda.

Jedną z dwóch maszyn dostępnych u dealerów norweskiej firmy jest pielnik rotacyjny Helios, który wykonuje selektywne pielenie mechaniczne, z prędkością od 6 do 12 km/h przy niewielkim wpływie na rosnące rośliny. Maszynę można użyć do wszystkich roślin. Helios jest dostępny w szerokościach roboczych 3m i 6m.

Kultywator pielący Onyx, fot. K.Pawłowski

Drugą maszyną pokazaną na Agro Show był kultywator międzyrzędowy Onyx, który służy oczywiście do odchwaszczania między rzędami. Ponadto, poprzez rozbijanie górnej warstwy gleby, Onyx przywraca przepływ wody i powietrza, co sprzyja reakcjom fizyko-chemicznym i życiu gleby. Warstwa stworzona przez kultywator międzyrzędowy powstrzymuje działanie kapilarne i parowanie wody, zachowując jej zapas.

Kultywator wyposażony jest w interfejs prowadzenia, czyli dwie kamery, dzięki którym jest w stanie sczytać rządek i potem bezproblemowo prowadzić urządzenie w sposób bezpieczny dla roślin.

Dzięki konstrukcji modułowej maszynę można dostosować do wielu upraw w zakresie od zaledwie 12,5 cm do aż 80 cm odległości między rzędami. W tej chwili zakres szerokości roboczej Onyxa wynosi od 2,84 do 12,12 m.