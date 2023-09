W mijającym tygodniu byliśmy w Austrii, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć bardzo intersujące nowości firmy Pöttinger. Oglądaliśmy z bliska i w czasie pracy zmodernizowane oraz premierowe urządzenia z zakresu uprawy ziemi - od pługów przez siewniki po maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw.

Trzeba przyznać, że firma Pöttinger jest na fali wznoszącej. Ostatnie lata to duże zyski, rozwój poszczególnych produktów i sporo nowości, a także inwestycje w nowe zakłady czy budynki do testowania i projektowania maszyn. Austriacka firma w zeszłym roku kupiła także czołowego włoskiego producenta siewników Matermacc.

Pöttinger dziś i jutro

Naszą wizytę w Greiskirchen, czyli w głównym zakładzie Pöttinger Landtechnik, zaczęliśmy od wysłuchania kilku ważnych słów mgr. Gregora Dietachmayra z działu sprzedaży i marketingu oraz reprezentanta zarządu w mediach.

Na początku Dietachmayr przedstawił liczby z poprzednich lat, które są bardziej niż optymistyczne. Przedstawiciel kierownictwa marki Pöttinger pochwalił się sześcioma zakładami w Austrii, Niemczech i Czechach oraz innymi sukcesami, o których szerzej piszemy w artykule o wynikach finansowych austriackiej firmy.

Niestety kiedy przeszedł do omawiania przyszłości już tak różowo nie było. W tej chwili każda firma, nie tylko Pöttinger, musi stanąć przed dużymi wyzwaniami, czyli drogimi komponentami, rosnącą inflacją, problemami rolników związanymi z niskimi cenami ich produktów. Inwestycje w maszyny z pewnością spowolnią i najbliższe dwa lata będą zdecydowanie słabsze pod względem sprzedaży niż ostatnie sezony.

Mgr. Gregor Dietachmayr twierdzi, że tylko najlepsi będą mogli w najbliższych sezonach cieszyć się z zysków. Wśród takich firm będzie także Pottinger, fot. K.Pawłowski

Taniej nie będzie

Według Dietachmayra tylko najlepsze firmy na rynku będą mogły liczyć na zyski. W tej grupie firm z pewnością jest Pöttinger. Austriacy twierdzą, że takie rynki jak Francja, Wielka Brytania czy USA mają jeszcze spory potencjał, który firma z Greiskirchen musi wykorzystać. Poza tym oferta maszyn ma się systematycznie rozszerzać, choć oczywiście w granicach rozsądku – np. na opryskiwacze z Greiskirchen nie ma co liczyć, gdyż Pöttinger chce rozwijać produkty, które są im bliskie. Niewykluczone jest także pojawienie się w przyszłości maszyny autonomicznej z czterolistną koniczyną na tabliczce znamionowej.

Jeśli chodzi o firmę Matermacc to na pewno do 2026 r. nie zniknie ona z rynku i nadal będzie produkowała pod swoją marką.

Zaś jeśli chodzi o ceny maszyn to mgr. Gregor Dietachmayr nie ma dobrych informacji – kwoty wydawane na urządzenia na pewno nie będą mniejsze. Wprawdzie pewne komponenty, takie jak stal, poszły w dół, ale koszty zatrudnienia, energii, paliwa czy logistyki cały czas idą w górę i to mocno. Z taką sytuacją mierzą się wszystkie firmy na rynku i z pewnością żadnej z nich nie stać w tej chwili na duże obniżki cen.

Po rozmowie z przedstawicielem zarządu Pöttingera mieliśmy okazję zobaczyć fabrykę w Greiskirchen, gdzie powstają maszyny zielonkowe, m. in. przyczepy samozbierające oraz wszelkiego rodzaju kosiarki.

Fabryka Pottingera w Greiskirchen, fot. K.Pawłowski

Kilka nowości z zakresu maszyn uprawowych

Trzeba przyznać, że zakład robi pozytywne wrażenie. Jest czysto, schludnie, maszyny powstają w bardzo dokładny sposób, niespiesznie z zachowaniem dobrej jakości montażu. Mieliśmy okazję zobaczyć także nowe hale zbudowane w 2017 r. z ciekawie rozwiązanym dachem z typowym dla Austrii sklepieniem z drewna, w których jest bardzo jasno, a w środku panuje dobra temperatura do wygodnej i komfortowej pracy.

Oczywiście najważniejszym elementem naszej wizyty były pokazy nowych maszyn uprawowych ze stajni Pöttingera. W tym celu pojechaliśmy do farmy Moar in Grünbach, niedaleko Gunskirchen. W pięknych okolicznościach przyrody mieliśmy okazję zobaczyć co nowego w sezonie 2024 zobaczymy w ofercie Pöttingera.

Gdybyśmy mieli zamknąć zmiany i premiery w maszynach Pöttingera w jednym zdaniu to trzeba byłoby napisać, że sprzęt staje się coraz bardziej komfortowy w obsłudze, łatwiejszy w codziennej pracy i wkrótce będzie można siać, orać i pielić bez zabrudzonych rąk, wykonując minimum niezbędnych czynności.

W tym artykule napiszemy jakie nowości austriacka firma przygotowała na polu pod Gunskirchen, a w kolejnych artykułach skupimy się na detalach konkretnych maszyn.

Pług może być jeszcze lepszy

Gdy podeszliśmy do nowego pługu austriackiej marki zapytaliśmy eksperta z Pöttingera co można jeszcze skomplikować w tak prostej maszynie? Specjalista sprytnie wybrnął z tej pułapki, twierdząc, że dzięki nowym rozwiązaniom pług stał się jeszcze bardziej przyjazny dla operatora.

Nowy pług Servo 3000 został zaprojektowany do współpracy z ciągnikami o mocy do 200 KM, a dział techniczny konstruując sprzęt przejął wiele rozwiązań z mocniejszego Servo 4000. Dzięki temu maszyna posiada większą wytrzymałość w tej klasie pługów.

Servo 3000 w czasie pracy, fot. K.Pawłowski

Servo 3000 będą dostępne w wersjach od trzech do pięciu skib oraz z różnymi rozstawami korpusów i wysokościami ramy oraz w różnych wersjach, np. jako Servo 3000 N z hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami typu Nova, czy Servo 3000 P ze zmienną regulacją szerokości cięcia Plus. Wersja Servo 3000 PN łączy w sobie hydrauliczne zabezpieczenie przed kamieniami i regulację szerokości cięcia.

Poza tym pług otrzymał nowy lepszy zaczep oraz inną ramę niż jego poprzednicy.

Terrasem – automatycznie i precyzyjnie

Kolejną nowością w ofercie austriackiej firmy są siewniki serii Terrasem wyposażone w nowe, komfortowe sterowanie Profiline. System odpowiada za sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi maszyny. Obsługa odbywa się przez naciśnięcie przycisku na terminalu lub automatycznie za pośrednictwem Task Controller przy użyciu Section i Variable Rate Control.

Wszystkie narzędzia robocze są pozycjonowane automatycznie i precyzyjnie. Dmuchawa i docisk redlicy są regulowane automatycznie.

Nowy Terrasem to przede wszystkim nowe, komfortowe sterowanie Profiline, fot. K.Pawłowski

Vitasem – prosto i wygodnie

Zmian jest znacznie więcej, a wszystko po to by pracowało się wygodniej, z pozycji operatora w ciągniku, no i oczywiście precyzyjniej.

To nie koniec zmian w siewnikach, gdyż pewne modernizacje dokonano także w serii Vitasem. Przede wszystkim maszyny tej serii są teraz dostępne jako siewniki zawieszane oraz siewniki nabudowane z oznaczeniem M (z angl. mounted). Zwiększono także o 25 proc. zbiorniki oraz zastosowano system dozowania Multi.

Z praktycznych zmian inżynierowie Pöttingera chcieli, aby obsługa maszyny odbywała się w maksymalnie prosty sposób. Zatem większość czynności można wykonać po lewej stronie, gdzie odbywa się np. próba kręcona, a także jest dostęp do pomostu załadunkowego.

Nowe siewniki Vitasem stawiają na prostotę obsługi, fot. K.Pawłowski

Brony wirnikowe Lion - idealna gleba pod siew

Próba kręcona jest standardowo przeprowadzana mechanicznie za pomocą korby kalibracyjnej. Elektryczne wspomaganie kalibracji jest dostępne jako opcja dla maszyn z mechanicznym napędem dozującym. Zamiast ręcznego kręcenia jest tu silnik, który obraca się ze stałą prędkością. Główną zaletą nowej wersji siewnika jest stały wgląd w wanienki kalibracyjne. Oznacza to, że ilości dozowania w każdym rzędzie są monitorowane i mogą być od razu korygowane - w przypadku nieprawidłowo ustawionej jednostki dozującej. Rynienki można wygodnie wyjąć z boku lub też z poziomu pomostu załadunkowego.

Siewniki Vitasem były pokazywane zagregowane z nowymi bronami aktywnymi serii Lion. Musimy potwierdzić, że po przejeździe siewnika z broną wirnikową Pöttingera, gleba wyglądała doskonale i to już po jednym przejeździe. A trzeba podkreślić, że akurat pod Gunskirchen ziemia jest dość ciężka z dużymi grudami, z pewną ilością kamieni. W kombinacji z siewnikiem maszyny te tworzą wszechstronny i ekonomiczny zestaw do perfekcyjnego siewu.

Brony wirnikowe Lion oferowane są o szerokościach roboczych od 2,5 m do 4,0 m oraz w wielu wariantach wyposażenia dla wszystkich rodzajów gleb. Nie tylko idealnych dla trudnych terenów na Żuławach czy Roztoczu.

Pielęgnacja upraw z Pöttingerem

Na deser zostawiliśmy maszyny do pielęgnacji upraw, w tym całkowitą nowość, czyli bronę pielącą Tinecare V 12200 Master o szerokości roboczej 12,20 m, która świetnie się sprawdzi np. przy ziemniakach.

Pottinger Tinecare V 12200 Master, fot. K.Pawłowski

Więcej detali wkrótce na Farmer.pl

Pokazano także zmodernizowane maszyny do mechanicznej pielęgnacji roślin Rotocare i Flexcare, które zostaną wyposażone jeszcze w tym roku w możliwość kombinacji pielników rotacyjnych Rotocare V 6600 i V 8000 z agregatem Tegosem, zaś wszystkie kultywatory pielące serii Flexcare o szerokościach roboczych 4,7 - 9,2 m, będą dostępne (w opcji) z automatycznym sterowaniem elementów pielących poprzez Section Control.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowych maszyn przeczytacie w najbliższym czasie na Farmer.pl. A jeśli chcecie bliżej zapoznać się z nowymi produktami Pöttingera polecamy wizytę na targach Agro Show w Bednarach. Austriacka firma chce polskim klientom pokazać większość nowości z zakresu uprawy ziemi.