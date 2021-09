Nowości z oferty MTZ Belarus już w Polsce!

Do Polski właśnie dojechały nowe ciągniki MTZ Belarus. Zmian względem poprzedników jest kilka, a najważniejsza z nich jest ukryta pod maską.

Na oficjalnym profilu Facebookowym firma MTZ Belarus Traktor Sp. z o.o. zaprezentowała zdjęcia dwóch nowych ciągników. Są to modele 1220.7 oraz 952.7 – co ważne, ciągniki te spełniają normy czystości spalin Stage V oraz oferują operatorom nieco więcej komfortu.

Nowe ciągniki MTZ Belarus

Już z zewnątrz zauważymy, iż oba ciągniki nieco się zmieniły pod względem wyglądu zewnętrznego – producent zastosował m.in. nieco jaśniejszy kolor lakieru.

Kolejne zmiany dostrzeżemy we wnętrzu kabiny. Jest ona nieco bardziej komfortowa i unowocześniona – dość wspomnieć chociażby o fotelu Grammer, czy zmodyfikowanej desce rozdzielczej, na której znalazł się wyświetlacz LCD informujący o najważniejszych parametrach pracy silnika.

Jeśli już mowa o silniku, to tutaj czeka nas kolejna nowość – białoruski producent zastosował 4-cylindrowe silniki Caterpillar o pojemności 3,6 l i w przypadku modelu 1220.7 generuje on 122 KM, a w modelu 952.7 90 KM mocy maksymalnej. Co ważne, jednostka ta spełnia normy czystości spalin Stage V.

Z oficjalnej strony producenta dowiemy się także, iż w kwestii wyposażenia dodatkowego klienci nie będą mieli zbyt dużego wyboru, gdyż obecnie obejmuje ona zaledwie 4 pozycje: radio, przedni WOM, koła bliźniacze na tylnej osi oraz przedni TUZ. W tej kwestii za wiele więc się nie zmieniło.

Nie wiemy jeszcze jak wprowadzone zmiany wpłyną na ceny traktórów, które jak wiadomo, były do tej pory ogromnym atutem maszyn zza wschodniej granicy. Przedstawiciele firmy informują, że ceny ciągników mają zostać ogłoszone już niebawem.